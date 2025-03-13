تخيل هذا السيناريو: أنت تعمل مديرًا ماليًا (CFO) وتجلس في اجتماع مجلس الإدارة وتشعر بثقة كبيرة حيال استراتيجيتك المالية الأحدث. ثم يلتفت إليك المدير التنفيذي (CEO) ويقول: "نظام الذكاء الاصطناعي لدينا راجع الأرقام وطرح خطة أفضل. ربما لم نعد بحاجة إلى مدير مالي (CFO) بعد الآن". تضحك بتوتر… إنها مزحة، أليس كذلك؟ لكن في أعماقك يبقى سؤال واحد يراودك: هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي مكاني؟
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل قطاع التمويل بالفعل؛ فهو يؤتمت إعداد التقارير، ويتنبأ باتجاهات السوق، ويكشف محاولات الاحتيال قبل حدوثها. وتدّعي بعض الشركات حتى أن لديها مديرين ماليين اصطناعيين (AI CFOs) يتخذون قرارات مالية من دون أي تدخل بشري.
فهل يمثّل الذكاء الاصطناعي بداية النهاية لقادة القطاع المالي، أم أنه مجرد أداة إضافية تعزز قدراتهم؟ دعنا نميّز بين التهويل والواقع.
الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي يستطيع إنجاز كثير من المهام التي كانت في السابق حكرًا على المدير المالي (CFO)، بل وينفذها بدرجة إتقان مذهلة. إليك بعض القدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي في مجال التمويل:
- تحليل الأرقام بسرعة كبيرة: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ، بينما قد يستغرق الإنسان أيامًا لإنجاز المهمة نفسها يمكن لحل مناسب للذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) تعزيز قدرات التحليل بزمن استجابة يبلغ 0.1 ثانية لكل صف.
- اكتشاف الاتجاهات قبل البشر: يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بتحولات السوق ومشكلات التدفق النقدي قبل أن تتحول إلى أزمة فعلية.
- كشف الاحتيال في الوقت الفعلي: يراقب الذكاء الاصطناعي المعاملات باستمرار ويشير فورًا إلى أي نشاط مشبوه.
- أتمتة المهام المتكررة: قيود دفتر اليومية، والتسويات، والتقارير المالية؛ يتولى الذكاء الاصطناعي هذه الأعمال بسهولة وفعالية. على سبيل المثال، باستخدام IBM® watsonx Orchestrate، يمكن أتمتة 90% من قيود دفتر اليومية المالي.
لا غرابة أن يشعر المديرون الماليون (CFOs) بشيء من القلق. فالذكاء الاصطناعي لا ينام، ولا يتخذ قرارات انفعالية، ولا ينسى القواعد التي بُرمج عليها. لكن هل يعني ذلك أنه قادر فعلًا على أن يحل محل القيادة البشرية؟
تقدّم أدوات مثل IBM® Planning Analytics صورة مختلفة. فبدلًا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدير المالي (CFO)، يتحول إلى الحليف الأهم له. ومن خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز صناعة القرار، يمكّن IBM Planning Analytics قادة القطاع المالي من القيادة بدقة وثقة، مستندين إلى رؤى وتوقعات قابلة للتنفيذ. ومع ذلك يبقى قرار تحديد المسار الأنسب للأعمال بيد المدير المالي (CFO).
قد يبرع الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الأرقام، لكنه يفتقر إلى عناصر جوهرية: الحكم الرشيد، والاستراتيجية، والقيادة. في الأزمات المالية، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات السابقة واقتراح خطة لخفض التكاليف، لكنه لن يضع في حسبانه معنويات الموظفين أو سمعة العلامة التجارية أو فرص النمو على المدى الطويل. ولا يدرك رؤية المدير المالي (CFO) للمستقبل، ولا يستطيع بالتأكيد التفاوض مع المستثمرين. يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى قيّمة، لكنه لا يستوعب استراتيجية الشركة، أو رؤية القيادة، أو تفاصيل المفاوضات التجارية السرية بالطريقة نفسها التي يفعلها المدير المالي البشري (CFO).
