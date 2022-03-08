خدمات استشارات المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية

في عصر يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات المستمرة، وسوق العمل المحدود، يواجه مديرو المشتريات (CPOs) أولويات استراتيجية متزايدة، تشمل تحسين الأرباح والإيرادات، وتعزيز الاستدامة، وبناء منظومة موردين مرنة.



ولتحقيق قيمة استراتيجية، يجب أن يتطور قطاع المشتريات عبر تمكين الفرق من اتخاذ مخاطر مدروسة، واعتماد أحدث التقنيات، وتسريع تطوير المنتجات، وقياس القيمة.

يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا التحول من خلال أتمتة المهام، وتوفير رؤى في الوقت شبه الفعلي، وإعادة ابتكار أساليب إنجاز العمل. يعمل ذلك على تبسيط عمليات التشغيل بشكل جذري، ما يوفر قدرات شاملة ومتكاملة:



- تُمكِّن IBM قادة المشتريات من تحقيق نجاح طويل الأمد من خلال نهج رقمي متكامل للمشتريات، يجمع بين نماذج التشغيل المستقبلية والاستدامة وإدارة المشتريات للمشاريع الرأسمالية الكبرى لدفع نمو المؤسسة.



- بالإضافة إلى ذلك، تدعم IBM تحقيق القيمة وتحسين التكاليف من خلال إعادة تصور ممارسات المشتريات، وتمكين المؤسسات من تحقيق نتائج فعَّالة عبر تقليل التكاليف بسرعة، وتوفير المصادر الاستراتيجية، والخبرة في استراتيجيات الأسواق الناشئة.



- في الوقت نفسه، تساعد IBM المؤسسات على تحقيق نتائج ملموسة من خلال تمكين القوى العاملة الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر تطوير حالات استخدام مخصصة تُلبي الاحتياجات الفريدة، ما يمكِّن قادة المشتريات من تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من نتائج الأعمال.