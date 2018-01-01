IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation
اعثر على المسار الأكثر فاعلية لتحديث السحابة، مع أتمتة المهام وتقليل التعقيد والمخاطر
IBM Consulting Advantage
صورة جرافيك لمكعب شفاف بنمط شبكي على جوانبه ودبوس GPS يشير إلى منطقة معينة
لمحة عامة

تُعد منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع استخدام التقنيات السحابية وتحقيق نتائج ثابتة ويمكن التنبؤ بها، ما يمكنها من الانتقال إليها بثقة. تدعم هذه المنصة مجموعة متنوعة من التطبيقات وأماكن النشر، وتتيح تحديثًا في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المحلية، وتوفر تكاملًا بين مجموعة متنوعة من أدوات الترحيل على مستوى أصول ومنتجات IBM والأدوات مفتوحة المصدر والأدوات التابعة لجهات خارجية.

تستخدم فرق IBM Consulting منصة Consulting Advantage for Cloud Transformation لتقديم مسارات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، تتضمن خطوات تنفيذ وتحويل محددة تأخذ أحمال التشغيل من حالة نشر المصدر إلى حالة النشر النهائية على السحابة. توفر المنصة المرونة اللازمة لاختيار العناصر المطلوب نقلها والوقت المناسب لذلك بناءً على أولويات عملك. وهي تتيح الاتساق وتوفر عملية تحديث سريعة ومتكاملة بدءًا من الاكتشاف السريع مرورًا بمرحلة توفير الحل ووصولًا إلى مرحلة التسليم التي يتطلب تدخلاً محدودًا من المستخدم.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات في البيئات السحابية العامة.
القدرات يمكنك تخطيط وإدارة عملية الترحيل إلى السحابة الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يضمن تحقيق نتائج متوقعة وتقليل المخاطر. التخطيط للتحوّل إلى السحابة

يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لوضع خطة تعتمد على نهج الموجات المرحلية لترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة وتحديثها.

 تحليل التطبيقات وأحمال التشغيل

نهج قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لجمع بيانات البنية التحتية، وبيانات التطبيقا، وتفضيلات الحالة المستهدفة، وتقديم مسارات محسّنة لتحديث السحابة لكل حمل من أحمال التشغيل. أسلوب مُحسّن للوقت والتكلفة والفوائد التي تعود على الأعمال.

 الترحيل والتحديث والبناء

يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في ترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة، أو تطوير تطبيقات جديدة على السحابة، بفضل منهجنا الفريد القائم على المسار، والذي يعطي الأولوية للأتمتة مع أقل تدخل ممكن من فرق العمل لتقديم نتائج يمكن التنبؤ بها.

 تصميم المنصات والتطبيقات

يمكنك إنشاء مخطط تقني بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوجيه التنفيذ لضمان الحصول على تجارب متناسقة عبر الخدمات والمنصات السحابية المختلفة.

 تهيئة الخدمات السحابية

يمكنك أتمتة بناء وتهيئة المنصة السحابية والخدمات السحابية المطلوبة لأحمال تشغيل التطبيقات.

 العمليات التشغيلية لليوم الثاني

يمكنك تحقيق الاتساق في العمليات التشغيلية السحابية بغض النظر عن خيارات مزودي السحابة أو المناطق المستهدفة.
التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرّف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية توسيع نطاق رحلتك مع Microsoft

استخدم منهجية الابتكار السحابي الرائدة التي ننتهجها وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها من أجل المساعدة في تسريع النمو والارتقاء بالكفاءة وتعزيز الابتكار.

 استكشف خدماتنا لمنصة Microsoft Cloud الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات توسيع نطاق رحلتك مع AWS

باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف خدماتنا على سحابة AWS استكشف دليل شاغلي منصب CIO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي توسيع النطاق مع Google Cloud

تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.

 استكشف خدماتنا لمنصة Google Cloud خدمات IBM Services لمنصة IBM Cloud

يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.

 استكشف IBM Cloud اقرأ دراسة حالة شركة الاتحاد توسيع نطاق رحلتك مع Oracle Cloud

سرّع رحلتك إلى Oracle Cloud واستفد من القيمة الكاملة لتحول الأعمال

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تعرّف على خبرائنا إيه بي فيجاي

AB Vijay، هو زميل شركة IBM ومخترع رئيسي في شركة IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه. وبصفته CTO في قسم خدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، فهو يتولى مسؤولية تطبيق الممارسات الهندسية الحديثة في عمليات ترحيل السحابة الهجينة والتحول والإدارة، وتحديد المنصة التقنية، والأدوات والعمليات، وتوفير الإرشادات المتعلقة بالحلول، وتحديد طرق التسليم الجديدة، ودعم منظمات التسليم لتوسيع نطاق العمل لاستخدام طرق عمل جديدة.

 Shawn D'Souza

يشغل Shawn D’Souza منصب قائد خدمات التحول إلى السحابة الهجينة العالمية في IBM Consulting، ومن ثمّ فهو مسؤول عن قيادة الفرق العالمية التي تخدم العملاء على مستوى العالم عبر دورة حياة التقنية السحابية التي تشمل الاستشارات، والترحيل، وتحديث التطبيقات، وتطوير التقنية السحابية الأصلية، وهندسة المنتجات الرقمية.
الموارد إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

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