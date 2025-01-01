رحلة الشركاء من موردي البرامج المستقلين (ISVs) ومقدمي الخدمات المُدارة لبناء وبيع حلول عالية القيمة مع IBM
نظرًا لأنك مورد برامج مستقل (ISV) أو مقدم خدمة مُدارة (MSP)، يمكنك الشراكة مع IBM لرفع مستوى حلولك باستخدام السحابة الهجينة وتقنية الذكاء الاصطناعي من IBM. سواءً كنت تتوسع في قدرات حل تجاري قائم أو تستحدث حلاً جديدًا، ستوفر لك IBM كل ما يلزمك من خدمات وموارد لمساعدتك على تحقيق أهداف عملك. حقق نموًا في الإيرادات عن طريق تحقيق أقصى استفادة من الانتشار العالمي لشركة IBM، وشبكة الشركات الكبيرة، وأدوات واستراتيجيات دخول السوق.
قم ببناء الحد الأدنى القادم من المنتج القابل للتطبيق (MVP) على IBM Cloud. استخدم أرصدة السحابة المجانية لتقييم تقنية IBM مثل watsonx، واختبار التكامل مع الحل الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى الخبرة التقنية داخل فريق مختبر IBM Build Lab لتوسيع نطاق القدرات التقنية للحل الخاص بك وتنمية المهارات التقنية لفريقك.
دفع حملات توليد الطلب الخاصة بك باستخدام التسويق الآلي، واستثمارات التسويق المشترك من IBM.
أدرج حلولك في دليل IBM Partner Plus Directory و IBM Cloud® Catalog لتعزيز الرؤية والوعي.
احصل على دعم تخطيط دخول السوق لمساعدتك على التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أسرع وزيادة فرصك في السوق من خلال شبكة IBM من البائعين والشركاء والأسواق الرقمية.
استفد من بيئة المبيعات محايدة القنوات التي تشجع التعاون بينك وبين فرق مبيعات IBM؛ للمشاركة في بيع حلولك المعززة بتقنية IBM.
اكتشف كيف يمكن لحل تقنية IBM إثراء حلولك.
إن مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين التي تتكون من watsonx ومساعدي الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي القوية على مستوى المؤسسات التي تتيح لك دمجها بسهولة في تطبيقاتك التجارية. يمكن لشركات البرمجيات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع وقت الوصول إلى السوق وتعزيز النمو. صُممت حلول الذكاء الاصطناعي من IBM للبيئات الهجينة متعددة السحابة التي توفر المرونة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع.
IBM watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية. عزِّز حلولك من خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين من watsonx؛ لأتمتة مهام سير العمل وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الوظائف التجارية والتقنية مثل خدمة العملاء، والموارد البشرية، وتطوير التعليمات البرمجية.
تجاوز مجرد كونك مستخدمًا للذكاء الاصطناعي وكن صانعًا لقيمة الذكاء الاصطناعي.
استخدمت شركة AddAI تقنية IBM watsonx.ai لتقديم تجربة عملاء استثنائية مع اختصار الوقت المستغرق لتنفيذ مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد.
تستخدم شركة Cogniware تقنية watsonx.ai لجمع وربط وتحليل مختلف تنسيقات البيانات بكفاءة — ما يساعد عملاءها على تحديد التهديدات المحتملة للأمن، والكشف عن الأنماط الخفية للسلوكيات المشبوهة والجرائم.
توفر شركة Digital Office لعملائها تصنيفًا محسنًا للوثائق، ورؤى، وتوفيرًا في التكاليف من خلال حلها المدمج مع watsonx.ai و Watson Discovery.
تستخدم شركة PowerM منتج IBM WebSphere Liberty و Cloud Pak لتزويد حكومة المغرب بمنصة آمنة وقابلة للتوسع؛ لتسريع التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
يساعد حل ActionKPI المضمن مع برنامج IBM Planning Analytics عميلهم، Idaho Forest Group، على تسريع توقيت التوقعات وجهود إعداد التقارير.
انضم إلى IBM Partner Plus للبدء أو تواصل مع أحد ممثلي IBM لمناقشة رحلة البناء الخاصة بك.
انضم إلى Partner Plus ووقّع اتفاقية الحل المضمّن. إذا كانت لديك أي أسئلة، تواصل معنا من خلال النموذج.
تتألف مجموعة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي watsonx ومنصة البيانات الخاصة بنا التي تتألف من watsonx.ai، و watsonx.data،و watsonx.governance واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Understanding، IBM Watson Speech to Text، ومكتبات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed، و IBM Watson Speech to Text Library for Embed؛ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (watsonx Assistant، و IBM Watson Discovery، و watsonx Orchestrate).
يمكن لاتفاقية الحلول المضمنة (ESA) أن تجمع خبرات شركتك مع التقنية المبتكرة والمختبرة في السوق من IBM. أنت تقدم العرض تحت مظلة علامتك التجارية وتكون مسؤولاً عن العلاقات مع العميل. تقدم اتفاقية الحلول المضمنة (ESA) شروطًا مرنة وتسعيرًا مرنًا لتقنية IBM المضمنة في عرضك، ما يتيح لك التحكم في تكاليف التطوير والتنبؤ بها.
بصفتك شريكًا جديدًا، يمكنك التقدم بطلب للحصول على أرصدة السحابة بمجرد توقيع اتفاقية الخدمة المضمنة (ESA). يمكن استخدام هذه الأرصدة في watsonx أو أي عرض آخر على سحابة IBM Cloud.
ستحصل على بعض الفوائد فور انضمامك إلى البرنامج، وستحصل على إمكانية الوصول إلى فوائد إضافية كلما زادت مشاركتك مع IBM. تعتمد الفوائد التي تتلقاها على فئة شريكك.
نعم، يقدم لك برنامج IBM Security الخاص بمزودي الخدمات خدمات الدعم الفني والدعم في السوق التي تسرّع من وتيرة الوقت المناسب لقيمة البرنامج، ما يساعدك على تقليل التكاليف بسرعة، وزيادة إنتاجية المحللين، وتقديم تجربة عملاء محسّنة.
يمكنك الانضمام إلى مجتمعنا العالمي للمطورين، IBM Developer، للتواصل وتعلم المهارات المطلوبة، وبناء حلول مع نماذج حقيقية من التعليمات البرمجية لأي تقنية.
نعم، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني IBM Digital Self-Serve Co-Create Experience (DSCE). يساعد DSCE علماء البيانات، ومطوري التطبيقات، ومهندسي عمليات التعلم الآلي على اكتشاف وتجربة مجموعة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM عبر watsonx، ومكتبات IBM Watson، وواجهات برمجة التطبيقات IBM Watson، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM.
نعم، يمكنك ذلك. سوف تتلقى المزيد من التفاصيل عن كيفية إدراج حلك بمجرد أن تصبح شريك أعمال IBM.