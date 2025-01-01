احصل على حلول تقنية مبتكرة وحوافز وموارد لتنمية أعمالك مع IBM.
تم تصميم برنامج IBM Partner Plus لمساعدة الشركات مثل شركتك للحصول علي تقنية رائدة لمساعدتك على النمو - سواء أكنت شركة ناشئة أم شركة قائمة.
بوصفك شريكًا لشركة IBM، ستتمكن من:
تُتيح لك عملية الإعداد المبسطة لدينا البدء في العمل خلال يومين فقط، حتى تتمكن من بدء جني الأرباح بسرعة.
زيادة قدرتك على جني الأرباح. احصل على رؤية فورية لأرباحك وأهليتك للعروض، حتى تكون على دراية دائمة بمقدار ما يمكنك كسبه.
اتصل بالبرامج التعليمية والتدريب العملي نفسه مثل موظفي IBM. احصل على أسعار تنافسية وحماية للصفقات وإمكانية الوصول إلى العطاءات الخاصة لاكتساب المعرفة والثقة.
التمييز وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام مواردنا التقنية العالمية. سرّع رحلتك لبناء حلولك وبيعها باستخدام تقنية IBM.
ابتكر وسرّع نمو أعمالك كمورّد برمجيات مستقل من خلال بناء حلولك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة.
تعاون مع IBM لحل المشكلات المعقدة باستخدام الحلول التقنية الرائدة وموارد إنشاء الطلبات لبناء قوة جذب من السوق.
استفد من الدعم الفني وحلول الخدمة المقدمة من IBM لتقديم أحدث التقنيات لعملائك.
هذه اللحظة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي هي وقت ممتاز لتحديد ما إذا كانت شراكاتك الحالية متوافقة لمساعدتك على الابتكار من أجل المستقبل. يساعدك تحديد الميزة التنافسية التي يمكن أن تقدمها - وكيف ستستحوذ على القيمة من الشراكة المعنية - في تحديد متى وأين تشارك Intel مع شركاء النظام البيئي لدعم الابتكار.
طلبت شركة Sport Clips Haircuts من شريك الأعمال ThisWay Global لدى IBM مساعدتها في تحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية. وبفضل استخدام IBM watsonx Orchestrate، أصبحت Sport Clips قادرة الآن على تقليل المهام اليدوية وتخفيف أحمال التشغيل عن فريقها.
تقدم شركة Movius، شريكة IBM، تطبيق MultiLine، وهو تطبيق أجهزة محمولة يوفر رقم عمل ثانيًا آمنًا للمكالمات الصوتية والرسائل النصية ومحادثات واتساب. وباستخدام QRadar، تستطيع شركة Movius اكتشاف التهديدات المحتملة والتحقيق فيها وتحديد ما إذا كانت حقيقية أم لا. يساعد التخفيف السريع على ضمان حماية خدمات العملاء وبياناتهم.
طلبت شركة BanFast من شركة Edsvärd Hållbarhet، المتخصصة في الاستدامة وشريك IBM، تجديد أساس إستراتيجية الاستدامة الخاصة بها من خلال تطبيق حزمة IBM Envizi ESG Suite، ما يسمح لشركة BanFast بتوفير الطاقة وخفض التكاليف من خلال رؤى جديدة حول أداء الاستدامة.
انضم إلى IBM Partner Plus للبدء أو اتصل بممثل IBM لمناقشة رحلتك.
يقدم البرنامج لجميع شركاء IBM دعمًا محسّنًا وفوائد، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية، وحوافز تنافسية، بغض النظر عما إذا كنت تبيع أو تبني أو تقدم خدمات مع IBM.
نحدد الطرق التي يمكننا من خلالها مساعدة عملك على الازدهار ثم نستخدم تلك الرؤى لتقديم أدوات وموارد وإستراتيجيات مخصصة لك. سواء كان ذلك من خلال المشاركة مع فرق الهندسة في IBM، أو تعزيز المجتمعات المتمحورة حول دعم التكنولوجيا القوي، أو تطوير طرق شائعة لعرض تقنية IBM.
بالنسبة إلى شركائنا الذين يقومون ببناء تطبيقات من الجيل التالي، نقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة التي تمكنك من الارتقاء بمستوى حلولك. فمع نمو أعمالك وتوسيع نطاق علاقتك مع IBM، ستحصل على مزايا إضافية ستساعدك على اقتحام الأسواق المجاورة والعثور على عملاء جدد.
