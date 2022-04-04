خدمات التحول الكمي الآمن

تتيح التطورات في الحوسبة الكمية فرصًا إيجابية لا حصر لها للتقدم التقني، ولكن كل تقدم يؤدي حتمًا في النهاية إلى تهديدات محتملة جديدة تمامًا. وستصبح خوارزميات التشفير الحالية مثل RSA، التي تُستخدم لتأمين البيانات والتطبيقات في مختلف المجالات، قابلة للاختراق في بيئة التشفير ما بعد الكمّي (PQC).

لم تعد حماية مؤسستك من مخاطر التشفير ما بعد الكمّي اليوم رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية للأعمال. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة معقدة للغاية وتعتمد على التفاصيل الفريدة لمؤسستك. وهذا هو تمامًا الدور الذي صُممت من أجله خدمات تحول IBM Quantum Safe™. سيرشدك خبراؤنا خطوة بخطوة خلال عملية الترحيل الكمّي الآمن لشركتك في أثناء فهم عملياتك وتحديد أولويات احتياجاتك وإيجاد حلول قابلة للتوسع لكل تحدٍ.