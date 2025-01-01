هيا نحقق النجاح معًا. البناء مع IBM.

رحلة الشركاء من موردي البرامج المستقلين (ISVs) ومقدمي الخدمات المُدارة لبناء وبيع حلول عالية القيمة مع IBM

تضمين الذكاء الاصطناعي في حلولك
ابتكر مع IBM وحقق نموًا سريعًا

نظرًا لأنك مورد برامج مستقل (ISV) أو مقدم خدمة مُدارة (MSP)، يمكنك الشراكة مع IBM لرفع مستوى حلولك باستخدام السحابة الهجينة وتقنية الذكاء الاصطناعي من IBM. سواءً كنت تتوسع في قدرات حل تجاري قائم أو تستحدث حلاً جديدًا، ستوفر لك IBM كل ما يلزمك من خدمات وموارد لمساعدتك على تحقيق أهداف عملك. حقق نموًا في الإيرادات عن طريق تحقيق أقصى استفادة من الانتشار العالمي لشركة IBM، وشبكة الشركات الكبيرة، وأدوات واستراتيجيات دخول السوق.
استكشف المزيد من الطرق للابتكار رحلتك مع شركة IBM ارفع مستوى شركتك الناشئة. اعرف المزيد.

مزايا البناء مع IBM

اكتشف كيف تساعدك الشراكة معنا في إنشاء حلولك والترويج لها والمشاركة في بيعها بشكل أسرع.
استفد من المزايا أثناء البناء ودخول السوق مع IBM انضم إلى IBM Partner Plus
جرّب IBM watsonx مع أرصدة السحابة المجانية

قم ببناء الحد الأدنى القادم من المنتج القابل للتطبيق (MVP) على IBM Cloud. استخدم أرصدة السحابة المجانية لتقييم تقنية IBM مثل watsonx، واختبار التكامل مع الحل الخاص بك.

شارك مع الخبراء التقنيين في مختبر IBM Build Lab

يمكنك الوصول إلى الخبرة التقنية داخل فريق مختبر IBM Build Lab لتوسيع نطاق القدرات التقنية للحل الخاص بك وتنمية المهارات التقنية لفريقك.

 استفد من موارد IBM لتسويق الحل الخاص بك

دفع حملات توليد الطلب الخاصة بك باستخدام التسويق الآلي، واستثمارات التسويق المشترك من IBM.

أضف قائمة حلولك على marketplaces

أدرج حلولك في دليل IBM Partner Plus Directory و IBM Cloud® Catalog لتعزيز الرؤية والوعي.

 احصل على دعم البيع المشترك

احصل على دعم تخطيط دخول السوق لمساعدتك على التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أسرع وزيادة فرصك في السوق من خلال شبكة IBM من البائعين والشركاء والأسواق الرقمية.

 تمكن من الوصول إلى برنامج دعم شركاء المبيعات من IBM

استفد من بيئة المبيعات محايدة القنوات التي تشجع التعاون بينك وبين فرق مبيعات IBM؛ للمشاركة في بيع حلولك المعززة بتقنية IBM.

حالات الاستخدام

اكتشف كيف يمكن لحل تقنية IBM إثراء حلولك.

خدمة العملاء أتمتة المهام إدارة العقود عمليات الموارد البشرية مراقبة التجربة الرقمية
تضمين الذكاء الاصطناعي في حلولك

إن مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين التي تتكون من watsonx ومساعدي الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي القوية على مستوى المؤسسات التي تتيح لك دمجها بسهولة في تطبيقاتك التجارية. يمكن لشركات البرمجيات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع وقت الوصول إلى السوق وتعزيز النمو. صُممت حلول الذكاء الاصطناعي من IBM للبيئات الهجينة متعددة السحابة التي توفر المرونة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع.
كن من صانعي القيمة مع watsonx

IBM watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.  عزِّز حلولك من خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين من watsonx؛ لأتمتة مهام سير العمل وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الوظائف التجارية والتقنية مثل خدمة العملاء، والموارد البشرية، وتطوير التعليمات البرمجية. 

تجاوز مجرد كونك مستخدمًا للذكاء الاصطناعي وكن صانعًا لقيمة الذكاء الاصطناعي. 
جرّب watsonx
اكتشف الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين

قصص الشركاء

AddAI

استخدمت شركة AddAI تقنية IBM watsonx.ai لتقديم تجربة عملاء استثنائية مع اختصار الوقت المستغرق لتنفيذ مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد.
Cogniware

تستخدم شركة Cogniware تقنية watsonx.ai لجمع وربط وتحليل مختلف تنسيقات البيانات بكفاءة — ما يساعد عملاءها على تحديد التهديدات المحتملة للأمن، والكشف عن الأنماط الخفية للسلوكيات المشبوهة والجرائم.

