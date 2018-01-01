الخدمات المقدمة من IBM

لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.

تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك. ​