تساعد المعارف التشغيلية الشاملة على اتخاذ القرارات بشكل أفضل
تعد شركة Continental Foods من الشركات الرائدة في مجال توفير الأغذية ولديها عمليات في جميع أنحاء أوروبا. للحصول على رؤية أعمق لأداء كل منتج من منتجاتها في مواقع مختلفة، قامت الشركة بنشر برنامج IBM® Planning Analytics على سحابة ®IBM Cloud. ومن خلال تمكين الشركة من تخصيص عروضها حسب الطلب، يساعد الحل على تعزيز المبيعات.
نمت شركة Continental Foods بسرعه بسبب مجموعة منتجاتها الواسعة التي تلبي مختلف الأذواق المحلية. لمواصلة التوسع، شرعت في تتبع أداء المنتج عن كثب.
قامت الشركة بتطبيق حل Planning Analytics على سحابة IBM Cloud للحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لمبيعات المنتجات، ما يساعدها على بناء توقعات دقيقة تدعم صنع قرارات أكثر فعالية.
من المعروف أن الذوق موضوع شخصي، حيث تتغير عادات الأكل والتفضيلات بشكل كبير بين البلدان والمناطق. ما يعتبره سكان بلد ما لذيذًا، قد يراه جيرانهم أقل شهية بكثير.
تُعد شركة Continental Foods رائدة في قطاع الحساء في العديد من الدول الأوروبية وتقوم أيضًا بتسويق العديد من العلامات التجارية الشهيرة للصلصات. بنت الشركة نجاحها طويل الأمد على فهم عميق لكيفية اختلاف الأذواق عبر أوروبا.
يوضح Vince Mertens، مدير المحاسبة الموحدة للمجموعة في شركة Continental Foods: "سرعان ما تعلمنا أن مفتاح النمو العالمي في قطاع الأغذية هو التفكير محليًا. ويستمتع المستهلكون في جميع أنحاء بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد وفنلندا بمجموعات الحساء والصلصات لدينا لأننا نميز منتجاتنا وفقًا للأذواق المحلية. لقد تعلمنا، على سبيل المثال، أن الحساء الذي يحبه الشعب البلجيكي لن يحقق بالضرورة نجاحًا كبيرًا في فرنسا."
لضمان الاستدامة على المدى الطويل وتوفير منصة صلبة للنمو المستقبلي، تسعى شركة Continental Foods باستمرار إلى الابتكار من خلال إطلاق علامات تجارية غذائية جديدة. وللتأكد من قدرتها على تغيير مسارها بسرعة إذا لم تبع المنتجات الجديدة بشكل جيد، أرادت الشركة الحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لعملياتها في جميع أنحاء أوروبا لدعم عمليات الميزانية الفعالة وتعزيز عملية صنع القرار.
لتعزيز اتخاذ قرارات تجارية أفضل، اختارت شركة Continental Foods تنفيذ حل IBM Planning Analytics المستضاف على سحابة IBM Cloud. باستخدام هذه التقنية، تعمل الشركة على تحسين إنشاء ميزانيتها السنوية، وإعداد التقارير المالية، وتحليل البيانات التاريخية والمتوقعة.
يوضح Mertens قائلاً: "منذ بضع سنوات حتى الآن، اعتمدت شركة Continental Foods على برمجيات IBM التحليلية القائمة على السحابة لتقييم الأداء المالي عبر المؤسسة وأقسام المبيعات الفردية. وعندما تم إصدار النسخة الأحدث من برنامج IBM Planning Analytics، كان من المنطقي بالنسبة إلينا الترقية للاستفادة من ميزات التقارير الأكثر فعالية وسهولة في الاستخدام."
تستخدم شركة Continental Foods برنامج Planning Analytics لتتبع المبيعات الفعلية ومقارنتها بالتوقعات على أساس شهري. تقوم الشركة كل ربع سنة بمراجعة ميزانيتها وتحديث توقعاتها لهذا العام. باستخدام البيانات التاريخية من السنوات الخمس الماضية، تُقيّم شركة Continental Foods كيفية نمو مجالات الأعمال المختلفة أو تراجعها بمرور الوقت، ما يمنحها رؤية شاملة على مستوى المجموعة حول الأداء.
بالنسبة إلى كل وحدة حفظ مخزون (SKU) ورقم مادة، يمكن للشركة استخدام الحل لاستخراج صافي المبيعات في كل دولة تعمل فيها، إلى جانب إجمالي المبيعات، ما يمكنها من تحديد المنتجات التي تحقق أفضل أداء في كل موقع.