في أي مجالات يظل الإنسان متفوقًا على الذكاء الاصطناعي؟
• الرؤية الاستراتيجية الشاملة: يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل الأرقام واقتراح تحسينات في الكفاءة ومسارات بديلة، لكنه لا يجلس في غرف مجالس الإدارة التنفيذية ولا يحيط بالصورة الكاملة للاستراتيجية المؤسسية على المدى الطويل. المدير المالي البشري (CFO) وحده هو من يستطيع تحديد أي القرارات المالية ينسجم مع رؤية الشركة وأهدافها بعيدة المدى. على سبيل المثال، يوفر IBM Planning Analytics للمديرين الماليين رؤى قابلة للتنفيذ وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكن المدير المالي هو من يقيّم سياق الأعمال الأوسع، ويختبر الافتراضات، ويراعي العوامل الخارجية مثل التغييرات التنظيمية أو اضطرابات السوق، ثم يتخذ القرار الاستراتيجي النهائي المتوافق مع أهداف الشركة.
• الذكاء العاطفي: يمكن الذكاء الاصطناعي أن يوصي بنقاط تسعير، أو استراتيجيات استثمار، أو تقييمات للمخاطر، لكن الأعمال لا تُختزل في الأرقام؛ بل تقوم أيضًا على العلاقات والثقة. الذكاء الاصطناعي لا يبني علاقات طويلة الأمد، ولا يقنع الأطراف المعنية، ولا يحفّز الفرق. هذه أدوار يضطلع بها المدير المالي (CFO) وقادة الأعمال البشر.
- إدارة الأزمات: - إدارة الأزمات: يعتمد الذكاء الاصطناعي على بيانات منظمة وأنماط سابقة. ولكن ماذا يحدث عندما يظهر موقف غير مسبوق؟ يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على اتخاذ قرارات في المواقف المعقدة وغير المنظمة، ويواجه صعوبات عندما يواجه مواقف لا يمكن التنبؤ بها - مثل انهيار مفاجئ في السوق أو جائحة عالمية.
• اتخاذ قرارات أخلاقية: قد يقترح الذكاء الاصطناعي تقليص عدد الموظفين لرفع هامش الربحية، لكن المدير المالي (CFO) يدرك أن هذا الخيار ليس الأنسب دائمًا. أو يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقترح تدابير لخفض التكاليف، لكنه لا يعرف ما إذا كانت القيادة تخطط للاندماج مع منافس، أو الاستحواذ على شركة ناشئة، أو بيع نشاط متعثر؛ فالمدير المالي (CFO) وحده يعرف ذلك.
فالتمويل لا يقتصر على إجراء الحسابات الصحيحة، بل يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة. وهذا أمر لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به بمفرده. الذكاء الاصطناعي أداة، لكن المديرين الماليين (CFOs) هم من يتولون توجيهها. ومع IBM Planning Analytics يصبح المديرون الماليون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، لكن هذه القرارات ما زالت تحتاج إلى رؤية بشرية.
المستقبل لا يعني استبدال المديرين الماليين بالذكاء الاصطناعي، بل يعني مديرين ماليين (CFOs) مدعومين بالذكاء الاصطناعي يتخذون قرارات أذكى وأسرع وأكثر استراتيجية. وبدلًا من استبدال المديرين الماليين (CFOs)، يعزز الذكاء الاصطناعي قدراتهم. تخيل الأمر على غرار Iron Man: الذكاء الاصطناعي هو البدلة عالية التقنية، لكن الإنسان ما زال هو المتحكم.
فكيف يساعد الذكاء الاصطناعي المديرين الماليين — بدلًا من أن يحل محلهم؟ يعمل جنبًا إلى جنب مع القادة الماليين بالطرق الرئيسية التالية:
يتولى الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل: بحلول عام 2027 تخطط 64% من المؤسسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنبؤ بمخاطر السمعة ومراقبتها والتخفيف منها. يعالج الذكاء الاصطناعي البيانات، ويولد التقارير، ويبرز المخاطر حتى يتمكن المديرون الماليون (CFOs) من التركيز على الاستراتيجية.
• يجعل الذكاء الاصطناعي المديرين الماليين (CFOs) أسرع وأكثر دقة: بدلًا من انتظار أسابيع للحصول على رؤى مالية، يحصل المديرون الماليون عليها في الوقت الفعلي. لقد ساعد IBM Planning Analytics شركة Mawgif على تحليل البيانات وإدارتها في الوقت الفعلي لزيادة الأداء التشغيلي بنسبة 10% من خلال تحسين الإيرادات والكفاءة.