شركة Digital Office

توفر شركة Digital Office لعملائها تصنيفًا محسنًا للوثائق، ورؤى، وتوفيرًا في التكاليف من خلال حلها المدمج مع watsonx.ai و Watson Discovery.

PowerM

تستخدم شركة PowerM منتج IBM WebSphere Liberty و Cloud Pak لتزويد حكومة المغرب بمنصة آمنة وقابلة للتوسع؛ لتسريع التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

ActionKPI

يساعد حل ActionKPI المضمن مع برنامج IBM Planning Analytics عميلهم، Idaho Forest Group، على تسريع توقيت التوقعات وجهود إعداد التقارير.
هل أنت على استعداد للشراكة مع IBM؟

انضم إلى IBM Partner Plus للبدء أو تواصل مع أحد ممثلي IBM لمناقشة رحلة البناء الخاصة بك.

 انضم إلى IBM Partner Plus

انضم إلى Partner Plus ووقّع اتفاقية الحل المضمّن. إذا كانت لديك أي أسئلة، تواصل معنا من خلال النموذج.

انضم إلى Partner Plus

تتألف مجموعة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي watsonx ومنصة البيانات الخاصة بنا التي تتألف من watsonx.ai، و watsonx.data،و watsonx.governance واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Understanding، IBM Watson Speech to Text، ومكتبات الذكاء الاصطناعي من IBM (IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed، و IBM Watson Speech to Text Library for Embed؛ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM (watsonx Assistant، و IBM Watson Discovery، و  watsonx Orchestrate).

اكتشف الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين

يمكن لاتفاقية الحلول المضمنة (ESA) أن تجمع خبرات شركتك مع التقنية المبتكرة والمختبرة في السوق من IBM. أنت تقدم العرض تحت مظلة علامتك التجارية وتكون مسؤولاً عن العلاقات مع العميل. تقدم اتفاقية الحلول المضمنة (ESA) شروطًا مرنة وتسعيرًا مرنًا لتقنية IBM المضمنة في عرضك، ما يتيح لك التحكم في تكاليف التطوير والتنبؤ بها. 

بصفتك شريكًا جديدًا، يمكنك التقدم بطلب للحصول على أرصدة السحابة بمجرد توقيع اتفاقية الخدمة المضمنة (ESA). يمكن استخدام هذه الأرصدة في watsonx أو أي عرض آخر على سحابة IBM Cloud.

ابدأ هنا (مطلوب IBMid)

ستحصل على بعض الفوائد فور انضمامك إلى البرنامج، وستحصل على إمكانية الوصول إلى فوائد إضافية كلما زادت مشاركتك مع IBM. تعتمد الفوائد التي تتلقاها على فئة شريكك.

اقرأ الكتيب

نعم، يقدم لك برنامج IBM Security الخاص بمزودي الخدمات خدمات الدعم الفني والدعم في السوق التي تسرّع من وتيرة الوقت المناسب لقيمة البرنامج، ما يساعدك على تقليل التكاليف بسرعة، وزيادة إنتاجية المحللين، وتقديم تجربة عملاء محسّنة.

استكشف برنامج IBM Security الخاص بمزودي الخدمات

يمكنك الانضمام إلى مجتمعنا العالمي للمطورين، IBM Developer، للتواصل وتعلم المهارات المطلوبة، وبناء حلول مع نماذج حقيقية من التعليمات البرمجية لأي تقنية.

استكشف مجتمع مطوري IBM

نعم، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني IBM Digital Self-Serve Co-Create Experience (DSCE). يساعد DSCE علماء البيانات، ومطوري التطبيقات، ومهندسي عمليات التعلم الآلي على اكتشاف وتجربة مجموعة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM عبر watsonx، ومكتبات IBM Watson، وواجهات برمجة التطبيقات IBM Watson، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM.

إطلاق IBM DSCE

نعم، يمكنك ذلك. سوف تتلقى المزيد من التفاصيل عن كيفية إدراج حلك بمجرد أن تصبح شريك أعمال IBM.

ابحث عن حلول الشركاء في دليل IBM Partner Plus Directory ابدأ البيع على IBM Cloud® Catalog