امنع الهجمات الانتهازية من خلال اختبارات اختراق الشبكات والأجهزة. يعمل المخترقون لدينا على الكشف عن الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى هجمات انتهازية، والثغرات الأمنية الخفية التي لا يمكن لبرامج الفحص اكتشافها مثل العيوب المنطقية والمداخل السرية للأنظمة والتكوينات الخاطئة. ويمكنهم إجراء هندسة عكسية لأجهزتك بحثًا عن الثغرات الأمنية في أثناء عملية التطوير، وتقييم كود المصدر والبيانات الداخلة والخارجة من الأنظمة، وتحديد الثغرات الأمنية في تنفيذ المنتجات والمكتبات الخارجية.