أدوات التحليلات والحلول ذات الصلة بها

للازدهار في هذا العصر المليء بالمفاجآت، يجب على الشركات الاستفادة من البيانات لكسب ولاء العملاء، وأتمتة إجراءات الأعمال، وابتكار الأفكار المستقبلية. لكن الطلب على البيانات الكبيرة فاق قدرتنا على حل مشكلات تحليل البيانات الحالية، كما أن طريقة النسخ واللصق زادت الأمر سوءًا.

تحتاج الشركات الكبيرة والصغيرة إلى بنية تحتية جديدة—نسيج بيانات—لتصبح قائمة على البيانات بالفعل وتستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل لاستيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها. باستخدام نهج نسيج البيانات، يمكن لمنصات ذكاء الأعمال سهلة الاستخدام ربط الأشخاص المناسبين بمجموعات البيانات الملائمة في الوقت المطلوب لتعزيز المرونة، وتوقع النتائج، وتخصيص التجارب.