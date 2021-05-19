خدمات اختبار الاختراق الخاصة بـ IBM X-Force Red
اختبار الاختراق لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والشبكات والأجهزة والموظفين لديك للكشف عن الثغرات الأمنية التي تعرض أهم أصولك للهجمات وإصلاحها
شاهد ندوة الإنترنت حدِّد موعدًا للتعرف على موجز الحل
مشهد يُظهر فريقًا من مطوري البرمجيات يبرمجون تطبيقات ويختبرونها ويتعاونون مع بعضهم في بيئة تطوير حديثة
تحديد الثغرات الأمنية الحساسة وإصلاحها عبر مؤسستك

من خلال مختبرين بشريين خبراء، نقوم بفحص تطبيقات مؤسستك وشبكاتها ونماذج الذكاء الاصطناعي وأجهزتها لفهم التهديدات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.

 حدِّد موعدًا لجلسة تلخيص X-Force
حماية الأصول الهامة باستخدام عقلية المهاجم
احصل على تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة X-Force لعام 2024

القدرات خدمات اختبار الذكاء الاصطناعي

كشف ومعالجة الثغرات الأمنية عبر نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبيرة (FM / LLMs) ومسارات MLSecOps ومنصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

 اقرأ ملخص الحل اختبار التطبيق

اختبر أجهزتك المحمولة وشبكتك وإنترنت الأشياء (IOT) وتطبيقاتك الخلفية. يستطيع X-Force Red توفير اختبار اختراق يدوي ومراجعة التعليمات البرمجية الآمنة والتحليل الثنائي وتقييم الثغرات الأمنية لأي منصة.

 شاهد الفيديو اختبار البنية التحتية

امنع الهجمات الانتهازية من خلال اختبارات اختراق الشبكات والأجهزة. يعمل المخترقون لدينا على الكشف عن الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى هجمات انتهازية، والثغرات الأمنية الخفية التي لا يمكن لبرامج الفحص اكتشافها مثل العيوب المنطقية والمداخل السرية للأنظمة والتكوينات الخاطئة. ويمكنهم إجراء هندسة عكسية لأجهزتك بحثًا عن الثغرات الأمنية في أثناء عملية التطوير، وتقييم كود المصدر والبيانات الداخلة والخارجة من الأنظمة، وتحديد الثغرات الأمنية في تنفيذ المنتجات والمكتبات الخارجية.

 استكشف خدمات اختبار البنية التحتية هندسة اجتماعية

يمكن أن يكون البشر الحلقة الأضعف في أمانك. يعد تحديد مخاطر السلوك البشري جانبًا رئيسيًا من جوانب الهندسة الاجتماعية. يمكن أن تتضمن عمليات X-Force Red الحيل التي قد يستخدمها المهاجمون لخداع موظفيك للكشف عن معلومات حساسة.

 استكشف الهندسة الاجتماعية خدمة متخصصة: اختبار السحابة

نحن نوفر تهيئة السحابة ومراجعة البنية التحتية للعثور على التكوينات الخاطئة الحساسة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الامتيازات أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. يمكن لمتسللي X-Force Red الكشف عن مسارات الهجوم المحتملة وممارسات عمليات التطوير غير الآمنة مثل مشاركة الأسرار (بيانات الاعتماد المميزة ومفاتيح API / SSH والمزيد). كما أنهم يكتشفون ويصلحون العيوب القابلة للاستغلال داخل الحاويات والبيئة المتصلة بها.

 تنزيل ملخص اختبار السحابة تنزيل ملخص اختبار الحاوية اختبار الاختراق القائم على التهديدات

من خلال الاستفادة من استعلامات التهديدات، يمكن لفريق X-Force محاكاة الجهات الفاعلة المتقدمة المستمرة التي تستهدف مؤسستك من خلال تصميم سيناريوهات هجوم مخصصة. اكتشف الثغرات الموجودة في برامج الاستجابة للحوادث وعالجها مع تلبية متطلبات DORA TLPT و TIBER-EU وغيرها من الاختبارات القائمة على استعلامات التهديدات.

 اقرأ موجز حل اختبار الاختراق القائم على التهديدات
مختبرات X-Force Red
اختبر أجهزتك قبل وبعد طرحها في السوق.  يمكن لمختبري الاختراق الخبراء في مختبراتنا العالمية تفكيك كل جانب من جوانب أجهزتك وهندستها عكسياً وتعديلها واختراقها واستغلالها واختبارها للمساعدة في معالجة الثغرات الأمنية طوال دورة حياة التطوير.
نماذج للمرونة ثلاثة برامج لتلبية احتياجاتك
Group 13
اختبار مخصص

مشروع أصغر بنطاق واضح، باستخدام متسللي X-Force Red، وأنت تملك برنامج الاختبار.
Group 5
برنامج الاشتراك

تكاليف شهرية ثابتة. لا توجد رسوم على العمل الإضافي أو تغييرات الاختبار. ترحيل الأموال غير المستخدمة.
Group 17
خدمة مُدارة

ميزانيات شهرية يمكن التنبؤ بها. نحن نتولى النطاق والجداول الزمنية والاختبار وإعداد التقارير.

حالات الاستخدام في الصناعة لاختبار الاختراق

صناعة السيارات أمان أجهزة الصراف الآلي أنظمة التحكم الصناعية

®Insight

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
اشترك الآن
أحدث أبحاث X-Force Adversary Simulation في مكان واحد الوصول إلى المركز
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

استكشف رؤى أعمق حول أساليب المهاجمين والتوصيات لحماية الهويات
تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024

استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف
مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات

قصص العملاء

شاهد قصة العميل (1:38)
الموارد تطوير الفريق الأحمر لبيئات الذكاء الاصطناعي

تعرف على مدى تميز الفريق الأحمر في تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي

 الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.

 ملخص حل X-Force

تعرّف على المزيد عن X-Force وفريق IBM من المتسللين والباحثين والمحللين والمستجيبين للحوادث
حلول ذات صلة خدمات IBM X-Force Red Adversary Simulation

محاكاة الهجمات لاختبار اكتشاف المخاطر والاستجابة للحوادث وقياسها وتحسينها

 خدمات الهندسة الاجتماعية IBM X-Force Red

اختبر موظفيك عن طريق تدريبات التصيد الاحتيالي والتصيد الصوتي والهندسة الاجتماعية المادية

 IBM X-Force Cyber Range

تدريب النخبة الذي يحتاجه قادة الأعمال لديك لتحسين جاهزيتك للاستجابة بفعالية للاختراق
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن اعرف المزيد تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.

 اطلب ملخصًا استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 سجل الآن