IBM Planning Analytics لبرنامج Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لبرنامج Microsoft Excel® تمكنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.



يست خدم IBM Planning Analytics المبني على ®TM1 التقنية قاعدة بيانات موجهة نحو الخلية - مثل قاعدة بيانات جدول البيانات - ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، التغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية على برنامج Excel جدول بيانات متباين ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.

يمكنك إنشاء تقارير مخصصة ولوحات معلومات مخصصة بسهولة. خصص تحليلك ليناسب احتياجاتك الفريدة.

سير العمل الآلي. وفِّر الوقت مع ميزة التحقق من صحة البيانات المضمنة والتحقق من صحة البيانات والتحقق من الأخطاء، مع ضمان الدقة والاتساق في التخطيط وإعداد التقارير.

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وقم بالوصول إلى البيانات وإدارتها بأمان من أي مكان.