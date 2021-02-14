يتبنى نهج IBM الحديث في إدارة عمليات إجراءات الأعمال أسلوبًا تعاونيًا عمليًا يمكِّن العملاء من إعادة هيكلة عملياتهم وسير العمل فيها مع دمجها بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.

يتمكَّن عملاؤنا من تحسين نتائجهم وتجاربهم وإنتاجيتهم وكذلك زيادة مستوى تطورهم في مجال الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبرائنا في المجالات للابتكار من خلال أسلوب مخصص لإعادة تصميم العمليات والأنظمة الأساسية وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات.



يقوم عملاؤنا العالميون في الوقت نفسه بتشغيل وتحديث عمليات الأعمال الأساسية، ويتعلمون كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي بطرق تُسهم في تحقيق القيمة بسرعة، وزيادة المرونة، وخفض التكاليف، وتقديم رؤى للأعمال تساهم في توفير ميزة تنافسية والحفاظ عليها.