باختصار، نحن نعاملك مثل موظفي IBM. بصفتك شريكًا لنا، ستتمكن من الوصول إلى البرامج التعليمية والتدريب العملي نفسه الذي يحصل عليه موظفو IBM من دون أي تكلفة.
توفر بوابة الشركاء جميع أدوات وموارد IBM في متناول يدك. من السهل التنقل في محطة واحدة لإدارة الفرص وتفعيل المزايا ومراقبتها وتنمية الخبرة والتفاعل مع موظفي IBM الذين يكرسون جهودهم لنموك.
يتم تمرير الفرص عبر محفظتنا التقنية التي تقل قيمتها عن 250 ألف دولار أمريكي، مع استثناءات قليلة تلقائيًا إلى الشركاء المؤهلين عبر بوابة الشركاء.
هناك أربعة مستويات: الفضي والذهبي والبلاتيني والأزرق. يقدم كل منها مستويات دعم فريدة مصممة خصوصًا لمؤسستك. وكلما اكتسبت الخبرة وحققت إيرادات وقدمت حلولاً معتمدة إلى السوق، أصبح بإمكانك التقدم عبر المستويات وفتح مزايا إضافية.
يتم ضم شركاء جدد عبر مُسرّع الشركاء الجديد، الذي يسرع من الوقت المناسب للقيمة، حتى نتمكن من البدء في النمو معًا من اليوم الأول. تتم دعوة جميع الشركاء الجدد تلقائيًا لاستخدام مُسرّع الشركاء الجديد من IBM لمدة ستة أشهر. تم تصميم هذه التجربة للمساعدة في تسريع إنشاء الإيرادات من البداية. توفر لك هذه التجربة المساعدة العملية والتدريب على الإعداد وجميع مواد التسويق والمبيعات التي تحتاجها لإتمام الصفقة الأولى. عند الموافقة على التسجيل، يتم تشجيع الشركاء الجدد على اختيار موزع أو وسيط تقني يرشدهم خلال العملية.
لقد أنشأنا هيكل حوافز موحدًا وقابلاً للتنبؤ عبر البرمجيات والبنية التحتية يعزز الشفافية إلى أقصى حد. فهو يوفر خطًا واضحًا للرؤية حول كيفية زيادة أرباحك إلى أقصى حد يضعك بشكل مباشر في موضع المسؤول.
يشجّع برنامج IBM Partner Plus على تعزيز الكفاءة وبناء المهارات. نوفر لك جميع الموارد التي تحتاجها حتى ندخل السوق على القدر نفسه من الفهم والتوافق، وعلى استعداد للتميز والإظهار والفوز معًا. لديك إمكانية الوصول إلى التعليم والتمكين نفسه الذي يتمتع به موظفو IBM. يمكنك هذا من تحقيق أهدافك التعليمية الخاصة.
نعم. نحن نستثمر في برامج إنشاء الطلبات من الشركاء. يحصل شركاؤنا على إمكانية الوصول إلى محرك الطلبات الخاص بنا، والذي يأتي مزودًا بثلاث سمات رئيسية. مجموعات تسويقية جديدة جاهزة للتنفيذ للشركاء، وفرصة لكسب ميزانية تسويقية إضافية ودعم للمشاركة في إنشاء أنشطة تسويقية مشتركة. ستسرع هذه الأدوات الجاهزة جهودك في إنشاء الطلبات.
شركاء IBM الذين قبلوا شروط برنامج IBM Partner Plus وفهموا مرفق "اعرف IBM" واستوفوا المعايير اللازمة للحصول على المستوى الفضي مصرح لهم حاليًا باستخدام كتالوج الوصول إلى برامج IBM. ويجوز لشركاء الأعمال هؤلاء إتاحة منتجات برمجيات IBM ("البرامج") لكي يستخدمها العملاء في التقييم في موقع العميل لمدة لا تزيد عن 90 يومًا.
يتم إظهار خبرة مسار البناء من خلال إنشاء حل معتمد تم إنشاؤه باستخدام برمجيات أو أجهزة أو تقنية سحابية مدمجة من IBM. بالنسبة إلى المستويين الذهبي والبلاتيني، يتم إثبات الخبرة من خلال إدراج الشريك حله في دليل IBM Partner Plus Directory.