الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية
إطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تدمج البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، في العمليات الأساسية
استكشف دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الشؤون المالية اقرأ دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشؤون المالية
رسم بياني لعملية سير العمل يظهر خطوطًا وأسهمًا متصلة تشير إلى تسلسل المهام واعتمادياتها.
إعادة تصور الشؤون المالية لتكون معتمدة بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي

لمساعدة القادة على تحويل عملياتهم المالية وزيادة مكاسب الإنتاجية وتعزيز النمو داخل مؤسستهم، تقدم IBM خدمات استشارية مالية شاملة بالتعاون مع watsonxTM ونظامنا البنائي من الشركاء. فنهجنا الذي يركِّز على العملاء وخبراتنا المتعمقة في مجال التمويل تساعد القادة على إعادة تصور عمليات سير العمل الأساسية من خلال تزويدهم ببيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. نحن نعمل على تحويل الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل، وذلك من خلال تحديد نقطة البداية وحالات الاستخدام المثالية عبر جميع مراحل العمليات بدءًا من الشراء إلى إتمام الدفع، ومن التسجيل إلى التحليل، ومن الطلب إلى الدفع النقدي. ومن خلال الثقة والحوكمة المضمَّنة في نهجنا، نساعدك بثقة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك، ما يُتيح لك تحقيق وفورات في التكاليف لتحسين صافي الدخل، ويساهم أيضًا في تعزيز نمو الإيرادات.
الاستعداد للمستقبل من خلال تنفيذ عمليات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي
تمكّن من تحسين العمليات المالية والمحاسبية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ما الجديد؟ يتعامل المديرون الماليون مع الحقائق الصعبة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
ندوة الإنترنت
شاهد ندوة الإنترنت حسب الطلب: من التمويل إلى الابتكار
دراسة حول الإدارة العليا من معهد قيمة الأعمال (IBV)
دراسة حول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لعام 2024

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

تعرف على كيفية قيام عملياتك المالية بتشغيل الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام سير العمل المعقدة والمهمة، ما يؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر نجاحًا لباقي الأقسام في مؤسستك.

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تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 بشأن عمليات إجراءات الأعمال ذات الصلة بالشؤون المالية والمحاسبية صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها. تمتلك IBM نموذج أعمال رقميًا وإطار عمل للعملاء يعمل على تسريع النمو وتوفير الفوائد لعملاء عمليات إجراءات الأعمال. تعرّف على طرق الوصول لذلك

القدرات

نهج حديث لعمليات إجراءات الأعمال

تساعد عمليات إدارة الأعمال (BPO) في IBM المؤسسات العالمية على تبني أساليب عمل جديدة وتحويل عملياتها باستخدام بيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. يُمكِّن مساعدو الذكاء الاصطناعي لدينا الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة العالية، مما يسهم في تحسين نتائج العملاء، وتحديث العمليات التشغيلية الرئيسية.
دمج المعلومات والأتمتة في عمليات سير عمل الشؤون المالية

يعمل مستشارونا الماليون على تصميم مهام سير عمل أكثر ذكاءً لتعزيز الكفاءة، واستخدام البيانات بفعالية، وتطوير الأنظمة، والاستفادة من أحدث التقنيات. من خلال فهم الممارسات السابقة واحتياجات الموظفين الحالية، نعمل على بناء مستقبل أقوى.
رؤى ومعلومات دقيقة في متناول يدك

توفر IBM Consulting التوافق بين قادة الأعمال والتقنية مع استراتيجية حديثة للبيانات تدعم الذكاء الاصطناعي. يمكنك اكتشاف الرؤى ونشر مساعدي الذكاء الاصطناعي في المواقع الأكثر تأثيرًا، مع ضمان الحصول على بيانات نظيفة وموثوقة عبر حوكمة قوية.
تعزيز النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي

أصبحت التقنيات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. نحن نساعد قادة الشؤون المالية على تحقيق النمو وإدارة التكاليف والمخاطر، وتحسين تجارب الأطراف المعنية باستخدام التقنيات المتقدمة. يجمع مستشارونا بين المواهب البشرية والذكاء الآلي مع رؤى قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاء.
™IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

الشراكات الاستراتيجية

SAP

توفر IBM Consulting وSAP Business Planning and Consolidation حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج.
Oracle

من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.
Celonis

تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
Microsoft

تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع IBM وMicrosoft.
Workday

استخدم إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ Workday الخاص بك لتحويل الخدمات المهنية المالية.
Salesforce

بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.

