عندما نفكر في الدفاع الوطني، من الطبيعي التركيز على شجاعة أفراد القوات المسلحة وتفانيهم: توظف وزارة الدفاع (MoD) أكثر من 190,000 شخص في الجيش البريطاني، والبحرية الملكية، وسلاح الجو الملكي، والقيادة الإستراتيجية. ومع ذلك، يجب ألا ننسى الإسهامات الحيوية لموظفي وزارة الدفاع المدنيين البالغ عددهم 58,000 موظف، الذين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة للمساعدة في الحفاظ على أمان الأمة.

مثل جميع المؤسسات الحديثة الكبرى، تعتمد وزارة الدفاع البريطانية على كفاءة مجموعة من خدمات الأعمال مثل الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية. فبدلاً من أن تدير الوزارة والقوات المختلفة أقسامها الخاصة للمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية، تعتمد وزارة الدفاع نموذج خدمات مركزية مشتركة، يتم تقديمه من خلال قسم خدمات الأعمال الدفاعية (DBS).

يتولى قسم خدمات الأعمال الدفاعية (DBS) مسؤولية تقديم هذه الخدمات بالكامل، بما في ذلك الموظفون الخبراء وعمليات الأعمال المصممة بشكل جيد والتقنية الداعمة لها. على مر السنين، ومع توسع نطاق اختصاص خدمات الأعمال الدفاعية، وُرِثت العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومصادر البيانات المتباينة من وكالات مختلفة داخل وزارة الدفاع، والتي تراوحت ما بين التطبيقات وقواعد بيانات المؤسسات الكبيرة إلى الأدوات الصغيرة المصممة خصوصًا وجداول البيانات.

أصبحت إدارة هذا التعقيد وظيفة بدوام كامل بالنسبة إلى فريق خدمات الأعمال الدفعية، كما أن عبء الصيانة جعل من الصعب تقديم تحسينات في الخدمة. أرادت المنظمة التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر حداثة وكفاءة، وأدركت أن توحيد وتقريب مشهد تكنولوجيا المعلومات سيكون خطوة أولى حيوية — ما يساعد على خفض تكلفة الملكية، وتقليل الصيانة، والتخفيف من مخاطر الأعمال.

يوضح James Courtney-Holt، كبير مسؤولي المعلومات ورئيس قسم الشؤون المالية والتجارية في خدمات الأعمال الدفاعية :" تسعى خدمات الأعمال الدفاعية لتبسيط مشهد أنظمتها لعدة أسباب. حيث سيتيح لنا ذلك تحقيق الاستفادة القصوى من برمجيات Oracle وبرمجيات IBM Cognos الأساسية وتمكين الموارد. سيتيح ذلك لفريق خدمات الأعمال الدفاعية الداخلي تولي المسؤولية الكاملة عن دعم أنظمتنا وتغييرها. وسوف تجعلنا على أهبة الاستعداد للانتقال إلى الخدمات السحابية في المستقبل.