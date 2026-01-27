الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

IBM تُصنف كشركة رائدة في تقرير HFS Horizons لعام 2025 لخدمات التوريد والمشتريات

إن ريادة IBM في تقرير HFS Horizons ليست مجرد شارة فخر، بل هي انعكاس لكيفية مساعدتنا للعملاء على إعادة صياغة مفهوم المشتريات كعامل إستراتيجي محرك لقيمة الأعمال.

تخطت عمليات المشتريات اليوم مفهوم خفض التكاليف. فهي تتعلق ببناء المرونة والقدرة على التكيف وتوفير القيمة في كل أنحاء المؤسسة. كما أشار تقرير HFS، فإن الحدود التالية هي التنسيق، حيث تتكامل التقنية والبيانات والعنصر البشري لتحقيق نتائج أفضل.

في قسم عمليات المشتريات لدى IBM، تظل مهمتنا واضحة: مساعدة عملائنا على مواكبة سقف التوقعات الذي يرتفع باستمرار والميزانيات المتقلصة والتعقيد المتزايد. مع دخولنا عام 2026، نبدأ العام بطاقة متجددة وتركيز عالٍ لمواصلة دفع عجلة التحول وتقديم قيمة إستراتيجية لعملائنا. يؤكد تقرير HFS Horizons: خدمات التوريد والمشتريات لعام 2025 (PDF) التزامنا بتمكين هذا التحول وإحداث تأثير ملموس في المؤسسة.

الاتجاهات الرئيسية التي تشكل قسم المشتريات

يشير تقرير HFS Horizons إلى عدة تحولات تعيد تعريف عمليات المشتريات:

  • الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: ينتقل الوكلاء الأذكياء والذكاء الاصطناعي التوليدي من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج، ما يدعم الشراء الموجه ومساعدي التفاوض وتحليلات مخاطر العقود.
  • التنسيق كخدمة: تريد المؤسسات شركاء يمكنهم التكامل عبر مجموعات تقنية متنوعة من دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة بالكامل، ما يجعل قابلية التشغيل البيني أولوية.
  • نماذج موجهة نحو النتائج: يركز مقدمو الخدمات على التأثير القابل للقياس في الأعمال — تحسين الامتثال وتسريع دورات العمل وتعزيز التعاون مع الموردين.
  • مكاسب الشراء المباشر: بالإضافة إلى الإنفاق غير المباشر، تمتد إستراتيجيات التوريد الآن بشكل أعمق إلى المواد المباشرة والخدمات اللوجستية، مدعومة بنمذجة قائمة على السيناريوهات.
  • البيانات كعائق حقيقي: تدني جودة البيانات يظل التحدي الأكبر

كيف تعمل IBM على تغيير عمليات المشتريات

في IBM، نجمع عمدًا بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نسيج عملية "من التوريد إلى الدفع"، بدءًا من الشراء الموجه وتحليلات مخاطر العقود إلى معالجة الفواتير المعرفية، لإنشاء وظيفة مشتريات أكثر ذكاءً ومرونة.

يتفق خبراء الصناعة على أننا نغير طريقة تنفيذ عمليات المشتريات. يقول سريني فاديبالي، قائد الممارسات في HFS: "تطور IBM تنسيق المشتريات من خلال زيادة الأتمتة والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة "من التوريد إلى الدفع"، مع التركيز على نتائج الأعمال على نطاق واسع لوظيفة المشتريات في المؤسسة". ويضيف: "بينما تسعى الشركات إلى تغطية الإنفاق بنسبة 100% وتهدف إلى تحقيق المرونة في سلاسل التوريد المعقدة، فإن نهج IBM يضع المشتريات كتجربة ذكية وقابلة للتكيف ومُعاد تصورها. وهذا يسمح لقادة المشتريات بالتركيز على القرارات الإستراتيجية والامتثال وتوفير القيمة للشركات".

من خلال الجمع بين التقنية وخبرة موظفينا وحكمتهم، نتمكن من تحقيق نتائج تحويلية عملية وذات تأثير كبير. ويضمن هذا النهج المتوازن عمل البصيرة البشرية والذكاء الرقمي في تناغم، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية والقيمة لعملائنا.

ما يميز IBM في تحويل المشتريات

يصنف تقرير HFS Horizons شركة IBM كشركة رائدة لقدرتها على الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة العميقة في المجال لتحويل المشتريات إلى وظيفة إستراتيجية. فيما يلي ما يميز IBM:

  • التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تدمج IBM الذكاء الاصطناعي الوكيل والتوليدي في كامل عملية "من التوريد إلى الدفع"، ما يتيح مهام سير عمل ذكية تبسط المشتريات وتعزز عملية اتخاذ القرار.
  • النموذج البشري والرقمي: يمزج نهجنا بين الأتمتة والخبرة البشرية، ما يتيح تجربة "الكونسيرج الرقمي" التي تعمل على تحسين مشاركة المستخدمين والسرعة التشغيلية.
  • حلول معيارية وقابلة للتشغيل البيني: تدعم إستراتيجية منصة IBM التنسيق عبر مجموعات تقنية متنوعة، ما يساعد الشركات على التحديث من دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة المعطلة للأعمال.
  • التعاون ضمن النظام البنائي: تضمن الشراكات القوية مع المنصات والمبتكرين الرائدين، مثل SAP Ariba وServiceNow وشركاء الإنفاق الثانوي مثل Zycus وFairmarkit وGlobality للتوريد المستقل، المرونة وقابلية التوسع للعملاء.
  • الابتكار على نطاق واسع: بدعم من استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير وقدرات التسليم العالمية، تجمع IBM بين التقنية والاستشارات لتقديم التحول في بيئات المشتريات المعقدة.
  • رؤية المشتريات المستقلة: تتقدم IBM نحو مهام سير العمل المستقلة، بدءًا من الإنفاق الثانوي وامتدادًا عبر دورة حياة المشتريات، ما يضع العملاء في وضع يؤهلهم للوصول إلى الجيل التالي من نضج المشتريات.

اكتشف ما هو آتٍ

قم بتنزيل تقرير HFS Horizons الكامل لاستكشاف الرؤى ومعرفة سبب ريادة IBM في عمليات المشتريات.

