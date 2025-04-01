IBM Planning Analytics لبرنامج Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لبرنامج Microsoft Excel® تمكنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.
يست خدم IBM Planning Analytics المبني على ®TM1 التقنية قاعدة بيانات موجهة نحو الخلية - مثل قاعدة بيانات جدول البيانات - ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، التغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية على برنامج Excel جدول بيانات متباين ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.
لا تقم بتحديث أكثر من 100 جدول بيانات. يتصل PAfE مباشرةً بخادم ®TM1، بحيث يمكنك الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات للتحليل وإعداد التقارير وأنشطة التخطيط.
قم بتحليل البيانات عبر صفوف وأعمدة متعددة باستخدام التسلسلات الهرمية، بما في ذلك الوقت والجغرافيا وخطوط الإنتاج، أو أكثر من ذلك استفد من مهاراتك في Excel لرفع مستوى تحليلك.
من Excel إلى واجهة مستخدم الويب بنقرة زر واحدة. شارك مصنفات العمل والتقارير لسهولة التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي بشأن التخطيط والميزانية وأنشطة التخطيط والميزانية والتوقعات.
قم بالوصول إلى شريط في Excel يحتوي على أدوات ووظائف محددة مصممة لتحليلات تخطيط IBM Planning Analytics. أكمل المهام اليومية بسهولة مثل استيراد البيانات، وتحديث طرق العرض، وإنشاء تقارير ديناميكية.
عرض البيانات وإنشاء لوحة معلومات تفاعلية باستخدام برنامج Excel المألوف مثل المخططات والجداول والجداول المحورية. قم بتخصيص التقارير لعرض المعلومات التي تحتاجها بالتنسيق الذي تفضله.
قم بتقطيع البيانات وتقسيمها بطرق مختلفة باستخدام القدرات الموسعة، على غرار الجدول المحوري العملاق. أجب بسرعة عن أسئلة العمل واتخذ قرارات مستنيرة.
قم بإجراء تحليل السيناريوهات لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة على عملك. اختبر الافتراضات المختلفة في الوقت الفعلي، مثل تغيير ظروف السوق أو تعديل الأسعار، لمعرفة كيفية تأثيرها على النتائج.
الاستفادة من ميزة الأمان والحوكمة القوية، بما في ذلك مصادقة المستخدم وتفويضه، وضوابط الوصول إلى البيانات ومسارات التدقيق.
تحويل أوراق Excel بسهولة إلى أوراق ويب في IBM Planning Analytics Workspace على السحابة التعاون ومشاركة الرؤى بسرعة مع العديد من المستخدمين، مما يسمح للفرق بالعمل معاً بفعالية.
الميزة
مايكروسوفت إكسل من Microsoft office
IBM Planning Analytics لبرنامج Excel
التحكم في الإصدار
"حفظ باسم" جدول بيانات متعددة
تحكم قوي في الإصدار مع سجل تدقيق كامل. إمكانية استرداد الإصدارات أو إنشائها أو تعديلها بناءً على أذونات الأمان
التعاون
محدودة؛ صعوبة التعاون في الوقت الفعلي
سهولة التعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين، والقدرة على مشاركة أوراق الويب وإجراء تحليلات متزامنة
مجموعة البيانات الكبيرة
محدودة؛ يمكن أن يعاني الأداء مع مجموعة كبيرة من البيانات
معالجة فعالة لمجموعة البيانات الكبيرة دون المساس بالأداء الفعال
الأمن
الحماية الأساسية لكلمة المرور وملف التشفير الأساسي
أمان قوي بما في ذلك ميزة مصادقة المستخدم، وضوابط الوصول إلى البيانات، ومسارات التدقيق
تحليل متعدد الأبعاد
محدودة مع PivotTable. صعوبة إجراء تحليل متعدد الأبعاد بدون إضافات أو أدوات خارجية
تحليل متعدد الأبعاد سهل وفعال متعدد الأبعاد مع نظام OLAP المدمج والتنقيب في القدرات
تجميع البيانات
معادلة قائمة على المعادلات ومعرضة للأخطاء؛ من الصعب إجراء دمج وتجميع البيانات بدون إضافات أو أدوات خارجية
دمج البيانات وتجميعها بسهولة وفعالية في الوقت الحقيقي مع الدمج المدمج ميزة الدمج المدمج
التحقق من الصحة
محدودة؛ من الصعب إجراء التحقق من صحة البيانات بدون إضافات أو أدوات خارجية
تحقق سهل وفعال من صحة البيانات مع قواعد التحقق من الصحة المضمنة وأدوات التحقق من الأخطاء