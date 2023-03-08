هي منصة سحابية للمؤسسات مصمَّمة للصناعات الأكثر تنظيمًا، وتقدم هذه المنصة تقنيات سحابية على قدر عالٍ من المرونة، والكفاءة، والأمن، والامتثال.
"IBM Cloud هي التقنية السحابية الأكثر موثوقية التي استخدمناها على الإطلاق على مستوى العالم" Robert Green، المدير التنفيذي لشركة Dizzion.
استفِد من الأداة watsonx.ai المتوفرة على منصة IBM Cloud في نشر نماذج الأساس ونماذج التعلم الآلي.
تم تصنيف IBM مؤخرًا كشركة رائدة في سوق منصات حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) من قِبل شركة Kuppingercole
عائد استثمار بنسبة 201% على مدى 3 سنوات لتشغيل VMware على IBM Cloud وعائد استثمار بنسبة 212% على مدى 3 سنوات لتشغيل SAP على IBM Cloud.
تمكّنك منصة IBM Cloud من توسيع النطاق بسلاسة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
يمكنك بكل سهولة نشر الذكاء الاصطناعي ودمجه في عملك وإدارة كل مصادر البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وكل ذلك من منصة واحدة.
تتميز البنية التحتية من IBM بأنها آمنة وقابلة للتوسّع ومفتوحة وهي مضمونة ومُعدّة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
يمكنك تأمين الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مسار الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا أمن البيانات وأمن النماذج وأمن الاستخدام.
يمكنك توسيع النطاق وتسريع وتيرة الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.
روّاد الصناعات يثقون في IBM Cloud
حافزان مثيران للاهتمام: 1. احصل على خصم يصل إلى 50% على عقد مدته سنة أو 3 سنوات على VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. قم بترحيل أعباء عمل VMware الخاصة بك إلى VMware Cloud Foundation على IBM Cloud باستخدام أرصدة ترحيل تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.
قم بتطبيق الرمز VPC1000 عند التزويد للحصول على 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بك.
استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.
استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا لجميع مستخدمي خدمة IBM Cloud Object Storage الجُدد.