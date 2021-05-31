تحسين الأساس والاستفادة من الأنظمة الموروثة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
لا تتوقف المؤسسات عن الاستثمار في تحديث محافظ تطبيقاتها. وهذا يعني تحسين النماذج التشغيلية للأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص الابتكار. توفر خدمات تحديث التطبيقات الخاصة بنا، المدعومة بـ IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation، المهارات والمنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد الاستراتيجية المناسبة بناءً على محفظتك، لتحديث التطبيقات القديمة وتحويلها إلى حاويات وتسريع تحقيق القيمة في البيئات السحابية الهجينة. وقد نجح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتمتع بقدرات إنشاء التعليمات البرمجية لمُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات خبراتهم، في ترحيل التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى المنصات المستهدفة الجديدة، مع ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل أخطائها وتسريع عملية تحديثها.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نهج سحابة مصمم باستخدام إطار Hybrid by Design.
شارك في الإنشاء من خلال منهجية IBM Garage لتطوير خارطة طريق لحلول تحديث التطبيقات مدعومة بأنماط تحديث مثل إعادة استضافة التطبيقات أو إعادة هيكلتها أو نقلها إلى منصة جديدة أو إعادة تصميمها أو استبدالها.
تستخدم المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إستراتيجية السحابة الهجينة، وتحديث التطبيقات ونقلها وبنائها، كما تتيح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية أيضًا إعادة الهندسة الفورية عبر نماذج متعددة.
نحن مؤهلون بشكل فريد لضمان تحديث ناجح ومدروس لنظام OpenVMS، مع الحفاظ على منطق الأعمال الحالي والسماح لتطبيقات OpenVMS بالعمل بشكل أصلي على نظام Linux أو Windows.
عزز السرعة والأداء وقابلية التوسع والأمن الإلكتروني عند تبني حلول السحابة. سيساعدك خبراؤنا على تصميم أفضل إستراتيجية للترحيل وخارطة طريق لمسار آمن وقابل للتكرار وللتوسع للسحابة.
تستطيع IBM تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وبياناته الحالية وتوسيع نطاقها إلى السحابة، وتطوير تطبيقات سحابية أصلية جديدة على الكمبيوتر المركزي، ودمجها مع البيانات والتطبيقات الموجودة بالفعل على الكمبيوتر المركزي.
يتيح نهج التحديث الآلي الذي نتبعه للمؤسسات التي تعتمد على VME الانتقال من المنصة إلى نظام Linux، للتصدي لمشكلة الديون التقنية وخفض التكاليف التشغيلية.
تُنشئ منهجية IBM Garage خارطة طريق مثالية لتحديث التطبيقات وتبسّط التنفيذ للحد من اضطرابات الأعمال، ما يتيح تحقيق قيمة الأعمال بشكل سريع.
تحسين سرعة تحديث التطبيقات بالاستفادة من أنماط التحديث ومولدات التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية المتقدمة ونماذج التسليم الجديدة مع توفير الوقت والمال.
تحقيق التحديث على نطاق واسع من خلال تبني ثقافة الأسلوب الرشيق وطرق العمل الجديدة بفضل مسّرعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تحقيق تحول من دون أي اضطرابات باستخدام IBM Consulting.
كيف يمكن ان يسهم تكامل البيانات في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
يُتيح IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation التخطيط السريع والتنفيذ المبسَّط مع تحقيق النتائج المتوقعة.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات باستخدام التقنيات السحابية العامة
قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي الذي يدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي تقنية سحابية متعددة هجينة.
يؤدي استخدام استراتيجية إعداد السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويؤدي إلى الوصول إلى وقت مستغرق أقل للدخول إلى السوق، ويحفز زيادة الإيرادات من خلال منصات سحابة متعددة هجينة، ومفتوحة، وآمنة.
تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
نقدم خدمات متخصصة لزيادة الأمان والكفاءة والوضوح مثل التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.
اكتشف كيف تستطيع IBM و Red Hat تبسيط تعقيدات السحابة الهجينة، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف لتحقيق نتائج الأعمال.
اكتسب معلومات حول تقنيات السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.