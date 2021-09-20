خدمات الاستدامة من IBM Consulting

تؤمن شركة IBM بأن المؤسسات المستدامة يجب أن تكون مسؤولة وعادلة وقابلة للاستمرار في العمل لتحقيق أرباح تصل إلى أربعة أضعاف. بفضل الخبرة المتعمقة في الصناعات وشراكات النظام البنائي والأساليب التي أثبتت جدواها، نسعى من خلال خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بالاستدامة إلى توجيه العملاء نحو اتباع الممارسات المستدامة وتحقيق الميزة التنافسية من خلال جهودهم المستمرة لتصبح مؤسستهم مؤسسة مستدامة.

تعمل قدراتنا الاستشارية الشاملة في مجال الاستدامة على تضمين حلول الاستدامة في عمليات المؤسسة وثقافتها.

فنحن نساعد العملاء على ما يلي:

وضع استراتيجيات العمل

استراتيجيات العمل إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر وإعداد التقارير

ممارسات إدارة المخاطر وإعداد التقارير التعامل مع التحولات في الطاقة

التحولات في الطاقة دمج الاستدامة في عمليات سلسلة التوريد ومنظومة تقنية المعلومات

استفد من خبرتنا لتسريع الاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.