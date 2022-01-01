خدمات IBM X-Force Threat Intelligence  
خبراء استعلامات الأمن العالميون مع تحليل رائد في المجال لمساعدتك على تحديد وتوقع أحدث التهديدات
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024
صورة لمهندس ضمان جودة متعدد الأعراق يحاول العثور على أخطاء وإصلاحها في التعليمات البرمجية لمنتج أو برنامج قبل إصداره
فهم كيفية تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعهم للإستراتيجيات وتنفيذهم للهجمات

تستفيد IBM® X-Force® Threat Intelligence من فريق من محللي الاستعلامات من الطراز العالمي لمساعدة المؤسسات على فهم كيفية تغير مشهد التهديدات وأحدث التقنيات التي تستخدمها الجهات المهدّدة. يستخرج هؤلاء المحللون رؤى من الهندسة العكسية للبرامج الضارة وأبحاث الشبكة الخفية وتتبع الثغرات الأمنية لمساعدتك على تأمين بيئاتك بشكل أفضل.

وبفضل فهمنا العميق لطريقة تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعها للإستراتيجيات والضربات الهجومية، يمكن أن تساعدك X-Force Threat Intelligence في منع الحوادث واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها والتركيز على أولويات العمل.
تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC Marketscape الجديد
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تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف. استكشف النتائج الشاملة لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024. تعلم من تجارب أكثر من 600 مؤسسة تعرضت لاختراق أمن البيانات. اقرأ تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات
الميزات
إثراء تحليلات التهديدات الخاصة بك

قم بتجميع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها باستخدام ملفات تعريف مجموعة التهديدات وتقارير تحليل البرامج الضارة وقواعد اكتشاف البرامج الضارة ورؤى نشاط التهديدات المستخرجة من استعلامات التهديدات في زمن شبه حقيقي.
تحسين اكتشاف استعلامات التهديدات ومشاركتها

أتمتة استعلامات التهديدات من مصادر البيانات الداخلية والخارجية من خلال نظام بنائي لتكامل أدوات الأمان وموجزات الاستعلامات مفتوحة المصدر (OSINT) لمساعدة فريقك على اكتشاف بيانات التهديدات ومشاركتها بشكل أسرع.
الجمع بين الخبرة وحلول استعلامات التهديدات

قم بتبسيط إدارة استعلامات التهديدات بمساعدة متخصصي الأمان الذين يمكنهم تصميم وبناء وتشغيل منصة مؤتمتة للتهديدات الإلكترونية توفر بيانات محدّثة عن التهديدات لاستباق الهجمات.
القدرات رؤى التعرض الإلكتروني

قم بتمكين الاكتشاف المستمر لإدارة تعرضك الإلكتروني عبر الشبكة السطحية والعميقة والخفية. قم بدمج كل من المصادر الداخلية ومصادر الجهات الخارجية.

 اقرأ المزيد الهندسة العكسية للبرامج الضارة  

استكشف وصفًا متعمقًا لكيفية عمل البرامج الضارة، ومؤشرات الاختراق، والحمولات والمتغيرات الحصرية والعمليات.

 

 تقييم التهديدات الاستراتيجية  

افحص مصادر التهديدات التي من المحتمل أن تستهدف مؤسستك، بما في ذلك نواقل العدوى التقنيات والإجراءات الخاصة بهم.

 

 
أردنا مساعدة مجتمع الأعمال من خلال توفير استعلامات التهديدات، وأدركنا أننا بحاجة إلى أتمتة ذلك، وأدركنا أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. Joshua Belk المدير التنفيذي لدى LA Cyber Lab
دراسة حالة
لوس أنجلوس تنشئ مختبرًا إلكترونيًا هو الأول من نوعه للمساعدة في حماية المجتمع في بيئة رقمية متزايدة، دخلت مدينة لوس أنجلوس في شراكة مع شركة IBM لإنشاء مجموعة مشاركة إلكترونية تسهّل الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت. من خلال تجميع معلومات التهديدات من المساهمين الموثوق بهم، يمكن تحويل البيانات إلى معرفة ذات مغزى وإجراءات حاسمة لمنع الجريمة الإلكترونية. اقرأ دراسة الحالة
تعرّف على خبرائنا
Robert Gates

