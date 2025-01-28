IBM Consulting هي المكان الذي تلتقي فيه الخبرة الموثوقة مع التقنية القوية. وباعتبارنا الشركة الاستشارية العالمية الوحيدة التي تتبع شركة رائدة في مجال التقنية، فإننا نحقق نتائج عالية التأثير باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والنهج القائم على العلم لمعالجة التحديات الحساسة التي تواجهك.
من خلال الشراكة المباشرة مع العملاء، نقوم بتصميم وبناء وتشغيل ابتكارات الأعمال التي لها أهمية ونتائج تدوم.
تحتاج المؤسسات المهتمة بالمستهلكين إلى اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى بشأن رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي
إطلاق الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي المعتمد على الأفراد
كيف يمكن لشركات صناعة السيارات التحول لتحقيق النجاح في عصر المركبات المعرفة بالبرمجيات
تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
اكتشف كيف ساعدت شركة IBM Consulting في تحديث وترحيل بنية SAP ذات المهام الحرجة لشركة Water Corp، ما أدى إلى تحقيق انخفاض يزيد عن نسبة 40% في تكاليف التشغيل المرتبطة بالسحابة.
تعزيز الابتكار ومشاركة مشجعي ويمبلدون: اكتشف كيف استخدم نادي All England Lawn للتنس طريقة IBM Garage لالتقاط 2.7 مليون نقطة بيانات.
استكشف النجاح الرقمي الذي حققته MOL Group: شاهد كيف عززت التحسينات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي متوسط الإيرادات بنسبة تتراوح بين 15 و30% من خلال تعزيز التفاعل الرقمي.
تحقيق وفورات في التكاليف وتجنبها بقيمة 40 مليون دولار أمريكي: اكتشف كيف حققت شركة Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) وفورات في التكاليف من خلال تحسين المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وبصفتنا شريكاً استشارياً رئيسياً لشركة AWS، يمكننا مساعدتك في تسريع رحلتك في مجال السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، وعلى نطاق أوسع، وبثقة أكبر.
نسعى إلى تعزيز قدراتك لمتابعة فرص النمو وتحقيق عائد على الاستثمارات وأهداف العمل والوصول إلى جوهر قيمة المستوى التالي من فريق المبيعات.
أطلق العنان لإمكانات Microsoft Cloud الكاملة عن طريق إرشادات خبيرنا وحلولنا المصممة خصيصًا. ثق في IBM Consulting لمساعدتك في عمليات الترحيل والتحديث والإدارة على Microsoft Cloud، مستفيداً من الذكاء الاصطناعي وخبرة 30 عامًا من الشراكة.
حوِّل أعمالك بشكل أسرع من خلال التعاون الاستراتيجي بين IBM و Oracle، واستفد من 40 عامًا من الخبرة و10000 استشاري مخصص.
إننا شريك عالمي معترف به في كل قارات العالم:
قامت IBM بتطوير تحالف فريد مع Adobe في النظام البنائي الذي يشمل التقنية والخدمات. وتم ذلك من خلال نهج يهتم بالصناعة أولاً، وقدرات الاستشارات التفصيلية عبر جميع برامج Adobe السحابية الثلاثة، وحلول Adobe الخاصة، والسمعة الطيبة في التعامل مع بعض المشاريع الأكثر تعقيدًا في نظام عملاء Adobe البنائي.
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