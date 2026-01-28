تطوير الخطط المالية والميزانيات والتوقعات بشكل أسرع في بيئة مصرفية معقدة
الأرجنتين ليست دولة مناسبة لضعاف القلوب من المصرفيين. منذ عام 2020، تجاوز معدل التضخم 30%. وتشهد أسعار صرف العملات تقلبات هائلة، كما تفرض اللوائح الحكومية، مثل اختبارات الضغط المصرفي، وضوابط العملة، والقيود المفروضة على أرباح الأسهم، أعباءً إضافية على مديري البنوك.
ومع ذلك، فإن حجم الاقتصاد الأرجنتيني وإمكانات النمو التي يتمتع بها تجعله سوقًا جذابًا للمستثمرين المصرفيين على المدى الطويل، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وهو أكبر بنك في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية.
في عام 2019، استحوذ البنك الصناعي والتجاري الصيني على 100% من الأصول الأرجنتينية التابعة لمجموعة ستاندرد بنك السابقة، وأصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين أحد أكبر البنوك في البلاد. يمتلك البنك الجديد الموارد اللازمة للمساعدة في تمويل مشاريع ضخمة، مثل محطة الطاقة النووية الرابعة المخطط لها في الأرجنتين.
بالنظر إلى حجم البنك وتعقيد البيئة المصرفية في الأرجنتين، يعد تطوير الخطط المالية والميزانيات والتوقعات مهمة كبيرة تتطلب موارد كبيرة من الموظفين. يوضح Mariano Carranza، رئيس قسم التخطيط والميزانية والتقارير في البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين قائلاً: "يعمل فريقنا على معالجة الميزانيات السنوية للبنك وكذلك لكل خط عمل، بالإضافة إلى التوقعات ربع السنوية." "بالإضافة إلى ذلك، نقدم التقارير إلى إدارة البنك لدينا والمكتب الرئيسي في الصين والبنك المركزي الأرجنتيني. لسنوات عديدة، كنا نعالج عملنا يدويًا على أكثر من 100 جدول بيانات."
يوضح Guillermo Palombella، مدير الاستشارات لشركة KMG Analytics، شريك أعمال IBM قائلاً: "من الصعب على الأشخاص الذين يعيشون في الخارج أن يفهموا مدى تعقيد العمل المصرفي في هذا البلد، في ظل وجود العديد من السيناريوهات لأسعار صرف العملات ومعدلات التضخم والافتراضات الاقتصادية الكلية." "كان فريق التخطيط غالبًا ما يبقى في المكتب حتى الساعة الثانية صباحًا ويعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع مع بقاء جميع جداول البيانات مفتوحة ومترابطة ببعضها. كما قضوا وقتًا طويلاً في إجراء حسابات Excel لمراجعة اتساق البيانات.
أدى العمل على العديد من جداول البيانات إلى زيادة احتمالية حدوث أخطاء وتأخيرات. كما يوضح Carranza قائلاً: "إن الكثير من الأخطاء كانت ناتجة عن أخطاء حدثت عند تعبئة جدول البيانات." "بسبب كل هذه الروابط في جدول البيانات، لم نحصل دائمًا على النتائج التي كنا نتوقعها، لذا كان علينا التحقق منها مرة أخرى. كان ذلك عندما بدأنا نبحث عن برامج التخطيط، وقدمت شركة KMG Analytics برنامج IBM Planning Analytics، الذي كان يُعرف آنذاك باسم TM1."
بالتشاور مع شركة KMG Analytics، قام البنك الصناعي التجاري الصيني في الأرجنتين بنشر منصة IBM® Planning Analytics للعمل مع واجهة Excel المألوفة، وتوحيد التخطيط وتبسيطه، والمساعدة على ضمان قدرة جميع المستخدمين على رؤية البيانات نفسها والعمل بها. يوضح Palombella قائلاً: "بفضل التكامل، أصبحت جميع المناطق على المنصة نفسها ومتصلة ببعضها. ويمكن دمج كل شيء بسرعة كبيرة."
في البداية، استخدم حل IBM Planning Analytics لإصلاح التخطيط والتحليل المالي وتطويرهما، ولكن تم توسيع الوظائف لاحقًا لتشمل التطبيقات الأخرى. استخدم البنك أسلوب النشر الرشيق لإضافة أدوات لإدارة المصاريف التشغيلية والموارد البشرية. بناءً على البنية البرمجية القابلة للتطوير والتركيب، نفذ البنك أيضًا حلاً ضروريًا لإجراء اختبارات الضغط المصرفية المعقدة التي تفرضها الحكومة.
بالتعاون الوثيق مع فريق التخطيط والميزانية وإعداد التقارير في البنك، قامت شركة KMG Analytics بإعداد حل IBM Planning Analytics لتحقيق أقصى قدر من المرونة. وقد مكّن هذا الفريق من تخصيص بيانات الدخل والميزانيات العمومية للبنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين والمديرين التنفيذيين للبنك الصناعي والتجاري الصيني في الصين والجهات الحكومية التنظيمية والبنك المركزي الأرجنتيني.
