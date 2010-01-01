وبدلاً من أن يستغرق الأمر أسابيع، يمكن لشركة Novolex الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، حيث تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والمراجعة، وتوفر وضوحًا بشأن القدرة المتاحة للمضي قدمًا في المنتجات الجديدة ودعم السوق الحالية.