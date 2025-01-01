يتم ضم شركاء جدد عبر مُسرّع الشركاء الجديد، الذي يسرع من الوقت المناسب للقيمة، حتى نتمكن من البدء في النمو معًا من اليوم الأول. تتم دعوة جميع الشركاء الجدد تلقائيًا لاستخدام مُسرّع الشركاء الجديد من IBM لمدة ستة أشهر. تم تصميم هذه التجربة للمساعدة في تسريع إنشاء الإيرادات من البداية. توفر لك هذه التجربة المساعدة العملية والتدريب على الإعداد وجميع مواد التسويق والمبيعات التي تحتاجها لإتمام الصفقة الأولى. عند الموافقة على التسجيل، يتم تشجيع الشركاء الجدد على اختيار موزع أو وسيط تقني يرشدهم خلال العملية.