وبفضل خبرته التي تزيد عن 13 عاماً، يقوم Rob باستمرار بمراقبة وتحليل وتفسير بيانات استعلامات التهديدات من مصادر مختلفة، مثل منتديات الويب العميقة والخفية، ومستودعات الموردين، وتقارير الصناعة وتقارير الحوادث لتحديد وتقييم التهديدات المحتملة للمؤسسة.
Chris Caridi

يتمتع Chris بخبرة تزيد عن 13 عاماً في موضوعات الأمن الإلكتروني، حيث يقدم تحليلات ذات قيمة مضافة لعملاء X-Force حول التحولات الاستراتيجية في مشهد التهديدات الإلكترونية. عمل كريس كمؤلف رئيسي لكل من تقرير مشهد التهديدات السحابية ومؤشر X-Force Threat Intelligence.

Melissa Frydrych-Dean

وبفضل خبرتها التي تزيد عن 11 عاماً، تدعم Melissa الارتباطات العالمية للاستجابة للحوادث وكذلك العملاء، حيث تقوم بتحديد التهديدات المحتملة من خلال المراقبة والتحليل المستمر لبيانات استعلامات التهديدات من مصادر مختلفة. بينما تتمتع Melissa بخبرة في البحث وإعداد التقارير عن مجموعة متنوعة من الجهات المهدّدة، فإنها تركز بشكل خاص على نشاط التهديدات التي تنشأ من أمريكا اللاتينية وتستهدفها.
Kevin Henson

يتمتع Kevin بخبرة تزيد عن 25 عامًا في فريق X-Force للهندسة العكسية للبرامج الضارة، حيث يقوم بإجراء تحليل ثابت وسلوكي على العينات للتعمق في التحليل الفني لعينات البرامج الضارة وإنتاج استعلامات للتهديدات قابلة للتنفيذ لعملاء X-Force.

Rene Martinez

يتمتع Rene بخبرة تزيد عن 18 عاما في تطوير البرمجيات مع IBM، مع تركيزه الحالي على مساعدة محللي استعلامات X-Force في التحقيقات في التهديدات الإلكترونية، ودعم الاستجابة للحوادث، والتشغيل الآلي لتوزيع المحتوى للعملاء. قام Rene بتصميم وتنفيذ ونشر كتالوج للتطبيقات السحابية التي تشمل مراقبة الشبكة الخفية و GitHub وتقييمات Mitre ATT &amp;CK ومؤشر البحث عن الاختراق.
Jeff Kuo

وبخبرة 18 عاماً، يقوم Jeff بتحليل الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها علناً، ويقدم أوصافاً ذات قيمة مضافة للعملاء ويحسب درجة نظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS) بناءً على فهم X-Force للتهديد. يساعد عمل جيف العملاء على فهم مدى خطورة الثغرات الأمنية حتى يتمكنوا من تطوير وضع فعال لإدارة التصحيح.
™Insight
أحدث أبحاث X-Force Threat Intelligence كلها في مكان واحد زيارة مركز الأبحاث
مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

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بفضل فهمنا العميق لطريقة تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعها للإستراتيجيات وتنفيذها للهجمات، يتمكن فريقنا من منع الحوادث واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها حتى تتمكن أنت من التركيز على أولويات العمل.

 تعرّف على المزيد عن IBM X-Force IBM® X-Force® Cyber Range

يقوم حل IBM X-Force Cyber Range بإنشاء عمليات محاكاة غامرة لتوجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية. تدّرب على كيفية الاستجابة والتعافي من حوادث الأمن الإلكتروني على مستوى المؤسسة لبناء ثقافة أمان أقوى في مؤسستك.

 تعرّف على المزيد حول X-Force Cyber Range خدمات الأمن المُدارة من IBM

وبصفتنا مستشارين موثوقين، يساعدك متخصصو الأمن الإلكتروني على تلبية احتياجاتك الأمنية، بدءاً من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً، ومراقبة الحوادث الأمنية وإدارتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام. يُعد موظفونا وتقنياتنا ومرافقنا وعملياتنا من بين الأفضل في العالم. 

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