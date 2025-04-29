حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي

استخدم التحليلات التنبؤية، ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتبسيط العمليات مثل من التوريد إلى الدفع، ومن الطلب إلى التحصيل، ومن التسجيل إلى التحليل، بالإضافة إلى التخطيط والتحليلات المالية.