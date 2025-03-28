شكلت أمانة NHS Trust في UHCW وIBM Consulting وCelonis SE فريقًا متماسكًا ومختلطًا لتحليل خدمات العيادات الخارجية للأمانة من منظور تجربة المريض والنتائج الصحية. جمع هذا النهج بين نموذج IBM Garage وإجراءات تعدين العمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Celonis وممارسات تحليل البيانات الرائدة في UHCW NHS Trust وأنشطة تحسين العمليات المستمرة.

حلل الفريق المختلط أكثر من نصف مليون رحلة مريض بأسماء مستعارة من خلال البيانات التشغيلية للأمانة، بالإضافة إلى الأبحاث الشخصية والمقابلات مع الموظفين خلال العملية. وتم تضمين بيانات ديموغرافية تحمل أسماء مستعارة في هذا التحليل، مما يضمن ألا تؤدي النتائج والتدخلات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في الصحة. أدى هذا النهج الفريد إلى تحسين الفرص والتدخلات في فترة أسابيع بدلاً من أشهر.

ركز أحد هذه التحسينات على نهج أمانة UHCW NHS Trust تجاه مواعيد المرضى الفائتة -المعروفة باسم عدم الحضور (DNA)- والتي تكون أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من درجات حرمان عالية. بعد تحديد ارتفاع في حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة بعد إرسال تذكيرين عبر الرسائل النصية القصيرة، تم استخدام فريق IBM Garage لاستكشاف كيفية تحسين احتمالية إعادة حجز خانات المواعيد هذه. وقد وجدوا لاحقًا أنه من خلال تكييف توقيت هذه الرسائل النصية التذكيرية -أي إرسال إشعار مبكر إلى المرضى قبل 14 يومًا من مواعيدهم الطبية والمتابعة معهم قبل أربعة أيام من الموعد- يمكن للأمانة زيادة حالات الإلغاء في الوقت المناسب في المجموعة المؤهلة لتلقي رسالتين نصيتين، مما يتيح إمكانية إعادة حجز تلك المواعيد.

كجزء من المشروع، قامت IBM وUHCW NHS Trust أيضًا بتجربة تقنية IBM watsonx.ai لتدريب نماذج التعلم الآلي وضبطها ونشرها لدعم موظفي المستشفى في جدولة مواعيد المرضى والتحقق من بياناتهم في قوائم الانتظار الاختيارية. ويستخدم الحل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لقراءة الرسائل السريرية والمساعدة على التحقق من حالات قائمة انتظار المرضى.