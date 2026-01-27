IBM تُصنف كشركة رائدة في تقرير HFS Horizons لعام 2025 لخدمات التوريد والمشتريات

إن ريادة IBM في تقرير HFS Horizons ليست مجرد شارة فخر، بل هي انعكاس لكيفية مساعدتنا للعملاء على إعادة صياغة مفهوم المشتريات كعامل إستراتيجي محرك لقيمة الأعمال.
تخطت عمليات المشتريات اليوم مفهوم خفض التكاليف. فهي تتعلق ببناء المرونة والقدرة على التكيف وتوفير القيمة في كل أنحاء المؤسسة. كما أشار تقرير HFS، فإن الحدود التالية هي التنسيق، حيث تتكامل التقنية والبيانات والعنصر البشري لتحقيق نتائج أفضل.
في قسم عمليات المشتريات لدى IBM، تظل مهمتنا واضحة: مساعدة عملائنا على مواكبة سقف التوقعات الذي يرتفع باستمرار والميزانيات المتقلصة والتعقيد المتزايد. مع دخولنا عام 2026، نبدأ العام بطاقة متجددة وتركيز عالٍ لمواصلة دفع عجلة التحول وتقديم قيمة إستراتيجية لعملائنا. يؤكد تقرير HFS Horizons: خدمات التوريد والمشتريات لعام 2025 (PDF) التزامنا بتمكين هذا التحول وإحداث تأثير ملموس في المؤسسة.
يشير تقرير HFS Horizons إلى عدة تحولات تعيد تعريف عمليات المشتريات:
في IBM، نجمع عمدًا بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نسيج عملية "من التوريد إلى الدفع"، بدءًا من الشراء الموجه وتحليلات مخاطر العقود إلى معالجة الفواتير المعرفية، لإنشاء وظيفة مشتريات أكثر ذكاءً ومرونة.
يتفق خبراء الصناعة على أننا نغير طريقة تنفيذ عمليات المشتريات. يقول سريني فاديبالي، قائد الممارسات في HFS: "تطور IBM تنسيق المشتريات من خلال زيادة الأتمتة والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة "من التوريد إلى الدفع"، مع التركيز على نتائج الأعمال على نطاق واسع لوظيفة المشتريات في المؤسسة". ويضيف: "بينما تسعى الشركات إلى تغطية الإنفاق بنسبة 100% وتهدف إلى تحقيق المرونة في سلاسل التوريد المعقدة، فإن نهج IBM يضع المشتريات كتجربة ذكية وقابلة للتكيف ومُعاد تصورها. وهذا يسمح لقادة المشتريات بالتركيز على القرارات الإستراتيجية والامتثال وتوفير القيمة للشركات".
من خلال الجمع بين التقنية وخبرة موظفينا وحكمتهم، نتمكن من تحقيق نتائج تحويلية عملية وذات تأثير كبير. ويضمن هذا النهج المتوازن عمل البصيرة البشرية والذكاء الرقمي في تناغم، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية والقيمة لعملائنا.
يصنف تقرير HFS Horizons شركة IBM كشركة رائدة لقدرتها على الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة العميقة في المجال لتحويل المشتريات إلى وظيفة إستراتيجية. فيما يلي ما يميز IBM:
قم بتنزيل تقرير HFS Horizons الكامل لاستكشاف الرؤى ومعرفة سبب ريادة IBM في عمليات المشتريات.