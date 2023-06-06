نهجنا التعاوني والمؤتمت للغاية لتحديث الأنظمة مُصمم ليلبي احتياجات مؤسستك، بغض النظر عن مجال تخصصها أو المرحلة التي وصلت إليها في رحلة التحول الرقمي. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات والعروض إلى IBM بإمكانها تحويل بيانات الأعمال وتطبيقاتها، ما يعزز قيمة الأعمال ويحقق أقصى عائد استثمار (ROI) وأدنى تكلفة إجمالية للملكية (TCO).

بفضل قدراتنا المشهود لها عالميًا، ومعرفتنا العميقة في المجال، ومهاراتنا المعتمدة، وتراثنا العريق في تحديث التطبيقات الأساسية، يمكننا مساعدتك في تسهيل رحلة تحديث مؤسستك سواء في بيئة محلية أم سحابية هجينة.