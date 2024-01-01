كن مستعدًا للاختراقات من خلال فهم كيفية حدوثها والتعرف على العوامل التي تزيد أو تقلل من تكاليفك. يقدم بحث جديد من IBM و Ponemon Institute معارف من تجارب 604 مؤسسة و3556 قائد في مجال الأمن الإلكتروني والأعمال ممن تعرضوا للاختراق. عزز نفسك بأمثلة واقعية وتوصيات الخبراء بشأن كيفية التخفيف من المخاطر.
متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2024 — بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الماضي وأعلى إجمالي على الإطلاق.
اشتملت عمليات الاختراق على بيانات ظلية، ما يصعب تتبع البيانات وحمايتها في ظل انتشارها المتزايد.
متوسط الوفورات في التكلفة بالمليون للمؤسسات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المجال الأمني على نطاق واسع من أجل الوقاية مقارنةً بتلك التي لم تستخدم تلك الحلول.
اطلع على التوصيات المستندة إلى نتائج تقرير تكلفة اختراق البيانات وتعرّف على كيفية تأمين مؤسستك بشكل أفضل.
فقد تبين أن نسبة 40% من عمليات الاختراق اشتملت على بيانات مخزنة في بيئات متعددة. وعندما تم تخزين البيانات المخترقة في بيئات السحابة العامة، تكبدت أعلى متوسط تكلفة اختراق بقيمة 5.17 ملايين دولار أمريكي.
تقدم التقنيات المبتكرة، مثل برنامج IBM® Guardium®، حلاً يمكن أن يساعدك على تعزيز برامج أمن بياناتك من خلال الكشف عن البيانات الظلية وحماية المعلومات الحساسة عبر السحابات الهجينة. يوفر IBM Verify سياقًا عميقًا ومدمجًا بالذكاء الاصطناعي لكل من المستهلك وإدارة الوصول إلى هوية (IAM) القوى العامة.
كما يمكنك تبسيط هذه المهمة بشكل أكبر مع خبراء الهوية والأمان الذين يمكنهم مساعدتك في تحديد وإدارة الحلول عبر بيئات السحابة المختلطة وتحويل سير عمل الحوكمة وإثبات الامتثال.
يؤدي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات الجهات الخارجية على مستوى المؤسسة بالإضافة إلى الاستخدام المستمر لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى توسيع نطاق سطح الهجوم، ما يشكل ضغطًا على فرق الأمن.
يمكن أن يساعدك تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم استراتيجيات الوقاية الأمنية، بما في ذلك في مجالات إدارة سطح الهجوم، وإدارة الفريق الأحمر وإدارة الحالات. يمكن تبني هذه الحلول من خلال خدمات أمنية مُدارة بالكامل.
لاحظت المؤسسات التي طبقت حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مجال الوقاية الأمنية الأثر الأكبر في خفض تكلفة الاختراق، حيث وفرت في المتوسط 2.22 مليون دولار مقارنة بالمؤسسات التي لم تنشر هذه التقنيات.
بينما تتسارع المؤسسات نحو تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تتمتع بحماية أمنية. حيث يهدد نقص الأمن بتعريض البيانات ونماذج البيانات لعميات الاختراق، ما قد يضعف الفوائد التي تهدف مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحقيقها.
مع توسع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، ينبغي أن تتطلع المؤسسات إلى إطار عمل IBM لتأمين بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذجه واستخدامه، جنبًا إلى جنب مع وضع ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي. يستطيع IBM Guardium® Data Protection توسيع نطاق أمن البيانات إلى قواعد البيانات المتجهة التي تنفذ نماذج الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد على حماية بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الحساسة وتوسيع نطاق الرؤية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي أو تسرب البيانات. وفي الوقت نفسه، يمكن للمؤسسات الابتكار والتكيف والحفاظ على قدرتها التنافسية بشكل آمن بمساعدة بيانات بيانات وخدمات أمن البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM.
يرجع 75% من الزيادة في متوسط تكاليف الاختراق في دراسة هذا العام إلى تكلفة الأعمال المفقودة وأنشطة الاستجابة لما بعد الاختراق. الدرس المستفاد: الاستثمار في الاستعداد للاستجابة بعد وقوع الاختراق قد يساعد في خفض تكاليف اختراق أمن البيانات بصورة كبيرة.
تستطيع المؤسسات بناء الذاكرة العضلية لاستجابات الاختراق عن طريق المشاركة في تمارين محاكاة أزمة IBM X-Force® Cyber Range. ويمكن أن تشمل هذه التمارين فرق الأمن بالإضافة إلى قادة الأعمال، بحيث يمكن للمؤسسة بأكملها تحسين قدرتها على كشف الاختراقات واحتوائها والاستجابة لها. كما يمكن أن تمنحك خدمات IBM X-Force® Incident Response Services إمكانية الوصول إلى فريق من صائدي التهديدات والمستجيبين والمحققين ذوي الخبرة المتخصصين في التأهب والاستجابة والتعافي.
تساعد IBM على حماية المؤسسات من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات، مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المجال الأمني. بفضل استخدام مجموعة العروض هذه، تستطيع المؤسسات التنبؤ بالتهديدات وحماية البيانات في أثناء حركتها والاستجابة بسرعة ودقة مع السماح بالابتكار.