الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية
زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
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رسم توضيحي لأيقونات بسيطة تطفو في السماء، يُظهر توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام قواعد البيانات

تسريع تبني الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي مع IBM Consulting Advantage

 

اعثر على المسار الأكثر فاعلية لتحديث السحابة وأتمتة المهام وتقليل التعقيد والمخاطر.

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زيادة المرونة وتعزيز النمو باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Advantage، لتسريع رحلتك إلى تبني تقنيات السحابة الهجينة، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أكبر.

بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.

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وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات في البيئات السحابية العامة.
مؤشر التحول السحابي: حالة السحابة يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي. اقرأ التقرير
القدرات الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات السحابة الهجينة وهندستها

نعمل معك لتحديد ما يناسب أعمالك من استراتيجية السحابة الهجينة، والحلول، ونموذج التشغيل، وخريطة الطريق، وشراكات النظام البنائي، من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في الصناعة مع رؤى التقنيات لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

 ترحيل التطبيقات وتحديثها

بدعم من منصة IBM Consulting Advantage، تساعدك منهجيتنا على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سحابية سلسة وآمنة ومرنة وفعَّالة من حيث التكلفة، إلى جانب تحديد المسار الأمثل لترحيل التطبيقات الحساسة للمهمات وتحديثها.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية

نساعدك على تسريع الابتكار بتكاليف أقل من خلال إعداد استراتيجية بناء سحابية أصلية، بدعم من IBM Consulting Advantage، والتي تساعد على تقليل الوقت المستغرق في طرح المنتج في السوق وتعزيز نمو الإيرادات باستخدام منصات سحابية متعددة هجينة مفتوحة وآمنة.

 خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

تستخدم قدرات إدارة السحابة الهجينة لدينا الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإزالة تعقيد إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية لتحسين عائد الاستثمار وتوفير وقت فِرَق تقنيات المعلومات للابتكار.

التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام خفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار

تمكّن من تحويل نموذج عملك لتحقيق النمو باستخدام نهج السحابة الهجينة، وخفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

 تحديث تطبيقاتك وإدارتها

تمكّن من تحديث تطبيقاتك وإدارتها باستمرار على أي منصة بفضل التحسينات في التحكم والرؤية والأمن الإلكتروني والامتثال التنظيمي.

 اعتماد طرق جديدة للعمل وتعزيز الابتكار

نعمل على حل الفجوات الداخلية في الخبرات من خلال التعاون المكثف، وذلك من خلال تغيير الطريقة التي تتبعها في الابتكار لتحويل الأفكار الناجحة من مرحلة تجريبية إلى واقع واستخدامها على مستوى المؤسسة.
تمثّلت أهداف IBM Consulting وIBM Garage وIBM Cloud في الوصول إلى خبرات وممارسات عالمية المستوى، مدعومة بخبرة IBM في مجال الطيران، ودمج كل ذلك في التحول الرقمي لدينا. تخليق حنيف رئيس مجموعة هندسة المؤسسات، قسم التقنيات والابتكار شركة Etihad Airways اقرأ قصة شركة الاتحاد للطيران
تعرّف على خبرائنا فارون بيلاني

بصفته الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات تحويل السحابة الهجينة، يساعد فارون عملاء المؤسسات الكبيرة على استخدام التقنيات السحابية لتحديث عمليات أعمالهم وتحويلها.

أبارنا شارما

كمهندسة بالتدريب، تشغل أبارنا منصب الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات السحابة الهجينة في الأمريكتين، وتكرس جهودها لمساعدة الشركات على تجاوز الأعمال المعتادة لتحقيق التحول والتحديث والازدهار.

 إيه بي فيجاي

يُعدّ إيه بي زميلًا في شركة IBM ومخترعًا رئيسيًا في IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه، وهو المدير التقني لخدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، وهو المسؤول عن توفير استراتيجيات التقنيات، وتحديد العروض الجديدة التي تتماشى مع السحابة الهجينة المتعددة وغير ذلك.

®Insight

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التطبيقات التي تدفع التحول

انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على تعزيز إمكانات التحول الرقمي.
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.

شركة IBM توسِّع قدراتها لمساعدة العملاء على زيادة عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

قدرات نطاق جديدة مصممة لتزويد 160,000 مستشار في IBM بالأدوات اللازمة لتقديم قيمة محسَّنة للعملاء بتكلفة أقل.
الموارد IBM watsonx Code Assistant

قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Red Hat Ansible Lightspeed

تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.

تنمية أعمالك ودعم الابتكار باستخدام السحابة الهجينة
حلول ذات صلة تعزيز نمو السحابة الهجينة مع Nordcloud

تمكّن من تعزيز أعمالك باستخدام قدرات الترحيل والتحويل السحابي التي تحقق أهدافك.

 خدمات المنصات

أعد تصور منصات المطورين الداخلية وتمكّن من زيادة قيمة فِرَق تطوير البرامج لديك.

 تعزيز التحول الرقمي باستخدام Boxboat

احصل على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بمؤسستك.

 تسريع التحول إلى السحابة الهجينة مع Neudesic

أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم السحابة، وتوفير نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي.
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 اشترك الآن اطلب إجراء جلسة لاكتشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقليل فجوات المهارات في أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية.

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