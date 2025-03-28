يجب أن تكون شركة Novolex الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية جاهزة للتكيف عندما تغير المطاعم أو محلات البقالة أو موردي المواد الغذائية خططهم فجأة.
ولكن كانت فيوليتا نيديلك -مديرة سلسلة التوريد في شركة ®Novolex- تكافح مع الوقت الذي استغرقته لتنسيق مواقع الشركة المتعددة والأنظمة المختلفة. وتقول: "كانت لدينا فجوة كبيرة جدًا بين خطة المبيعات وخطة الإنتاج".
اتبعت الشركة دورة تخطيط سنوية حيث قام فريق المبيعات والعمليات بوضع اللمسات الأخيرة على تنبؤات المبيعات والميزانيات والاحتياجات للسنة المالية القادمة. ونظرًا لوجود مواقع متعددة للمصانع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، تقوم بعض المواقع بتقييم التنبؤات كل ثلاثة أشهر وبعضها مرتين في السنة. بشكل عام، استغرقت العملية وقتًا طويلاً.
يقول نيديلكو: "من الصعب حقًا تحديد ما إذا كان الأمر يستغرق ستة أسابيع أوثلاثة أشهر، لأنه كان مختلفًا من موقع إلى آخر". "لم يكن لدينا معلومات محدثة للتأكد من أن المواقع كانت تنتج ما يكفي من الكميات دون إنتاج مخزون غير ضروري." رأى نيدلكو أن نقص البيانات الحالية أثر أيضًا في تخطيط المواد الخام وجدولة أقسام الإنتاج وقدرة الآلات والخدمات اللوجستية بين المصانع.
أصبحت تنبؤات سلسلة التوريد أسرع بنسبة 83%
تم توفير مخزون فائض 16%
بدأت شركة Novolex بتوحيد عمليات التنبؤ المختلفة في إستراتيجية واحدة لمواجهة تحدياتها. وسيكون هذا النموذج بمثابة أساس لعملية التقييمات والتنبؤ وتحديثات متسقة. يمكن للشركة تنفيذ خطة إنتاج كاملة كل شهر باستخدام هذه التنبؤات الموحدة، وتوقع المخزون والتخطيط لأنشطة أخرى للأعمال ومورديها. واحتاجت الشركة بعد ذلك إلى حل برنامج لدعم العملية وشريك للمساعدة في تطبيق الحل بنجاح.
واختارت شركة Novolex حل IBM® Planning Analytics بسبب استعدادها لربط أنظمة الشركة المختلفة بمنصة واحدة بعد تقييم الحلول المحتملة. وقد اختارت شركة Novolex برنامج IBM Cognos® Analytics لتقديم تقارير شهرية وأسبوعية على مستوى الموقع لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) للهندسة والتسويق والمبيعات والعمليات.
احتاجت Novolex إلى شريك يفهم كل من التقنية والأعمال لتنفيذ الحل بشكل فعال. يقول نيدلكو: ” إنه من المهم جدًا أن يتمكن المطور من فهم التصنيع والأعمال بشكل عام ليكون قادرًا على العمل بجانب الأعمال التجارية.“ ”لذا، بدلاً من الحصول على نظام تحتاج فيه إلى جعل الأعمال تتكيف معه، تحصل على نظام يتكيف مع احتياجات عملك - نظام منطقي للمستخدمين.“
دعت شركة Novolex شريك الأعمال لشركة IBM، وهي شركة Converge Technology Solutions Corp، لمساعدتها في تحقيق رؤيتها. يقول نيدلكو: ” مع وجود شخص من شركة IBM، من خلال شركة Converge، للتحقق من الأسئلة التي ترافق عملية التطوير والإجابة عنها - لم نواجه بالتأكيد أي مشكلة أو عقبة لم نجد لها حلاً.“
يقول جيف وونغ، المسؤول التنفيذي للحسابات في شركة Converge: ”كان التحدي يتمثل في أن عملية إعداد الميزانية لديهم لم تكن تحتوي على منصة واحدة أو أداة واحدة حيث كان الجميع يركز على نفس الشيء“. «كان الجميع يرسلون فقط نسخًا من جداول البيانات، وكان عليهم ملء الأرقام يدويًا. ولقد مر الأمر بعدة تكرارات قبل أن يتمكنوا من وضع الميزانية والتخطيط للعام المقبل.“
عملت Novolex مع Converge لحل عقبات العملية وتوحيد المقاييس وضمان تصميم النظام الأمثل للنشر والاعتماد. وازدادت المزايا بشكل مستمر بفضل هذا الحل الذي تم تطبيقه.
بفضل النشر والاعتماد المستمر في جميع أنحاء الشركة، أدى الحل الجديد إلى تقليل عملية التنبؤات التي تستغرق ستة أسابيع إلى أقل من أسبوع واحد - أي بنسبة 83%، حتى في ظل التغييرات.
