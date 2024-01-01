تساعدك قاعدة بيانات التخطيط التحليلي داخل الذاكرة (TM1) على تحليل الربحية وتحليل السيناريوهات الافتراضية ذات التفاصيل الدقيقة.
يمكنك النشر محليًا أو على السحابة، بما في ذلك على AWS والآن على Azure.
استخدم واجهات ويب و Excel قوية وسهلة الاستخدام. تسهيل التبني باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. قم بأتمتة المهام الروتينية واكتشاف الرؤى وتمكين جميع المستخدمين لكي يتمكنوا من المساهمة في التخطيط واتخاذ القرارات.
نوفر لك ميزات قابلية التخصيص، وسهولة النشر وقابلية التوسع لكي تناسب احتياجاتك مع IBM TM1.
اضمن التبني السهل بفضل واجهات المستخدم سهلة الاستخدام ومساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.
عزز سرعة ودقة التوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج. تمكن من تشغيل عدد غير محدود من السيناريوهات الافتراضية.
قم بتوفير إمكانات على مستوى المؤسسة لمؤسستك بسعر مناسب.
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نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA و Business Warehouse و ECC.وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.
الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.
دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.
يوفِّر IBM Planning Analytics واجهات برمجة التطبيقات وبروتوكول ODATA الذي يسمح بعمليات التكامل المخصَّصة للاتصال وتبادل البيانات بين الأنظمة.