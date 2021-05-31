الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Advantage، لتسريع رحلتك إلى تبني تقنيات السحابة الهجينة، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أكبر.

بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.

