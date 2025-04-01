استكشف استوديو watsonx.ai للمطورين
استوديو تطوير الذكاء الاصطناعي المتكامل الشامل
ابدأ تجربتك المجانية بدء الجولة

أنتَ تطلب. و watsonx.ai ينفِّذ.

إمكانية التطوير بكل سهولة

توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).
التمتع بكل المزايا في الاستوديو المتكامل

يمكنك الحصول على مجموعة شاملة من القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي بأكملها من مكان واحد، مع ضمان الأداء العالي وقابلية التوسع.
التعاون في مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

امنح منشئي الذكاء الاصطناعي فرصة الابتكار بلا حدود من خلال تجربة التطوير التعاونية—برموز برمجية أو دون رموز.
حرية اختيار مكان العمل والنشر

يمكنك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وإدارتها بسرعة في منصة السحابة الهجينة التي تختارها.

نماذج DeepSeek R1 Distilled متاحة الآن على watsonx.ai

تعرف على المزيد حول DeepSeek-R1 على IBM watsonx.ai وكيف يمكنك التكامل والضبط الدقيق والنشر بسلاسة مع بيئة watsonx.ai الآمنة والمُدارة. 

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استوديو الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي تحتاجه

يُعدّ ™IBM watsonx.ai استوديو من فئة المؤسسات لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها في التطبيقات التي تختارها، وتتوفر به مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والنماذج وأوقات التشغيل التي تحتاج إليها لتحويل أفكارك ومتطلباتك إلى واقع.

 استكشف مركز المطورين
مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة إنتاج أسرع

حرية الاختيار بين النماذج الأساسية المخصصة للمؤسسات، والمفتوحة المصدر لتعزيز الابتكار.

يمكنك الوصول إلى نماذج من فئة المؤسسة تتميز بالأداء الموثوق به أوالتكلفة المنخفضة، بما في ذلك نماذج IBM Granite، ونماذج ذات مصدر مفتوح مختارة من Hugging Face، ونماذج تابعة لجهات خارجية من شركاء استراتيجيين ونماذج أساس مخصصة.
استفد من بياناتك بفاعلية أكبر
توليد المحتوى والرموز البرمجية

سواء أكنت بحاجة إلى شرح التعليمات البرمجية أم الحملات أم تخطيط الدروس، استخدم نماذج الأساس الملائمة للغرض لتحقيق بداية قوية في المحتوى عالي الجودة—سواء أكان عامًّا أم مخصصًا.

 إحداث تحوّل في عملية صناعة المحتوى
إدارة المعرفة

يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي بناء تطبيقات جاهزة لإدارة المعرفة ونشرها بسرعة من خلال استخدام نماذج التوليد المعزز بالاسترجاع المعدة مسبقًا، وأطر العمل وواجهات برمجة التطبيقات.

 دمج إدارة المعرفة
استخلاص الرؤى والتنبؤ بها

تمكَّن من تبسيط إجراءات اكتشاف كميات كبيرة من البيانات وتحليلها للحصول على رؤى وتوقعات أسرع وأكثر قيمة بما يتناسب مع احتياجاتك ومتطلبات عملك.

 الحصول على الرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

بدءًا من زيادة مستوى رضا العملاء ووصولًا إلى التحليلات المتعمقة، تعكس الأرقام حجم الإنجازات

 تعرّف على ريادة IBM بين منصات عمليات التعلم الآلي (ML)

شهدت AddAI انخفاضًا بنسبة 50% في استفسارات خدمة العملاء التي لم تتم الإجابة عليها

 قراءة قصة العميل

توقعت شركة Silver Egg للتكنولوجيا تسريع عملية التوظيف بنسبة 75%

 تعرف على كيفية عملها

استقبل UHCW NHS Trust عدد 700 مريض إضافي أسبوعيًا دون إضافة موظفين

 جرب بنفسك

شهدت مجموعة Blendow انخفاضًا بنسبة 90% في الوقت اللازم لتلخيص وتحليل المستندات

 تعرف على المزيد

اتبع فضولك نحو المستوى التالي

موارد للتعمق أكثر في الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تشغيل watsonx.ai.
مركز المطورين

يوفِّر مركز المطورين لدينا مكتبة من القوالب والأدلة لمساعدة المطورين على البدء.

 دروس تعليمية عبر الإنترنت

استكشف مجموعة مختارة من العروض التوضيحية، ونماذج التطبيقات، والإصدارات التجريبية، والتثقيف حول حلول الذكاء الاصطناعي من IBM.

 عرض توضيحي للدردشة التفاعلية

يمكنك الدردشة مباشرةً مع نموذج لغوي كبير مثل IBM Granite خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا واستكشاف كيفية تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي.

وثائق watsonx.ai

تمكَّن من بناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ونشرها وإدارتها باستخدام watsonx.ai.

الموارد

تعلم الذكاء الاصطناعي

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.

 دراسات حالة

اقرأ ما تقوله الشركات عن watsonx.

تحديثات المنتج

استكشف دليل المنتج وتعرف على آخر تحديثات المنتج.

 شركاء التقنية

عمليات التكامل السلس والقدرات الموسعة مع قادة التكنولوجيا.
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تعرف على المزيد: تعرف على ريادة IBM بين منصات عمليات التعلم الآلي وفقًا لـ IDC Marketscape سجِّل للحصول على دليل Ventana Research للمشترين لعام 2024 لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي سجِّل للحصول على تقرير The Forrester Wave: منصات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، الربع الثالث من عام 2024