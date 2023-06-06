إستراتيجيات تحديث مصممة لتحقيق أهداف الأعمال، ومعززة بحلول مثبتة، ومصممة لتكون قابلة للصيانة، وموفرة للتكلفة، ومتوافقة مع عدة منصات.
نهجنا التعاوني والمؤتمت للغاية لتحديث الأنظمة مُصمم ليلبي احتياجات مؤسستك، بغض النظر عن مجال تخصصها أو المرحلة التي وصلت إليها في رحلة التحول الرقمي. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات والعروض إلى IBM بإمكانها تحويل بيانات الأعمال وتطبيقاتها، ما يعزز قيمة الأعمال ويحقق أقصى عائد استثمار (ROI) وأدنى تكلفة إجمالية للملكية (TCO).
بفضل قدراتنا المشهود لها عالميًا، ومعرفتنا العميقة في المجال، ومهاراتنا المعتمدة، وتراثنا العريق في تحديث التطبيقات الأساسية، يمكننا مساعدتك في تسهيل رحلة تحديث مؤسستك سواء في بيئة محلية أم سحابية هجينة.
تسهّل خدمة التقييم الآلية التي نقدمها استخراج قواعد الأعمال، وتتبع التعليمات البرمجية، وتوفير أدوات وخدمات التوثيق، ما يساعد بشكل كبير على الحد من بصمة التعليمات البرمجية القديمة في مؤسستك.
نحن نقدم تحويلاً سريعًا ودقيقًا للتعليمات البرمجية مع ضمان وظائف مماثلة تمامًا. نحن قادرون على تحويل COBOL و CICS و CA Gen و ADS/O ولغات أخرى إلى نظير أكثر ملاءمة.
حلولنا للتحسين مخصصة للعملاء الذين يرغبون في الاحتفاظ بتطبيقات الحاسوب المركزي لشركة IBM، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوسيع قدراتهم لدعم متطلبات الأعمال الجديدة.
بالإضافة إلى حل إعادة الهيكلة، يقدم حلنا الآلي قواعد بيانات حديثة مدعومة بالسحابة ويدعم تطبيقات مكافئة وظيفيًا لنظيراتها الأصلية.
تتيح لك أدواتنا الاحتفاظ بمصدر الرمز وبياناتك الموروثة في مستودع بيانات يسهل الوصول إليه عند الترحيل بعيدًا عن نظام الكمبيوتر المركزي كجزء من تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو جهود إعادة التصميم.
نقدم حلول أتمتة إعادة الهيكلة وإعادة الاستضافة لتحديث Software AG (SAG) – بما في ذلك تحويل Natural إلى COBOL أو Java أو C#، ونقل بيانات Adabas إلى نموذج علائقي، وإعادة استضافة تطبيقات Natural في بيئة هجينة.
رؤى حول مدى تطور إستراتيجيات تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي عبر الصناعات، بناءً على استبيان شمل أكثر من 400 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.
تساعد منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عملك على التنقل بثقة في اعتماد السحابة.
يؤدي استخدام إستراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.