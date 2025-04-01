توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).
يمكنك الحصول على مجموعة شاملة من القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي بأكملها من مكان واحد، مع ضمان الأداء العالي وقابلية التوسع.
امنح منشئي الذكاء الاصطناعي فرصة الابتكار بلا حدود من خلال تجربة التطوير التعاونية—برموز برمجية أو دون رموز.
يمكنك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وإدارتها بسرعة في منصة السحابة الهجينة التي تختارها.
يُعدّ ™IBM watsonx.ai استوديو من فئة المؤسسات لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها في التطبيقات التي تختارها، وتتوفر به مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والنماذج وأوقات التشغيل التي تحتاج إليها لتحويل أفكارك ومتطلباتك إلى واقع.
تبسيط عمليات تطوير التطبيقات
هذه المجموعة الشاملة من القدرات الموجهة للمطورين - بما في ذلك مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDKs) المُعدة مسبقًا، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأطر القائمة على الوكلاء، وأطر عمل وقوالب التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG)، وطرق الضبط المتقدمة والمزيد - تساعد على تجميع عملية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باللغة الطبيعية أو التعليمات البرمجية. استكشف تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي على watsonx.ai.
إدارة عمليات بناء النماذج والتطبيقات من البداية للنهاية
ليست هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد لجمع ما تحتاجه لتدريب النماذج وتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من النماذج القوية ومنخفضة التكلفة والمناسبة للغرض ومسارات عمليات التعلم الآلي وأوقات تشغيل الذكاء الاصطناعي المتوفرة في مكان واحد لبناء تطبيقات قوية بكفاءة أكبر، باستخدام بيانات موثوق بها وحوكمة مدمجة؛ والتي يمكنك إدارتها ومراقبتها وحوكمتها بشكل فعَّال عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
الوصول إلى مجموعة أدوات قوية لعلم البيانات
تمكَّن من إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي إلى الإنتاج بشكل أسرع. وتمكَّن كذلك من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي تلقائيًا من خلال تدريب النماذج وتطويرها والنمذجة المرئية وتوليد البيانات الاصطناعية. فضلًا عن إمكانية تطوير نماذج تنبؤية ووصفية، وكتابة التعليمات البرمجية في Python Notebooks أو Rstudio، أو العمل مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المفضلة لديك.
يمكنك الوصول إلى نماذج من فئة المؤسسة تتميز بالأداء الموثوق به أوالتكلفة المنخفضة، بما في ذلك نماذج IBM Granite، ونماذج ذات مصدر مفتوح مختارة من Hugging Face، ونماذج تابعة لجهات خارجية من شركاء استراتيجيين ونماذج أساس مخصصة.
سواء أكنت بحاجة إلى شرح التعليمات البرمجية أم الحملات أم تخطيط الدروس، استخدم نماذج الأساس الملائمة للغرض لتحقيق بداية قوية في المحتوى عالي الجودة—سواء أكان عامًّا أم مخصصًا.
يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي بناء تطبيقات جاهزة لإدارة المعرفة ونشرها بسرعة من خلال استخدام نماذج التوليد المعزز بالاسترجاع المعدة مسبقًا، وأطر العمل وواجهات برمجة التطبيقات.
تمكَّن من تبسيط إجراءات اكتشاف كميات كبيرة من البيانات وتحليلها للحصول على رؤى وتوقعات أسرع وأكثر قيمة بما يتناسب مع احتياجاتك ومتطلبات عملك.
بدءًا من زيادة مستوى رضا العملاء ووصولًا إلى التحليلات المتعمقة، تعكس الأرقام حجم الإنجازات
شهدت AddAI انخفاضًا بنسبة 50% في استفسارات خدمة العملاء التي لم تتم الإجابة عليها
توقعت شركة Silver Egg للتكنولوجيا تسريع عملية التوظيف بنسبة 75%
استقبل UHCW NHS Trust عدد 700 مريض إضافي أسبوعيًا دون إضافة موظفين
شهدت مجموعة Blendow انخفاضًا بنسبة 90% في الوقت اللازم لتلخيص وتحليل المستندات
موارد للتعمق أكثر في الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تشغيل watsonx.ai.
يوفِّر مركز المطورين لدينا مكتبة من القوالب والأدلة لمساعدة المطورين على البدء.
استكشف مجموعة مختارة من العروض التوضيحية، ونماذج التطبيقات، والإصدارات التجريبية، والتثقيف حول حلول الذكاء الاصطناعي من IBM.
يمكنك الدردشة مباشرةً مع نموذج لغوي كبير مثل IBM Granite خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا واستكشاف كيفية تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من بناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ونشرها وإدارتها باستخدام watsonx.ai.
تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.
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عمليات التكامل السلس والقدرات الموسعة مع قادة التكنولوجيا.
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