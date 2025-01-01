IBM Planning Analytics حلول الشركاء
ما قبل البناء، الحلول الجاهزة للاستخدام التي صممها شريك الأعمال لدينا باستخدام IBM Planning Analytics
احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي بياني سداسي الشكل مع مخططات ورسوم بيانية ورموز الصناعات بالداخل
حلول شريك الأعمال والوظائف الإضافية ومجموعة التطبيقات التي تعتمد على IBM Planning Analytics ميزة

Advanced توفر الأدوات قدرات جديدة في مختلف القطاعات مثل:

  • إعداد التقارير المالية والتخطيط المالي
  • سلسلة التوريد
  • الاستدامة
  • مسرّعات التطوير واجهة المستخدم (UI)
  • التخطيط الرأسي/المتقاطع في الصناعات الرأسي/المتقاطع
إعداد التقارير المالية والتخطيط المالي

توحيد التقارير المالية وتخصيصها

 البيانات المالية السريعة

اتباع نهج مبسط للتوحيد المالي وإعداد التقارير والتخطيط المالي.

 عرض الحل التخطيط للمنظمات غير الربحية

استكشف أدوات التخطيط المالي لمجموعة أدوات التخطيط المالي غير الربحية.

 

 عرض الحل ReportWORQ

اكتشف حلاً لأتمتة التقارير المالية وتوزيعها على مجموعة متنوعة من المنصات.

 عرض الحل ريفيلوود

®تنظيم حركات البيانات في السحابة و محلي في IBM Planning Analytics (®TM1).

 عرض الحل صوفيا

اتخذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على بيانات في الوقت الفعلي - يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

 عرض الحل CoreEPM

الوفاء بالالتزامات المالية والقانونية والقانونية والقانونية والتزامات إعداد التقارير الإدارية. 

 عرض الحل
سلسلة التوريد والاستدامة

تحديث إدارة سلسلة التوريد وتكييفها

 المضمار الأخضر

قم بمحاكاة وتحليل تأثيرك البيئي.

 عرض الحل صايمة الاستدامة الاستدامة

إدارة أهداف الاستدامة من خلال التحليلات المتقدمة.

 عرض الحل التركيز على التوريد

تحويل تقارير سلسلة التوريد وإدارتها باستخدام منصة مركزية.

 عرض الحل
مسرّعات التطوير واجهة المستخدم (UI)

التحسين والإدارة والترحيل والتطوير باستخدام تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics

 القوس المكعب

اكتشف أدوات إنتاجية جديدة للمطورين الذين يعملون مع IBM Planning Analytics.

 عرض الحل نبض كيوبويز

ينشر أدوات الإدارة المتقدمة لخوادم IBM' Planning Analytics ®TM1.

 عرض الحل الشريحة المكعبة

استكشف ميزة إعداد تقارير Excel في Planning Analytics.

 عرض الحل داتا وورق

تحسين مصادر البيانات من خلال دمج عمليات الأعمال وأتمتتها.

 عرض الحل أوفيس كونيكت

إنشاء تقارير إدارية سريعة وسهلة التحديث.

 عرض الحل كشف القيمة الخارجية

أتمتة تحليل البيانات من أجل كشف البيانات الخارجية المتقدمة.

 عرض الحل
التخطيط الرأسي/التخطيط المتقاطع/المتقاطع

فتح البيانات لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة

 الكوم سوليوشنز

حل ثلاثة في واحد لذكاء الأعمال وتوحيد المجموعات وإعداد التقارير.

 عرض الحل صايمة للسيارات

استكشف حلول إدارة الأعمال لتجار السيارات.

 عرض الحل
احجز عرضاً تجريبياً

اتصل بنا للحصول على عرض توضيحي مباشر من أحد منتجاتنا من شريك الأعمال خبير المنتجات. تتيح لك العروض التوضيحية المباشرة الحصول على إرشادات خاصة بالمراكز، والتعمق في الإرشادات الخاصة بالمراكز، والتعمق في الإصدارات والحلول والإضافات المحدثة والحصول على إجابات للأسئلة العملية قبل الشراء. 

 احجز عرضًا تجريبيًا لحلول شريك الأعمال
اتخذ الخطوة التالية

اتصل بنا وسيقوم مندوب مبيعات IBM بالإجابة على أسئلتك وبدء رحلتك مع IBM Planning Analytics شريك الأعمال.

الحصول على تكوين السعر
المزيد من الطرق للاستكشاف جرّب Planning Analytics مجاناً التوثيق الموارد المجتمع