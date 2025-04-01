تمكَّن من إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي إلى الإنتاج بشكل أسرع. وتمكَّن كذلك من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي تلقائيًا من خلال تدريب النماذج وتطويرها والنمذجة المرئية وتوليد البيانات الاصطناعية. فضلًا عن إمكانية تطوير نماذج تنبؤية ووصفية، وكتابة التعليمات البرمجية في Python Notebooks أو Rstudio، أو العمل مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المفضلة لديك.