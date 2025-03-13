الإلمام بالبيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتوليد التوقعات، لكنه لا يكون مصيبًا دائمًا.

ويجب على المدير المالي (CFO) أن يفهم كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي، وأن يكتشف العيوب المحتملة، وأن يعرف متى يكون القرار البشري ضروريًا.



على سبيل المثال، قد يتنبأ نموذج مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بزيادة قدرها 30% في الإيرادات خلال الربع القادم استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية. لكن المدير المالي (CFO) يعلم أن تغييرًا تنظيميًا كبيرًا وشيكًا سيؤثر في المبيعات. إذا وضع المدير المالي (CFO) ثقته في الذكاء الاصطناعي ثقة عمياء، فقد تبالغ الشركة في تخصيص مواردها وتتعرّض لخسائر مالية. بدلًا من ذلك، يقوم بتعديل التوقعات استنادًا إلى معرفته بأوضاع السوق الخارجية، بما يضمن تبنّي استراتيجية مالية أكثر واقعية.



لا يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل إلا بالبيانات المتاحة له، ولا يمكنه احتساب التحولات غير المتوقعة في السوق أو التغيرات القانونية أو التحركات الاستراتيجية الخاصة بالشركة. يحتاج المديرون الماليون (CFOs) إلى تفسير الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بعين ناقدة.



سرد القصص والتواصل: يمكن للذكاء الاصطناعي توليد تقارير وتوقعات مالية معقدة، لكن الأرقام وحدها لا تحسم القرارات؛ بل البشر هم من يفعلون ذلك. ويجب على المدير المالي (CFO) أن يأخذ الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ويحوّلها إلى سرديات أعمال مقنعة يمكن للمديرين التنفيذيين والمستثمرين والفرق فهمها والعمل بموجبها.



على سبيل المثال، قد تكتشف أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تراجع هامش الربح في خط إنتاج رئيسي. وبدلًا من عرض هذه البيانات على أنها مشكلة، يتصرف المدير المالي (CFO) بطريقة استراتيجية. فيصوغ المسألة بوصفها فرصة، موصيًا بإمكانية استعادة الهامش المفقود من خلال تعديل التسعير وإعادة التفاوض على عقود الموردين. ثم يستخدم تحليل سيناريوهات مولّدًا بالذكاء الاصطناعي لإظهار أثر نماذج التسعير المختلفة. وأخيراً، سيقومون بصياغة قصة مقنعة للقيادة تشرح لماذا تعتبر الاستراتيجية الموصى بها هي أفضل مسار للمضي قدماً.



المديرون الماليون (CFOs) ليسوا مجرد منفذين للحسابات الرقمية، بل هم رواة لقصص الأعمال يستخدمون الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للإقناع والتأثير ودفع اتخاذ القرار.



التفكير النقدي: لا تتجاوز جودة نماذج الذكاء الاصطناعي جودة مجموعة البيانات التي تُدرَّب عليها. وإذا كانت هذه النماذج متحيزة، أو تفتقر إلى بيانات، أو تستند إلى افتراضات معيبة، يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج نتائج مضللة. يجب أن يكون المدير المالي قادرا على التشكيك في مخرجات الذكاء الاصطناعي والتأكد من أنها منطقية في سياق الأعمال الواقعي.



على سبيل المثال، قد يوصي نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي بإجراء تخفيضات كبيرة في التكاليف داخل قسم البحث والتطوير (R&D) لتحسين الربحية على المدى القصير. تبدو هذه الخطة منطقية ظاهريًا، لكن المدير المالي يدرك أن خفض ميزانية البحث والتطوير سيضر بالابتكار على المدى الطويل ويعرض الشركة للخطر. وبدلًا من اتباع توصية الذكاء الاصطناعي بصورة عمياء، يوازن المدير المالي بين الكفاءة قصيرة الأجل والاستراتيجية طويلة الأجل، بما يحقق نموًا مستدامًا.



الذكاء الاصطناعي لا يفكر؛ بل يتبع أنماطًا. ويجب على المديرين الماليين (CFOs) أداء دور المرشح الذي يميز بين الرؤى المفيدة والتوصيات المعيبة التي قد تضر بالشركة في النهاية.



الذكاء العاطفي: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، لكنه لا يستطيع بناء الثقة أو التفاوض على الصفقات أو قيادة الفرق. فقدرة المدير المالي (CFO) على إدارة العلاقات وفهم المشاعر والتأثير في الأطراف المعنية لا يمكن استبدالها.



على سبيل المثال، عندما تمر شركة بعملية إعادة هيكلة كبيرة ويقترح الذكاء الاصطناعي تسريح موظفين لخفض التكاليف، لا يكتفي المدير المالي (CFO) بقبول هذه التوصية. بل يتواصل مع رؤساء الأقسام لفهم تأثير القرار في الروح المعنوية والعمليات، ثم يستكشف تدابير بديلة لخفض التكاليف، مثل تحسين الكفاءة أو إعادة توزيع الموظفين على مجالات تشهد نموًا. ويتواصل بشفافية مع الموظفين، بما يضمن ترسيخ الثقة وتحقيق الاتساق مع توجهات القيادة.

