IBM Cloud Pak for Data هي مجموعة معيارية من البرمجيات المتكاملة، مخصصة لتحليل البيانات، وتنظيمها، وإدارتها. يتوفر هذا الحل كخدمة ذاتية الاستضافة أو كخدمة مدارة على منصة IBM Cloud.