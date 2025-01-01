يمكن نشر IBM Planning Analytics كخدمة SaaS مُدارة بالكامل، أو حل هجين، أو حل محلي.

خذمة SaaS مُدارة بالكامل اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة ( استضافة متعددة المستأجرين).

على منصة IBM Cloud Pak for Data النشر على منصة IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.