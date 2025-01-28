IBM Consulting
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شركاء استشاريون على خلفية زرقاء

التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2025

أي البنوك ستفوز وأيها ستخسر في عصر الذكاء الاصطناعي؟

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علم الاستشارات

IBM Consulting هي المكان الذي تلتقي فيه الخبرة الموثوقة مع التقنية القوية. وباعتبارنا الشركة الاستشارية العالمية الوحيدة التي تتبع شركة رائدة في مجال التقنية، فإننا نحقق نتائج عالية التأثير باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والنهج القائم على العلم لمعالجة التحديات الحساسة التي تواجهك.

من خلال الشراكة المباشرة مع العملاء، نقوم بتصميم وبناء وتشغيل ابتكارات الأعمال التي لها أهمية ونتائج تدوم.

أعد تعريف طريقة سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تسريع نمو الأعمال بخبراتنا في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

إعادة تصور الشؤون المالية لتكون معتمدة بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي

أحدث الأخبار

دراسة من IBM: الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيرفع الأداء المالي للبنوك في عام 2025 استكشاف المزيد
ترى IBM وPalo Alto Networks أن التشغيل من خلال المنصات يُعد أساسًا لتقليل تعقيد الأمن السيبراني

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ظهور DeepSeek يستدعي إجراء حوار أساسي حول الأمن

اقرأ المقالة

يزدهر التحول من خلال التعاون

قراءة المدونة

دمج الذكاء الاصطناعي في هوية علامتك التجارية

تحتاج المؤسسات المهتمة بالمستهلكين إلى اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى بشأن رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي

 5 توجهات لعام 2025

إطلاق الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي المعتمد على الأفراد

 قطاع السيارات في عام 2035

كيف يمكن لشركات صناعة السيارات التحول لتحقيق النجاح في عصر المركبات المعرفة بالبرمجيات

 كتاب دليل CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي

تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

نجاحات العملاء

 

اكتشف كيف ساعدت شركة IBM Consulting في تحديث وترحيل بنية SAP ذات المهام الحرجة لشركة Water Corp، ما أدى إلى تحقيق انخفاض يزيد عن نسبة 40% في تكاليف التشغيل المرتبطة بالسحابة.

 

 استكشف التوفير في تكلفة السحابة الذي حققته شركة Water Corp

تعزيز الابتكار ومشاركة مشجعي ويمبلدون: اكتشف كيف استخدم نادي All England Lawn للتنس طريقة IBM Garage لالتقاط 2.7 مليون نقطة بيانات.

 اقرأ دراسة الحالة

استكشف النجاح الرقمي الذي حققته MOL Group: شاهد كيف عززت التحسينات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي متوسط الإيرادات بنسبة تتراوح بين 15 و30% من خلال تعزيز التفاعل الرقمي.

 استكشف ارتفاع الإيرادات الذي حققته MOL Group  

تحقيق وفورات في التكاليف وتجنبها بقيمة 40 مليون دولار أمريكي: اكتشف كيف حققت شركة Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) وفورات في التكاليف من خلال تحسين المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 اكتشف الوفورات التي حققتها شركة Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) في التكاليف بقيمة 40 مليون دولار أمريكي
الخطوات التالية

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