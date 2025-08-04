خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

تقديم أداء مثالي وتجربة مستخدم متميزة لكل محفظة تطبيقاتك المخصصة 
اعمل من أجل الذكاء الاصطناعي

نموذج جديد لعصر إدارة مجموعة الذكاء الاصطناعي بالكامل لديك في بيئة الإنتاج.

تمكين الابتكار في الأعمال وإحداث التحول المنشود

تقدِّم IBM Consulting خدمات مبتكرة لإدارة البيئات السحابية المعقدة والهجينة والمتعددة. فهي خدمات مدعومة بحلول متطورة، وتركِّز على مساعدتك على تحقيق أهداف الأعمال من خلال تسريع التحول السحابي، وتقليل التكاليف، وتوفير بيئات تقنية تعزِّز نمو الأعمال.

استفِد من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشاف الاستباقي للمشكلات في بيئة تقنية المعلومات لديك، بدءًا من البنية التحتية ووصولًا إلى التطبيقات المؤسسية. 

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.

القدرات الخدمات المخصصة والمدارة بالبيانات

تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.

 اقرأ ملخص الحل خدمات إدارة تطبيقات المؤسسات

تساعد IBM Consulting العملاء على إدارة تطبيقات مؤسستهم بكفاءة من خلال خدمات التطبيقات التي تستفيد من قدراتنا المثبتة في الأتمتة، والتعدين، والعمليات المالية، وعمليات Garage، بالإضافة إلى الشراكات المتقدمة والمرموقة التي أسسناها.

 الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting

يعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting على تمكين المؤسسات من تشغيل تدفقات قيمة تقنية المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال لتحقيق أقصى تأثير. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإدارة تقنية المعلومات بشكل مستقل من خلال مراقبة العمليات والحلول، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالانقطاعات، وتحليل تأثيرها على الأعمال، ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي.

حالات الاستخدام
تعزيز التحديث المستمر للتقنيات السحابية

باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكل من AWS Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد في ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.
تقليل التكاليف التشغيلية

توفر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة. 
تعزيز الرؤية والأمن والمرونة

توفر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات للرؤية الشاملة في البيئة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفذها. 
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

في وسط الشدائد، عمل فريق CLS وفِرَق IBM معًا بشكل وثيق. وكان التفاني الذي أظهره كلا الجانبين مذهلًا. ريتيش جاديا مدير تطبيقات التسوية CLS اقرأ قصة CLS
كيف تعمل تقنيات السحابة الهجينة وعملية التحول الرقمي على تعزيز المرونة في القطاعات المحفوفة بالمخاطر اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك
لقد صُمِّمت منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation خصوصًا لمساعدة الشركات على تسريع تبني السحابة مع تحقيق نتائج متسقة وقابلة للتنبؤ، ما يُتيح لها المضي قدمًا بكل ثقة ويقين.
البديل السحابي العميق
كيف يساعدك تجاوز البنية التحتية التقليدية المستندة إلى السحابة في الوصول إلى مستويات جديدة من قيمة الأعمال.
تعرّف على خبرائنا إيجل مينيزيس
تُعد إيجل شريكًا أول وقائدًا عالميًا لخدمات إدارة البيانات المخصصة، وهي معروفة بقيادتها في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتقنية، والخدمات الاستشارية، وقيادة المشاريع المعقدة.
جوزيف مسايس
يُعد جوزيف شريكًا إداريًا عالميًا في خدمات التطبيقات السحابية للمؤسسات من IBM، وهو يقدّم للعملاء وفرق تقنية المعلومات لديهم دعمًا بشأن التطبيقات، ما يساعدهم على إدارة دورة حياة التطبيقات بأكملها إلى جانب اكتشاف القيمة وإعادة اكتشاف المؤسسة.
لويجي ماسيلو
شريك أول وقائد عالمي في خدمات إدارة البيانات وخدمات إدارة التطبيقات لدى شركة IBM. ويساعد لويجي العملاء على إجراء عمليات تحول رقمية وقائمة على تحقيق نتائج للأعمال لمجموعة التطبيقات والتقنيات السحابية.
