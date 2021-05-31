الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية
يعني تطوير تطبيقات السحابة: البناء مرة واحدة، والتكرار بسرعة، والنشر في أي مكان.
تعظيم قيمة السحابة الهجينة تقرير إتقان السحابة من IBV
رجل في المخزن يدوِّن ملاحظات
استراتيجية السحابة هي المحرك لرحلتك في عالم السحابة

توفِّر التطبيقات السحابية الأصلية وقتًا أسرع للوصول إلى السوق، وقابلية توسع أكبر، وإدارة أسهل، وتكلفة أقل، وذلك باستخدام تقنيات النقل بالحاويات، والخدمات المصغرة، والأتمتة، وممارسات عمليات التطوير. وتعتمد خدمات تطوير التطبيقات السحابية من IBM Consulting على المشاركة في الإنشاء والتنفيذ، باستخدام هياكل مرجعية، وأدوات تسريع، ونماذج تسليم افتراضية، وحلول صناعية تدعم بيئات السحابة المتعددة، ما يُتيح لك تعزيز الابتكار والتطوير على مستوى المؤسسة.

 وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية العامة لتحويل تكنولوجيا المعلومات تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
مؤشر تحول السحابة: حالة التقنيات السحابية

يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي.
القدرات سرعة التنفيذ باستخدام IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.

 تعرَّف على المزيد عن IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation تحويل نموذج عملياتك  

شارك في الإنشاء باستخدام منهجية IBM Garage، التي تحدِّد كيفية تنفيذ الممارسات التي سترتقي بالقوى العاملة في مؤسستك، وتُقدِّم عمليات سير عمل جديدة، وتُنشئ نماذج تشغيلية جديدة باستخدام نهج متكامل وشامل من البداية إلى النهاية.

 استكشف منهجية IBM Garage تحسين جودة التطبيق باستخدام الهياكل المرجعية  

طوَّرت IBM هياكل مرجعية وأنماط تصميم تهدف إلى تقديم توجيهات دقيقة وتسريع تطوير التطبيقات السحابية الأصلية مع تقليل المخاطر وضمان جودة أعلى.

 تعرَّف على الهياكل المرجعية
حالات الاستخدام تحويل تجربة العملاء

تمكَّن من تقديم تجربة عملاء متميزة وتعزيز المرونة التقنية باستخدام تطبيقات مفتوحة وقابلة للنقل، يمكن نشرها على أي تقنية سحابية، ما يؤدي إلى تحسين وقت الوصول إلى السوق والاستجابة للعملاء.

 رفع مستوى القوى العاملة لديك

ابتكر أساليب عمل جديدة عبر المشاركة في الإنشاء، وممارسات العمل، والمنهجيات لتعزيز المهارات وتطويرها.

 خفض تكلفة التطبيق

تمكَّن من تحسين عملية تطوير التطبيقات السحابية من خلال استخدام أدوات النشر والاختبار الآلية الفريدة من IBM مع تقليل تكلفة تطوير تطبيقات جديدة.
التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
أدَّت شركة IBM دورًا محوريًا في مساعدتنا على العمل بطريقة مختلفة. وأعتقد أننا أدهشنا أنفسنا بالسرعة التي استطعنا بها وضع التطبيق في أيدي العملاء. Jason Hobbs مدير أول، تطوير التطبيقات، الخطوط الجوية الأمريكية
دراسات حالة
الخطوط الجوية الأمريكية

الطريق إلى تحويل تجربة العملاء هو من خلال السحابة.
Frito Lay

تعمل إمبراطورية الوجبات الخفيفة على تمكين الموظفين رقميًا لإسعاد العملاء.
LFV

تستكشف LFV حلول التحكم في حركة الطيران المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

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انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على إطلاق العنان لإمكانات التحول الرقمي. اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك

جرّب مسرّع التقنيات السحابية الجديد من IBM Consulting المخصص لتعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
تعزيز قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي

تُعَد الاستفادة من السحابة الهجينة لتحقيق نتائج الأعمال العامل الأهم في توسيع تأثير الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على خبرائنا Miha Kralj

يشغل Miha منصب شريك عالمي أول في تطوير التقنيات السحابية والتحديث، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تقديم حلول تقنية لشركات عالمية، ويجمع ما بين خبرات التحوُّل الرقمي والمهارات الهندسية.

Satish Deshpande

يشغل Satish منصب الشريك المساعد في IBM Consulting، وقد ترأَّس العديدَ من برامج تنفيذ التقنية المتقدمة لشركة IBM في مركز التسليم العالمي في الهند، ومركز التكامل في سنغافورة ومركز الحلول السحابية في سنغافورة.

 Ric de France

يتمتع Ric بخبرة تزيد على 20 عامًا، ويُعد خبيرًا في أتمتة التطوير والأمن والعمليات/عمليات السحابة، وقد عمل في مجالات مختلفة تشمل تطوير التعليمات البرمجية، وتصميم وتنفيذ الواجهات الأمامية، وإدارة البيئات، وأتمتة السحابة.
حلول ذات صلة الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات التقنية السحابية الهجينة وهندستها

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.

 تعرَّف على المزيد عن IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation تحويل نموذج عملياتك  

تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، مدعومة من Redhat، على تنفيذ عملية ترحيل سحابي وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة ومنخفضة التكلفة.

 استكشف منهجية IBM Garage تحسين جودة التطبيق باستخدام الهياكل المرجعية  

تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.

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