• الذكاء الاصطناعي يقلل من الأخطاء البشرية: لم تعد هناك أخطاء يدوية في جداول البيانات، فالذكاء الاصطناعي يضمن دقة البيانات.
• الذكاء الاصطناعي يمنح المديرين الماليين (CFOs) وقتا أطول للقيادة: تقليل الوقت المُخصَّص لحساب الأرقام يعني وقتا أطول للابتكار وصناعة القرار.
بدلًا من الاستحواذ على الدور، تمنح الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل IBM Planning Analytics المديرين الماليين (CFOs) أفضلية أوضح، وتحولهم إلى قادة ملمين بالتقنية قادرين على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدًا، بل إن تجاهله هو التهديد. المديرون الماليون (CFOs) الذين سيزدهرون في المستقبل هم الذين سيتبنون الذكاء الاصطناعي بدلًا من الخوف منه. يمكن التفكير في الذكاء الاصطناعي على غرار معظم السيارات ذاتية القيادة: يمكنه التنقل، لكن ما زال وجود إنسان ضروريًا لتولي السيطرة عند الحاجة. بوصفهم منسقين وقادة استراتيجيين، يتحمل المديرون الماليون (CFOs) مسؤولية دفع الابتكار وتحقيق النمو. من خلال دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم تحويل طريقة عملهم وابتكارهم وتقديم القيمة عبر مؤسساتهم.
لكن المديرين الماليين (CFOs) لا يزالون بحاجة إلى مجموعة معيّنة من الأدوات حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من منحهم الأفضلية التي يحتاجونها.
الإلمام بالبيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتوليد التوقعات، لكنه لا يكون مصيبًا دائمًا.
ويجب على المدير المالي (CFO) أن يفهم كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي، وأن يكتشف العيوب المحتملة، وأن يعرف متى يكون القرار البشري ضروريًا.
على سبيل المثال، قد يتنبأ نموذج مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بزيادة قدرها 30% في الإيرادات خلال الربع القادم استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية. لكن المدير المالي (CFO) يعلم أن تغييرًا تنظيميًا كبيرًا وشيكًا سيؤثر في المبيعات. إذا وضع المدير المالي (CFO) ثقته في الذكاء الاصطناعي ثقة عمياء، فقد تبالغ الشركة في تخصيص مواردها وتتعرّض لخسائر مالية. بدلًا من ذلك، يقوم بتعديل التوقعات استنادًا إلى معرفته بأوضاع السوق الخارجية، بما يضمن تبنّي استراتيجية مالية أكثر واقعية.
لا يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل إلا بالبيانات المتاحة له، ولا يمكنه احتساب التحولات غير المتوقعة في السوق أو التغيرات القانونية أو التحركات الاستراتيجية الخاصة بالشركة. يحتاج المديرون الماليون (CFOs) إلى تفسير الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بعين ناقدة.
سرد القصص والتواصل: يمكن للذكاء الاصطناعي توليد تقارير وتوقعات مالية معقدة، لكن الأرقام وحدها لا تحسم القرارات؛ بل البشر هم من يفعلون ذلك. ويجب على المدير المالي (CFO) أن يأخذ الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ويحوّلها إلى سرديات أعمال مقنعة يمكن للمديرين التنفيذيين والمستثمرين والفرق فهمها والعمل بموجبها.
على سبيل المثال، قد تكتشف أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تراجع هامش الربح في خط إنتاج رئيسي. وبدلًا من عرض هذه البيانات على أنها مشكلة، يتصرف المدير المالي (CFO) بطريقة استراتيجية. فيصوغ المسألة بوصفها فرصة، موصيًا بإمكانية استعادة الهامش المفقود من خلال تعديل التسعير وإعادة التفاوض على عقود الموردين. ثم يستخدم تحليل سيناريوهات مولّدًا بالذكاء الاصطناعي لإظهار أثر نماذج التسعير المختلفة. وأخيراً، سيقومون بصياغة قصة مقنعة للقيادة تشرح لماذا تعتبر الاستراتيجية الموصى بها هي أفضل مسار للمضي قدماً.
