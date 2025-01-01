IBM Planning Analytics Workspace (PAW)

ميزة

تبسيط العمليات منصة مركزية واحدة نظّم الأصول الخاصة بك في التطبيق والخطط، وقم بإنشاء حاوية منطقية للأصول ذات الصلة. استخدام دفاتر مجموعات التطبيقات، وطرق العرض، وأوراق الويب لتخطيط مهام المجموعة لعمليات التخطيط والميزنة. قم بتعيين المساهمين وتعيين تواريخ الاستحقاق وتحديد تبعيات المهام. من خلال تعيينات مجموعات المستخدمين، يمكنك التحكم في الوصول وضمان التعاون بسلاسة. اقرأ المزيد

تقييم الأداء بصرياً الأداء بطاقة النتائج النتائج باستخدام المؤشرات المرئية مثل إشارات المرور وأيقونات الاتجاهات، يمكنك تقييم الأداء بسهولة من خلال مقارنة الأهداف بالنتائج الفعلية. ادمج النتائج الموجودة في دفاترك وحلل البيانات عبر الفترات الزمنية والمقاييس والأبعاد المختلفة. قم بإنشاء تصورات مؤثرة مثل مخططات التأثير وخرائط الاستراتيجية. اقرأ المزيد