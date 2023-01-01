فيديو توضيحي حل الذكاء الاصطناعي المتكامل - بساطة جدول بيانات الذكاء الاصطناعي المتكامل الممزوج بقاعدة بيانات قوية. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.

عرض توضيحي تفاعلي التخطيط والتحليل المالي اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.

عرض توضيحي تفاعلي تخطيط القوى العاملة (الموارد البشرية) اطلع على سيناريو تفاعلي لكيفية قيام IBM Planning Analytics بأتمتة عمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.

فيديو توضيحي دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع استراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.

فيديو توضيحي التنقل بذكاء بين بيانات المخزون الحالي وقيود الموردين وتحديات التوزيع. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.

فيديو توضيحي اجمع بين تخطيط المبيعات، Marketing Operations ، والتمويل. شاهد الفوائد المذهلة للأعمال التجارية ®Teamworks مع هذا النهج الموحد.

فيديو توضيحي قم بتحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وحدد حصصًا طموحة وواقعية في نفس الوقت. اتخذ قرارات قائمة على البيانات التي تعزز إنتاجية مبيعاتك.