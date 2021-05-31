الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات التقنية السحابية الهجينة وهندستها
تضمن الاستراتيجية السحابية الصحيحة دعم الأعمال الأساسية والابتكار في أي بيئة هجينة
اطلب إجراء جلسة لاكتشاف الذكاء الاصطناعي
رجل يسير عبر ممر علوي في مبنى ذي تصميم مستقبلي
إذ تحدِّد الاستراتيجية السحابية مسارك السحابي وتوجهه بفاعلية

في المشهد الرقمي المتغير، يُعَد النهج الاستراتيجي للحوسبة السحابية الهجينة ضروريًا. فهو يحقق التوازن بين المرونة والابتكار من جهة، والأمان والتحكم من جهة أخرى؛ وذلك من خلال الجمع بين قابلية التوسع والمرونة في السحابة العامة والبنية التحتية للسحابة الخاصة.

تُقدِّم خدمات ®IBM الاستشارية حلولًا لتحديات تبنّي السحابة وتحسينها. وبالاستفادة من خبرة IBM في تصميم بنية السحابة، يتم دمج استراتيجية مخصصة تشمل البنية التحتية واستراتيجية المنصة والأمن. تقلِّل هذه الاستراتيجية المخاطر من خلال إنشاء مسارات فعَّالة عبر منصات سحابية مرنة وتبسيط عمليات الاسترداد. كما تتضمن أحدث القدرات السحابية الأصلية، مثل التنسيق الذاتي والأتمتة.

لا تقتصر استراتيجية السحابة الهجينة على التكنولوجيا فقط. فهي تدعم القدرة على التكيف والتعاون لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. وبوجود خارطة طريق واضحة، يمكن لمؤسستك تطوير بنيتها التحتية وتسريع التحول الرقمي، ما يحقق قيمة تدريجية إلى جانب تحقيق أهداف الأعمال.

 وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية العامة لتحويل تكنولوجيا المعلومات تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نهج سحابة مصمم باستخدام إطار Hybrid by Design.
القدرات

سرِّع رحلتك السحابية من خلال اعتماد السحابة الهجينة متعددة البيئات، باستخدام المنصة التي تختارها. من خلال شراكتنا مع AWS و Azure و Google و IBM Cloud، نساعد على تسريع التحول السحابي لتحسين البيئات التقنية لعملائنا.

يجب على المؤسسات تسريع مشاريعها لربط أنظمتها رقميًا، مع التزام تجاري وتقني بنموذج تشغيل جديد. تساعد IBM Consulting المؤسسات على تحقيق نموذج أفضل يأخذ في الاعتبار نضج السحابة ورؤيتها للتحول.

تنطلق المؤسسات في رحلات الترحيل والتحديث للاستفادة من المرونة والسرعة والمزايا الاقتصادية التي توفرها التكنولوجيا السحابية. يساعد خبراء استشارات استراتيجية السحابة في IBM على تطوير خرائط طريق مخصصة للتحديث، تركِّز على تحقيق قيمة ملموسة في رحلة التحول.

يعتمد التحول السحابي الناجح على قدرات عمليات التطوير القوية ونموذج تشغيل مستهدف. تعمل IBM Consulting مع فرق العملاء لتحديد نموذج المؤسسة والمهارات والأدوات والعمليات المطلوبة لتمكين تبني عمليات التطوير بشكل شامل.
التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
توفِّر IBM خبرة متفوقة في الترحيل السحابي، يصعب العثور عليها في أي مكان آخر. فعندما تواجهك مشكلة تقنية لا يمكنك حلها، ستحتاج إلى فريق يمكنه فهم النظام بعمق وسرعة، وهذا ما تقدِّمه شركة IBM. Mark Record مدير تكنولوجيا المعلومات والتغيير السابق البنك التعاوني اقرأ القصة
دراسات حالة
بطولة ويمبلدون

تتعاون Wimbledon مع IBM Consulting و IBM Security و IBM watsonx لابتكار حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
شركة Carhartt

تساعد IBM شركة Carhartt على تحسين كفاءة السحابة بنسبة 45% مع ضمان تعزيز أداء أعباء العمل.
Delta Air Lines

تجارب طيران مطورة مدعومة بالبيئة السحابية الهجينة.

الرؤى

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
اشترك الآن
انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على إطلاق العنان لإمكانات التحول الرقمي. اقرأ التقرير
مؤشر التحول السحابي: حالة السحابة

يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي.
تحسين التحول الرقمي

اكتشف كيف يساهم IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation في تسريع التخطيط والتنفيذ المبسط لتحقيق نتائج متوقعة.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات في البيئات السحابية العامة.
تعرّف على الخبراء James Stevenson

شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.

 Barry Ramirez

بصفته قائد Global Garage وقائد استشارات التقنيات السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الخدمة السحابية الهجينة، يتعاون Barry مع أبرز المؤسسات حول العالم لتعزيز الأثر الإيجابي للتكنولوجيا والمنتجات وعمليات الأعمال وتحولات الصناعة.
حلول ذات صلة الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية

تسريع الابتكار بتكلفة أقل من خلال استراتيجية بناء سحابية أصلية، ما يُتيح دخولًا أسرع إلى السوق وزيادة الإيرادات عبر منصات سحابية هجينة متعددة وآمنة.

 تعرف على المزيد خدمات ترحيل التطبيقات وتحديثها

تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة ومنخفضة التكلفة.

 تعرف على المزيد IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.

 تعرف على المزيد خدمات الترحيل والتحديث السحابية

اكتسِب المرونة وحقِّق الكفاءة في التكاليف من خلال انتقال سلس إلى نموذج السحابة الهجينة، مع الاستفادة الكاملة من الأنظمة القديمة في بيئة سحابية متكاملة.

 تعرف على المزيد
الخطوات التالية
النشرات الإخبارية

احصل على رسالة إخبارية شهرية تقدم لك معارف مدروسة عن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن فرص عمل

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 استكشف