المديرون الماليون (CFOs) ليسوا مجرد منفذين للحسابات الرقمية، بل هم رواة لقصص الأعمال يستخدمون الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للإقناع والتأثير ودفع اتخاذ القرار.
التفكير النقدي: لا تتجاوز جودة نماذج الذكاء الاصطناعي جودة مجموعة البيانات التي تُدرَّب عليها. وإذا كانت هذه النماذج متحيزة، أو تفتقر إلى بيانات، أو تستند إلى افتراضات معيبة، يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج نتائج مضللة. يجب أن يكون المدير المالي قادرا على التشكيك في مخرجات الذكاء الاصطناعي والتأكد من أنها منطقية في سياق الأعمال الواقعي.
على سبيل المثال، قد يوصي نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي بإجراء تخفيضات كبيرة في التكاليف داخل قسم البحث والتطوير (R&D) لتحسين الربحية على المدى القصير. تبدو هذه الخطة منطقية ظاهريًا، لكن المدير المالي يدرك أن خفض ميزانية البحث والتطوير سيضر بالابتكار على المدى الطويل ويعرض الشركة للخطر. وبدلًا من اتباع توصية الذكاء الاصطناعي بصورة عمياء، يوازن المدير المالي بين الكفاءة قصيرة الأجل والاستراتيجية طويلة الأجل، بما يحقق نموًا مستدامًا.
الذكاء الاصطناعي لا يفكر؛ بل يتبع أنماطًا. ويجب على المديرين الماليين (CFOs) أداء دور المرشح الذي يميز بين الرؤى المفيدة والتوصيات المعيبة التي قد تضر بالشركة في النهاية.
الذكاء العاطفي: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، لكنه لا يستطيع بناء الثقة أو التفاوض على الصفقات أو قيادة الفرق. فقدرة المدير المالي (CFO) على إدارة العلاقات وفهم المشاعر والتأثير في الأطراف المعنية لا يمكن استبدالها.
على سبيل المثال، عندما تمر شركة بعملية إعادة هيكلة كبيرة ويقترح الذكاء الاصطناعي تسريح موظفين لخفض التكاليف، لا يكتفي المدير المالي (CFO) بقبول هذه التوصية. بل يتواصل مع رؤساء الأقسام لفهم تأثير القرار في الروح المعنوية والعمليات، ثم يستكشف تدابير بديلة لخفض التكاليف، مثل تحسين الكفاءة أو إعادة توزيع الموظفين على مجالات تشهد نموًا. ويتواصل بشفافية مع الموظفين، بما يضمن ترسيخ الثقة وتحقيق الاتساق مع توجهات القيادة.
ليس لدى المديرين الماليين (CFOs) ما يخشونه، إذا تكيفوا. لن يحل الذكاء الاصطناعي محل قادة القطاع المالي، لكن المديرين الماليين (CFOs) الذين يرفضون استخدامه قد يُستبدَلون بقادة يوظفونه.
أفضل المديرين الماليين (CFOs) في المستقبل سيكونون:
• أكثر اعتمادًا على البيانات، مستخدمين رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل.
• أكثر تركيزًا على الاستراتيجية، مع التركيز على نمو الأعمال بدلًا من المهام اليدوية.
• أكثر إلمامًا بالتقنية، ويعرفون كيفية العمل مع الذكاء الاصطناعي بدلًا من التنافس معه.
إذًا، السؤال الحقيقي ليس: "هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل المديرين الماليين (CFOs)؟" بل: "كيف سيتعلم المديرون الماليون العمل مع الذكاء الاصطناعي؟". إن مستقبل التمويل ليس مواجهة بين الذكاء الاصطناعي والمديرين الماليين، بل مديرين ماليين (CFOs) يستخدمون الذكاء الاصطناعي. معًا يشكلان فريقًا رابحًا.
الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى. أذكى قادة القطاع المالي لن ينتظروا، بل سيبدؤون الآن في اعتماد أدوات مثل IBM Planning Analytics للبقاء في الصدارة. إذًا، ما هي خطوتك التالية؟ هل ستقود ثورة الذكاء الاصطناعي في المالية، أم ستدعها تمر من أمامك؟ الخيار لك: التكيف أو التخلف عن الركب.