® Insight

دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشؤون المالية اقرأ التقرير الجديد
قائد مالي استراتيجي

كيف يؤدي التحول المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قيمة الأعمال؟
التأثير الكمي للذكاء الاصطناعي على التمويل

كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
تحديث المؤسسة باستخدام العمليات المالية المعتمدة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عمليات التحول التي يدفعها التمويل.
الصناعات
استفد من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به لأتمتة الوظائف المالية داخل البنك الخاص بك

يمكن للوظائف المالية في المؤسسات المالية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة سير العمل والمهام اليدوية، مما يمنح العاملين في مجال الشؤون المالية والحوكمة والامتثال مزيدًا من الوقت للتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تضيف قيمة وتعزز إدارة المخاطر.
تعزيز أداء الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة في شركة الاتصالات الخاصة بك

بالنسبة للمديرين الماليين في مجال الاتصالات، يمكن أن يؤدي تضمين الذكاء الاصطناعي على مستوى سير عمل الشركة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة دقة البيانات المالية، واتخاذ قرارات استراتيجية تعزز أداء الأعمال والميزة التنافسية.
تعرّف على خبرائنا مونيكا بروثي

تُعدّ مونيكا شريكة وقائدة لممارسات التحول المالي العالمي في شركة IBM، ولديها 20 عامًا من الخبرة في التحول المالي، مقسمة بين الأدوار الاستشارية والصناعية، وتشتهر بقدرتها على تحسين نماذج التشغيل المالية لتعزيز النمو السريع.

 لورين ديفيس

تعمل Lauren شريكًا مساعدًا في قسم التحول المالي العالمي في شركة IBM، حيث تساعد العملاء على تحديد استراتيجيات البيانات وتنفيذها كأساس لتمكين التحول في وظيفة الشؤون المالية، مما يدفع الابتكار ويطلق قيمة الأعمال على المدى الطويل.
الموارد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المتخصصين في مجال التمويل والمحاسبة

سواء أكنت مديرًا ماليًا أو محاسبًا أو محللًا ماليًا أو شريكًا في الأعمال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أفكارك المالية، وزيادة الإنتاجية، وتسريع نتائج الأعمال.

 كيفية تعزيز الوظائف المالية والمحاسبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرف على كيفية تحقيق تأثير مفيد باستخدام التقنيات في العمليات المالية الأساسية من خلال تبسيط المهام وإحداث تغيير جذري في طريقة عمل متخصصي الشؤون المالية والمحاسبية في المستقبل.

 كيفية تحسين كفاءة العمليات المالية في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على ما يعنيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأعمال لمستقبل الشؤون المالية والمحاسبة.

 التكيف أو التخلف

المدراء الماليون، باعتبارهم قادة استراتيجيين، يقودون عملية الابتكار والنمو. باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم تحويل العمليات وإضافة القيمة. ولكن كيف يمكنهم الاستفادة القصوى من هذه الأدوات لتحقيق أفضل نتائج الأعمال؟

 الذكاء الاصطناعي التوليدي في التمويل

استكشف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل، واستمع إلى خبراء IBM المتخصصين وهم يناقشون استراتيجيات جديدة للتغلب على العوائق، وعرف على أحدث التطورات التقنية والتطبيقات الواقعية في مجال التمويل.

 تحويل التخطيط والتحليل المالي إلى شريك أعمال استراتيجي باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على المزيد حول مجموعتنا الشاملة من الحلول المصممة لتعزيز الأتمتة والتعاون وإعداد التقارير وإدارة المخاطر والاستدامة في التخطيط والتحليل المالي.
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