IBM Planning Analytics بمفردك.
اكتشف ما قبل عينات البناء - تصفح مجموعة متنوعة من عينات التخطيط.
اختر واجهتك - تجربة التخطيط على الويب ®VIA Planning Analytics Workspace أو مباشرةً داخل Excel.
تعاون مع زملائك - قم بدعوة أعضاء فريقك وتبنَّ رحلة تجريبية مشتركة.
ابدأ برنامج إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من IBM Planning Analytics
حل الذكاء الاصطناعي المتكامل - بساطة جدول بيانات الذكاء الاصطناعي المتكامل الممزوج بقاعدة بيانات قوية. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.
اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.
اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية قيام IBM Planning Analytics بأتمتة عمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.
دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع استراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.
التنقل بذكاء بين بيانات المخزون الحالي وقيود الموردين وتحديات التوزيع. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.
اجمع بين تخطيط المبيعات، Marketing Operations ، والتمويل. شاهد الفوائد المذهلة للأعمال التجارية ®Teamworks مع هذا النهج الموحد.
قم بتحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وحدد حصصًا طموحة وواقعية في نفس الوقت. اتخذ قرارات قائمة على البيانات التي تعزز إنتاجية مبيعاتك.
تبسيط مهام سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في الإدخال اليدوي للبيانات. احصل على الرؤى المتعمقة حول إدارة الموظفين، والأداء المقاييس والاحتفاظ بالمواهب في الاستراتيجيات.
احصل على تفاصيل حول كيفية تسريع دورات التخطيط والتوقعات IBM Planning Analytics وإتاحة التعاون في جميع أنحاء العمل.
تعرف على المزيد حول تثبيت واستخدام وإدارة تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics على مركز المعرفة التابع لشركة IBM.
اطلع على أفضل أدلة أفضل الممارسات في الممارسات وحالة الاستخدام ونماذج التخطيط والمزيد.
ابق على اطلاع على أحدث IBM Planning Analytics و IBM Cognos الابتكار. يحصل أعضاء المجتمع على إمكانية الوصول إلى النصائح والحيل من خبير IBM وأقرانه. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير على اتجاه المنتج في محفظة IBM Analytics.
إجراء تغييرات على بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية في الوقت الفعلي.
يستخدم Planning Analytics للحد من التعقيدات وتنفيذ نموذج عمل جديد مستدام.
يؤدي إلى إعداد تقارير أفضل لـ Stein Mart من خلال المساعدة في جمع البيانات وتبسيط عملية تدوين المعلومات.
تحسين عمليات التخطيط الخاصة بهم وإنتاج بيانات وتقارير جديدة في فترة زمنية قصيرة باستخدام تحليلات التخطيط من IBM Planning Analytics وCognos Analytics.
توسيع نطاق العقارات الفاخرة بسرعة من خلال الرؤية الفورية التي يوفرها IBM Planning Analytics و Cognos Analytics.
تمت الترقية إلى IBM Planning Analytics في غضون ثمانية أسابيع فقط لتحسين الأداء في تخطيط النتائج والتوقعات من قبل أكثر من 500 مستخدم عبر مجموعة من المستخدمين.
تقلل سويسكوم من أوقات التخطيط وإعداد التقارير إلى النصف. وفّر الوقت للعمل الذي يهمك.
يؤدي تحسين استهلاك الطاقة إلى تحسين القدرة على التفاوض بشأن أسعار الطاقة لشركة المخبوزات الفنلندية هذه.
تساعد شركة IBM Planning Analytics وزارة الدفاع في دعم 190,000 من أفراد القوات المسلحة من خلال تبسيط خدمات الأعمال المشتركة.
تعزيز الدقة في التخطيط طويل الأجل من خلال زيادة دورات التخطيط إلى 10 دورات سنوياً.
IBM Planning Analytics معترف بها كشركة رائدة في السوق
توصلت دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting إلى أن عملاء IBM يرون أن عملاء سيحصلون على 3.2 مليون دولار أمريكي من الفوائد على مدى ثلاث سنوات.
95% من المستخدمين يوصون بـ 95% من مستخدمي IBM Planning Analytics، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المرونة والأداء. تعرّف على أكثر ما يقدّره المستخدمون عند اختيار حل ذكاء الأعمال والتحليلات.