ويضيف نيدلكو قائلاً: ”كانت معالجة القدرة الاستيعابية أحد الأهداف التي سعينا لتحقيقها منذ البداية “. "تمكنا هذا العام من تحسين وضع المخزون بنسبة 16% تقريبًا." ما يعني أن الشركة قادرة على دعم الأعمال بمخزون أقل بنسبة 16% مما كانت تحتفظ به قبل عام مضى، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص في عام شهد اضطرابًا في خدمات الطعام، حيث شهدت فيه خدمات الطعام مكاسب في البقالة وخسائر في المطاعم.
يصرح نيدلكو: ” بفضل امتلاكنا لهذه الأداة، أصبحنا قادرين على تقييم الإمكانات المتاحة لدينا وتلبية احتياجات السوق الحالية“. وعوضًا عن استغراق أسابيع، يمكن للشركة الآن معالجة البيانات في غضون ساعات قليلة، حيث تستغرق يومين للتحليل والمناقشة والتقييم، وتوفير الوضوح بشأن الإمكانات المتاحة للتقدم في المنتجات الجديدة ودعم السوق الحالي.
”إلى جانب ذلك، تملك المواقع طريقة متسقة للحصول على المعلومات، حيث أنها تحدد بالضبط ما ينبغي إنشاؤه. لذا، هناك العديد من عوامل الكفاءة فيما يتعلق بتصنيع المنتج المناسب وتوفير المخزون المناسب على الأرض“، كما صرح نيدلكو ”إن امتلاك الرؤية يعني القدرة على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال وفهم ما هو مطلوب من منظور الاستثمار الرأسمالي. ونحن قادرون على منحهم ذلك، رؤية ما هو متاح وما يمكننا أو لا يمكننا دعمه.“
يضيف نيدلكو "ساعدت سهولة عملية التنفيذ على مراحل في الحصول على مشاركة المستخدمين -ولم يكن الأمر مخيفًا. لقد جعلت شركة Converge الطريق أسهل بالتأكيد. حيث تلقينا كل الدعم الذي نحتاجه".
ويضيف نيدلكو "أنا مخطط قلبًا وقالبًا". ”هذا ما قمت به طوال مسيرتي المهنية، وأنا فخور جدًا بتنفيذ شيء كهذا - أن أحصل على موافقة جميع المشاركين في العمل الذي كنت بحاجة إلى الحصول على موافقتهم لمواصلة هذه الرحلة.“
تمكنت هذه الشركة الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية من اجتياز هذا العام المضطرب بسهولة بفضل شروعها في رحلة التحليلات هذه. ويمكن لشركة Novolex الآن الحصول على عرض دقيق وفي الوقت المناسب لما يحدث في أي وقت من خلال قدرات تحليلات IBM Cognos الوصفية. كما يقدم IBM Cognos تحليلات وصفية إلزامية، حيث يوصي بأفضل مسار للعمل عند مواجهة الطلب الديناميكي.
والآن ، تخطو Novolex خطوتها الأخيرة. نظرًا لأن فريق سلسلة التوريد لنيدلكو أصبح مرجعًا موثوقًا في الشركة فيما يتعلق بمقاييس التنبؤ، يخطط الفريق للتوسع في النظام. وتتمثل المرحلة التالية في إضافة التحليلات التنبؤية التي تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل، وتوفر تنبؤات أكثر تفصيلاً وتساعد في توضيح كيفية استعداد الشركة للمستقبل.
يضيف نيدلكو قائلًا: ”يحدث التغيير كل يوم كما نعلم جميعًا". "ولكن مع الجائحة الأخيرة، يمكنني أن أخبرك أنه لو لم يكن لدينا العملية الجديدة والنظام الجديد لدعمها، لكنت واجهت وقتًا أصعب."
تقوم شركة Novolex (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بتطوير وتصنيع منتجات التغليف والخدمات الغذائية للعديد من الصناعات بدءًا من البقالة وتغليف المواد الغذائية والمطاعم والبيع بالتجزئة إلى التطبيقات الطبية ولوازم البناء. ويعمل لدى شركة Novolex أكثر من 10,000 موظف، وتدير 61 مركز تصنيع ومكتبًا إداريًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك منشأتان عالميتان لإعادة تدوير الأفلام البلاستيكية.
نبذة عن شركة Converge Technology Solutions Corp.
تعد شركة Converge وهي شريك الأعمال لشركة IBM(الرابط موجود خارج ibm.com) مزودًا لحلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة التي تقدم التحليلات المتقدمة والبيئة السحابية والأمن الإلكتروني وعروض الخدمات المقدمة للعملاء عبر مختلف الصناعات. تأسست شركة Converge في عام 2016 ومقرها في تورنتو، أونتاريو، وتبلغ إيراداتها السنوية 688 مليون دولار أمريكي ويعمل بها أكثر من 800 موظف في مواقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
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