IBM Planning Analytics حلول الشركاء

Advanced توفر الأدوات قدرات جديدة في مختلف القطاعات مثل:
توحيد التقارير المالية وتخصيصها
اتباع نهج مبسط للتوحيد المالي وإعداد التقارير والتخطيط المالي.
استكشف أدوات التخطيط المالي لمجموعة أدوات التخطيط المالي غير الربحية.
اكتشف حلاً لأتمتة التقارير المالية وتوزيعها على مجموعة متنوعة من المنصات.
®تنظيم حركات البيانات في السحابة و محلي في IBM Planning Analytics (®TM1).
اتخذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على بيانات في الوقت الفعلي - يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
الوفاء بالالتزامات المالية والقانونية والقانونية والقانونية والتزامات إعداد التقارير الإدارية.
تحديث إدارة سلسلة التوريد وتكييفها
قم بمحاكاة وتحليل تأثيرك البيئي.
إدارة أهداف الاستدامة من خلال التحليلات المتقدمة.
تحويل تقارير سلسلة التوريد وإدارتها باستخدام منصة مركزية.
التحسين والإدارة والترحيل والتطوير باستخدام تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics
اكتشف أدوات إنتاجية جديدة للمطورين الذين يعملون مع IBM Planning Analytics.
ينشر أدوات الإدارة المتقدمة لخوادم IBM' Planning Analytics ®TM1.
استكشف ميزة إعداد تقارير Excel في Planning Analytics.
تحسين مصادر البيانات من خلال دمج عمليات الأعمال وأتمتتها.
إنشاء تقارير إدارية سريعة وسهلة التحديث.
أتمتة تحليل البيانات من أجل كشف البيانات الخارجية المتقدمة.
فتح البيانات لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة
حل ثلاثة في واحد لذكاء الأعمال وتوحيد المجموعات وإعداد التقارير.
استكشف حلول إدارة الأعمال لتجار السيارات.
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