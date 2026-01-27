IBM تُصنف كشركة رائدة في تقرير HFS Horizons لعام 2025 لخدمات التوريد والمشتريات

في IBM، نجمع عمدًا بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نسيج عملية "من التوريد إلى الدفع"، بدءًا من الشراء الموجه وتحليلات مخاطر العقود إلى معالجة الفواتير المعرفية، لإنشاء وظيفة مشتريات أكثر ذكاءً ومرونة.

يتفق خبراء الصناعة على أننا نغير طريقة تنفيذ عمليات المشتريات. يقول سريني فاديبالي، قائد الممارسات في HFS: "تطور IBM تنسيق المشتريات من خلال زيادة الأتمتة والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة "من التوريد إلى الدفع"، مع التركيز على نتائج الأعمال على نطاق واسع لوظيفة المشتريات في المؤسسة". ويضيف: "بينما تسعى الشركات إلى تغطية الإنفاق بنسبة 100% وتهدف إلى تحقيق المرونة في سلاسل التوريد المعقدة، فإن نهج IBM يضع المشتريات كتجربة ذكية وقابلة للتكيف ومُعاد تصورها. وهذا يسمح لقادة المشتريات بالتركيز على القرارات الإستراتيجية والامتثال وتوفير القيمة للشركات".

من خلال الجمع بين التقنية وخبرة موظفينا وحكمتهم، نتمكن من تحقيق نتائج تحويلية عملية وذات تأثير كبير. ويضمن هذا النهج المتوازن عمل البصيرة البشرية والذكاء الرقمي في تناغم، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية والقيمة لعملائنا.