يوضح Palombella قائلاً: "يُقدر البنك منصة IBM Planning Analytics والقدرة على العمل بثقة وسرعة أكبر مع بياناتهم، فلم يعودوا مسؤولين عن الأخطاء والتناقضات المتعلقة بإدخال البيانات يدويًا أو ربطها بجداول البيانات."
استخدم فريق Carranza أيضًا الأسلوب الرشيق لتطوير عمليات Planning Analytics. يوضح Carranza قائلاً: "إننا نضيف حاليًا المزيد من الوظائف إلى الأداة ويشارك فيها جميع الأشخاص الذين يدخلون البيانات". "على سبيل المثال، نقوم بدمج تعديل التضخم التلقائي في الأرقام، وهو أمر لم نكن لنتمكن من القيام به باستخدام جداول البيانات."
كان أحد الدروس الرئيسية المستفادة في أثناء عملية النشر هو أن الشراكة الوثيقة مع خبراء Planning Analytics كانت ضرورية لتحقيق النجاح. يوضح Carranza قائلاً: "كنا بحاجة إلى توطيد علاقة طويلة الأمد مع مزود KMG Analytics لدينا والحصول على عقد صيانة مستمر." "أنت بحاجة إلى شريك في أمرٍ كبير مثل هذا."
باعتبارها حلاً تخطيطيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، تعمل منصة IBM Planning Analytics على أتمتة مهام سير العمل لجعل العمليات مرئية، كما توفر لجميع المستخدمين مساحات عمل تحليلية قابلة للتخصيص. تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي البحث باللغة الطبيعية والاستعلامات القائمة على التعبيرات متعددة الأبعاد (MDX) لإجراء تحليل سريع وقوي، كما تتيح قدرات التوقع التنبئي المدمجة توقعات أكثر دقة.
بفضل العمل مع برنامج IBM Planning Analytics لأكثر من عامين، حقق البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين معدل توفير كبيرًا في الوقت متعلقًا ببعض مهام التقارير المالية الأكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة. يوضح Carranza قائلاً: "مع النموذج الذي طورناه، لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات". "نحن سعداء جدًا بالحل".
كان إعداد التقارير للامتثال لاختبارات الضغط البنكية التي فرضتها الحكومة يستغرق أربعة أسابيع من وقت الموظفين، أما الآن فيمكن إجراء اختبارات الضغط في غضون أسبوعين، ما يمثل توفيرًا في الوقت بنسبة 50%.
ومن منظور إستراتيجي أكثر، ساعد استخدام حل Planning Analytics في تحويل قسم Carranza. "لأننا مركز تكلفة، فإننا لا نحقق إيرادات. نحن ننتج النفقات فقط. يوضح Carranza قائلاً: "هدفنا الرئيسي هو أن نكون أكثر كفاءة ويتعين علينا تغيير عملياتنا الداخلية لتقديم خدمات أفضل." "الآن، يمكننا أيضًا تخصيص المزيد من الوقت لتحليل المعلومات بدلاً من مجرد معالجتها."
بسبب الظروف المصرفية الديناميكية في الأرجنتين، يحتاج البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين إلى الاستجابة بسرعة للوائح المستقبلية والظروف الاقتصادية المتطورة. يوفر حل IBM Planning Analytics القدرة على تبسيط العمليات التجارية والتوسع لتلبية أعباء العمل. يوضح Carranza قائلاً: "كل عام تطرأ تغييرات، لذا سنستمر في استخدام الأدوات ودمج المزيد من الوظائف، وتوفير الوقت وتوفير الموارد." "باستخدام planning analytics، نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح."
تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين في عام 1998 باسم ستاندرد بنك واستحوذ عليه البنك الصناعي والتجاري الصيني في عام 2011، ويقع مقره في بوينس آيرس ولديه أكثر من 100 فرع في 17 مقاطعة. ويعمل لدى البنك أكثر من 3,500 موظف، ويخدم البنك مليون عميل و40,000 عميل مؤسسي. وهو جزء من البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم بأصول تزيد قيمتها على 4.9 تريليونات دولار أمريكي. تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني في عام 1984، ويقع مقره الرئيسي في بكين.
تمتلك شركة KMG Analytics التي لها مكاتب في بوينس آيرس وسانتياغو في تشيلي، خبرة تزيد على 20 عامًا في مساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من البيانات، والوصول إلى تقارير التي يمكن إدارتها ذاتيًا لاتخاذ قرارات أفضل، وتحسين التوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتشمل الخدمات الأخرى ترخيص البرمجيات، وتخطيط القوى العاملة، والمبيعات والعمليات، والتنبؤات المتجددة.
