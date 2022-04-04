خدمات التحول الكمي الآمن

وقع اختيار Frost and Sullivan على IBM كأفضل شركة لهذا العام في مجال التشفير بعد الكم العالمي لعام 2024
تساعد خدمات تحول IBM Consulting® Quantum Safe الشركات على بناء أمنها الخاص الجاهز للكم من خلال برنامج يتألف من ثلاث مراحل..
استمع إلى المحادثة مع شركة Frost & Sullivan من تسجيل ندوة الإنترنت الخاص بنا حول كيفية مساهمة IBM في تعزيز التحول نحو الأمان الكمِّي.
استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف.
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