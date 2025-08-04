تقدِّم IBM Consulting خدمات مبتكرة لإدارة البيئات السحابية المعقدة والهجينة والمتعددة. فهي خدمات مدعومة بحلول متطورة، وتركِّز على مساعدتك على تحقيق أهداف الأعمال من خلال تسريع التحول السحابي، وتقليل التكاليف، وتوفير بيئات تقنية تعزِّز نمو الأعمال.

استفِد من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشاف الاستباقي للمشكلات في بيئة تقنية المعلومات لديك، بدءًا من البنية التحتية ووصولًا إلى التطبيقات المؤسسية.

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.