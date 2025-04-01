IBM Planning Analytics لبرنامج Excel (PAfE)
التجربة ®قوة التحليل متعدد الأبعاد في الوقت الحقيقي في البيئة التي تعرفها وتحبها
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توضيح Planning Analytics إكسيل
نسخة خارقة من Excel

IBM Planning Analytics لبرنامج Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لبرنامج Microsoft Excel® تمكنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.

يست خدم IBM Planning Analytics المبني على ®TM1 التقنية قاعدة بيانات موجهة نحو الخلية - مثل قاعدة بيانات جدول البيانات - ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، التغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية على برنامج Excel جدول بيانات متباين ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.

  • يمكنك إنشاء تقارير مخصصة ولوحات معلومات مخصصة بسهولة. خصص تحليلك ليناسب احتياجاتك الفريدة. 
  • سير العمل الآلي. وفِّر الوقت مع ميزة التحقق من صحة البيانات المضمنة والتحقق من صحة البيانات والتحقق من الأخطاء، مع ضمان الدقة والاتساق في التخطيط وإعداد التقارير.
  • تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وقم بالوصول إلى البيانات وإدارتها بأمان من أي مكان.

 
الفوائد  
الوصول بسرعة إلى أحدث بيانات الأعمال

لا تقم بتحديث أكثر من 100 جدول بيانات. يتصل PAfE مباشرةً بخادم ®TM1، بحيث يمكنك الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات للتحليل وإعداد التقارير وأنشطة التخطيط.
إدارة البيانات وتحليلها بسهولة

قم بتحليل البيانات عبر صفوف وأعمدة متعددة باستخدام التسلسلات الهرمية، بما في ذلك الوقت والجغرافيا وخطوط الإنتاج، أو أكثر من ذلك استفد من مهاراتك في Excel لرفع مستوى تحليلك.
التعاون في الوقت الحقيقي

من Excel إلى واجهة مستخدم الويب بنقرة زر واحدة. شارك مصنفات العمل والتقارير لسهولة التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي بشأن التخطيط والميزانية وأنشطة التخطيط والميزانية والتوقعات.
ميزة
التلاعب بالبيانات بسهولة سحب ووضع وفّر الوقت عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المعقدة باستخدام دالة "وضع". يمكنك تحريك البيانات أو نسخها أو تنظيمها بسرعة وكفاءة داخل أوراق عمل Excel دون قص الخلايا ولصقها يدويًا. اقرأ المزيد
استكشف البيانات بالتفصيل الحفر لأسفل تعمق الرؤى الرؤى في الاتجاهات والأنماط الأساسية. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك تحليل البيانات على مستوى أكثر دقة. اكتشف الرؤى الخفية التي قد لا تظهر على الفور على مستوى أعلى من التجميع. اقرأ المزيد
الوصول إلى المعلومات التفصيلية الحفر من خلال تعمل ميزة الحفر من خلال جدول بيانات محوري مثل الجدول المحوري لجدول البيانات المحوري، ولكن مع قاعدة بيانات مركزية وأمان محسّن. تفاعل مع التنقيب من خلال البيانات مثل أي مجموعة بيانات أخرى في Excel، مما يسمح لك بإجراء تحليل، أو إنشاء مخططات ورسوم بيانية، أو إنشاء تقارير سريعة بناءً على معلومات مفصلة. اقرأ المزيد
ما تحصل عليه الوصول IBM Planning Analytics الشريط

قم بالوصول إلى شريط في Excel يحتوي على أدوات ووظائف محددة مصممة لتحليلات تخطيط IBM Planning Analytics. أكمل المهام اليومية بسهولة مثل استيراد البيانات، وتحديث طرق العرض، وإنشاء تقارير ديناميكية. 

 تصور مع التقارير ولوحة المعلومات

عرض البيانات وإنشاء لوحة معلومات تفاعلية باستخدام برنامج Excel المألوف مثل المخططات والجداول والجداول المحورية. قم بتخصيص التقارير لعرض المعلومات التي تحتاجها بالتنسيق الذي تفضله.

 إجراء تحليل مخصص

قم بتقطيع البيانات وتقسيمها بطرق مختلفة باستخدام القدرات الموسعة، على غرار الجدول المحوري العملاق. أجب بسرعة عن أسئلة العمل واتخذ قرارات مستنيرة.

 تحليل السيناريوهات

قم بإجراء تحليل السيناريوهات لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة على عملك. اختبر الافتراضات المختلفة في الوقت الفعلي، مثل تغيير ظروف السوق أو تعديل الأسعار، لمعرفة كيفية تأثيرها على النتائج.

 ضمان الأمن والحوكمة

الاستفادة من ميزة الأمان والحوكمة القوية، بما في ذلك مصادقة المستخدم وتفويضه، وضوابط الوصول إلى البيانات ومسارات التدقيق. 

 تحويل أوراق Excel إلى صفحات ويب تفاعلية

تحويل أوراق Excel بسهولة إلى أوراق ويب في IBM Planning Analytics Workspace على السحابة التعاون ومشاركة الرؤى بسرعة مع العديد من المستخدمين، مما يسمح للفرق بالعمل معاً بفعالية.
المقارنة

الميزة

مايكروسوفت إكسل من Microsoft office

IBM Planning Analytics لبرنامج Excel

التحكم في الإصدار

"حفظ باسم" جدول بيانات متعددة

تحكم قوي في الإصدار مع سجل تدقيق كامل. إمكانية استرداد الإصدارات أو إنشائها أو تعديلها بناءً على أذونات الأمان

التعاون

محدودة؛ صعوبة التعاون في الوقت الفعلي

سهولة التعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين، والقدرة على مشاركة أوراق الويب وإجراء تحليلات متزامنة

مجموعة البيانات الكبيرة

محدودة؛ يمكن أن يعاني الأداء مع مجموعة كبيرة من البيانات

معالجة فعالة لمجموعة البيانات الكبيرة دون المساس بالأداء الفعال

الأمن

الحماية الأساسية لكلمة المرور وملف التشفير الأساسي

أمان قوي بما في ذلك ميزة مصادقة المستخدم، وضوابط الوصول إلى البيانات، ومسارات التدقيق

تحليل متعدد الأبعاد

محدودة مع PivotTable. صعوبة إجراء تحليل متعدد الأبعاد بدون إضافات أو أدوات خارجية

تحليل متعدد الأبعاد سهل وفعال متعدد الأبعاد مع نظام OLAP المدمج والتنقيب في القدرات

تجميع البيانات

معادلة قائمة على المعادلات ومعرضة للأخطاء؛ من الصعب إجراء دمج وتجميع البيانات بدون إضافات أو أدوات خارجية

دمج البيانات وتجميعها بسهولة وفعالية في الوقت الحقيقي مع الدمج المدمج ميزة الدمج المدمج

التحقق من الصحة

محدودة؛ من الصعب إجراء التحقق من صحة البيانات بدون إضافات أو أدوات خارجية

تحقق سهل وفعال من صحة البيانات مع قواعد التحقق من الصحة المضمنة وأدوات التحقق من الأخطاء
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بعمليات تخطيط الأعمال والتحليلات إلى المستوى التالي. شاهد تحليلات IBM Planning Analytics أثناء العمل.

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