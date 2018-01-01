الخدمات المقدمة من IBM

شاهد كيف يتبنى المديرون التنفيذيون الرائدون الاستدامة لتحسين البيئة وأرباحهم النهائية
لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.
تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك.
يسرُّنا الإعلان عن تحسينات مهمة تم إدخالها على منصة IBM Consulting Advantage المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إضافة قدرات جديدة في مجالات متعددة.
أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.
عزز استثمارك في السحابة من خلال تغيير الطريقة التي تدير بها التطبيقات.
أنشئ عمليات سير عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وتحول تطلعات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة.
استفد من الخدمات السحابية الهجينة والمفتوحة والمُدارة عبر بيئات سحابية متعددة غنية بالميزات الأمنية.
زوّد وتيرة سرعة الأعمال ونموها—وحدّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام نهج السحابة الهجينة.
يمكنك إجراء تحول في أعمالك إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في الصناعة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
صمم تجارب عملاء مخصصة مبنية على منصة سلسة للتجارة الإلكترونية خاصة بالصناعة.
تواجه الشركات تحديات لا حصر لها، بدءًا من المنافسين وحتى التغيير المستمر. وربما يتمثل التحدي الأكبر في الاستفادة من مجموعة التقنيات الآخذة في التوسع باستمرار والتي تعد بالابتكار.
قم بتحويل العمليات التجارية بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة والميزة التنافسية.
تصوّر تجارب العملاء الأكثر ذكاءً تكتسب الولاء والثقة وصمّمها وقدّمها.
يمكنك تنفيذ استراتيجية تسويق شاملة تعزز الإجراءات طوال رحلة العميل لتعميق مشاركة العملاء وزيادة الإنفاق والولاء.
استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.
ألهم القوى العاملة لديك بتقنيات مبتكرة ونهج يركز على الأشخاص لإدارة المواهب.
قم ببناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة لإعداد شركتك للعمل في المستقبل.
تعمل IBM و Adobe معًا على دمج الاستراتيجية والبيانات والتكنولوجيا والتصميم، ما يساعد العملاء على تقديم تجارب عملاء موثوق بها ومخصصة على نطاق واسع.
يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والعمليات على سحابة AWS بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تعمل فيه.
تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
سرِّع النمو والكفاءة والابتكار من خلال استخدام استراتيجيات التقنية السحابية المتعددة لتطوير التطبيقات وإدارتها.
تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle إرث أحمال التشغيل مع تقديم أدوات حديثة لتطوير السحابة.
تمكَّن من تحسين مستوى الأمن الإلكتروني في مؤسستك مع IBM و Palo Alto Networks؛ إذ نتعاون لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.
نساعد عملاء Salesforce على استخدام Agentforce للحصول على قيمة أكبر من استثماراتهم في تقنيات المؤسسة.
نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.
نحن نلتزم بربط الأشخاص والوظائف والنُظُم لتقديم تجارب رائعة تُسهم في تسريع نتائج الأعمال والتحول الرقمي للعملاء باستخدام ServiceNow باعتبارها "منصة تجمع بين عدة منصات".
نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.
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