يوضح Mertens قائلاً: "إن مستوى التفاصيل الهائل الذي يوفره برنامج IBM Planning Analytics مثير للإعجاب حقًا. حيث يمكننا حساب مبيعاتنا وهوامش الربح الإجمالية لكل وحدة مخزون في Planning Analytics وإنشاء تقارير ثاقبة بضغطة زر واحدة. ونتيجة لذلك، يمكن لكبار المديرين الوصول بسرعة إلى المعلومات الشاملة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات إستراتيجية فعالة."
من خلال اختيار نشر إصدار برنامج Planning Analytics المستضاف على السحابة، تستفيد شركة Continental Foods من سهولة استكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا لم يتمكن أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة من حل مشكلة بشكل مستقل، فيمكنهم تقديم تذكرة وسيستجيب فريق مكتب المساعدة التابع لشركة IBM بسرعة. ويتابع Mertens قائلاً: "إن مستوى التوفر الذي توفره سحابة IBM Cloud أمر حيوي لضمان قدرتنا على تنفيذ عمليات الميزانية لدينا بكفاءة. لو تعذّر الوصول إلى IBM Planning Analytics في سحابة IBM Cloud في الأشهر القليلة الماضية، لكان التأثير في الأعمال التجارية كبيرًا."
من خلال تنفيذ الحل الجديد، تعزز شركة Continental Foods رؤيتها لعملياتها في جميع أنحاء أوروبا وتساعد في ضمان ملاءمة منتجاتها لأسواقها المستهدفة بشكل جيد.
يعلق Mertens قائلاً: "يساعدنا برنامج IBM Planning Analytics على التعمق في أداء المبيعات، ما يتيح لنا معرفة أي المنتجات تحقق أداءً جيدًا في أي الأسواق. وباستخدام هذه المعلومات، يمكننا تحسين قرارات الإنتاج والتسويق لدينا لتحقيق أكبر العوائد، ما يساعدنا على زيادة أرباحنا."
بفضل الرؤية المستمرة لطلب العملاء وكيف يختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى، تستطيع شركة Continental Foods تكييف إستراتيجيتها بمرونة أكبر من منافسيها، ما يمنحها ميزة رئيسية.
يوضح Mertens قائلاً: "من خلال مراقبة أرقام المبيعات الفعلية وكيفية مقارنتها بتوقعاتنا باستخدام حل IBM، يمكننا مراقبة مدى ملاءمة عروضنا للطلب بدقة. ومع تطور تفضيلات العملاء، يمكِّننا IBM Planning Analytics من الاستجابة بسرعة كبيرة، ما يساعدنا على حماية حصتنا السوقية والفوز بها."
بالانتقال إلى أحدث إصدار من برنامج Planning Analytics، تفتح شركة Continental Foods آفاقًا جديدة من الكفاءة للمستخدمين. وتعمل الشركة على وجه التحديد على تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقارير وصيانة النظام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن لعدة مستخدمين العمل على البيانات نفسها بالتوازي من دون مشاكل في التحكم بالإصدارات، ما يتيح إنتاجية أكبر.
اختتم Mertens قائلاً: "عند استخدام الإصدار السحابي من برنامج IBM Planning Analytics، يصبح من السهل تقديم التحسينات لمستخدمينا. وتتيح أحدث التطورات لموظفينا الوصول بسهولة من أي وقت مضى إلى الرؤى التي يحتاجون إليها مع توفير الوقت لهم. وبينما نزداد دراية بالإصدار الأخير، نحن متحمسون لرؤية الفوائد الجديدة التي سيقدمها، والتي ستساعدنا على الاستمرار في تقديم طعام رائع للمستهلكين في جميع أنحاء أوروبا."
تعد شركة Continental Foods (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) واحدة من الشركات الغذائية الرائدة في أوروبا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بورس ببلجيكا. وتمتلك الشركة أيضًا عمليات في فنلندا وفرنسا وألمانيا والسويد. وتحقق شركة Continental Foods، التي تضم أكثر من 1,000 موظف، مبيعات سنوية صافية تقارب من 400 مليون يورو.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM الخاص بك
تقدِّم IBM Analytics مجموعة من أعمق وأوسع منصات التحليل، والمجالات، والحلول الصناعية في العالم، والتي تقدم قيمة جديدة للشركات والحكومات والأفراد. لمزيد من المعلومات حول مدى إسهام تقنية IBM Analytics في تحويل الصناعات والمهن باستخدام البيانات، تفضل بزيارة ibm.com/analytics. تابعنا على تويتر على @IBMAnalytics إلى جانب مدونتنا على ibm.com/blogs/ وشاركنا الحوار في: #IBMAnalytics.
