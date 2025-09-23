وفِّر الكثير مع الخوادم السحابية المخصصة

احصل على خصومات من 69% إلى 83% على خوادم Bare Metal Servers المخصصة للأداء العالي والأمان والتحكم، بأسعار لا تفوَّت.

خصِّص الخادم لديك بخصم يتراوح بين 69 و83%

الآن ولفترة محدودة، احصل على خصومات من 69% إلى 83% على مجموعة مختارة من خوادم Bare Metal وخوادم التخزين الضخم على البنية التحتية الكلاسيكية، مع أفضل معالجات Intel Xeon في فئتها1، 2. اختَر الخادم ثم خصِّص ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ونظام التشغيل والشبكات وغيرها. تأكَّد من تطبيق الرمز الترويجي الفريد عند إتمام الشراء. توفِّر خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers أداءً وأمانًا قائمَين على بيئة أحادية المستأجر، مع أكثر من 10 سنوات من التميز في التوافر والموثوقية وخدمة العملاء.

عروض SCALENOW الترويجية

Intel Xeon 2174G - الآن بخصم 83%، بسعر 46.37 دولارًا أمريكيًا شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW1 المواصفات: 4 أنوية (3.80 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، قرص SATA سعة 2 تيرابايت × 1
Intel Xeon 4210 - الآن بخصم 69%، بسعر 129.26 دولارًا أمريكيًا شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 20 نواة (2.20 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، قرص SATA سعة 2 تيرابايت × 1
Intel Xeon 5218 - الآن بخصم 69%، بسعر 166.52 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 32 نواة (2.30 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، قرص SATA سعة 2 تيرابايت × 1
Intel Xeon 6248 - الآن بخصم 69%، بسعر 205.39 دولارات أمريكية/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 40 نواة (2.50 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، قرص SATA سعة 2 تيرابايت × 1
Intel Xeon 6434 - الآن بخصم 69%، بسعر 407.90 دولارات أمريكية/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 16 نواة (3.70 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، محرك أقراص SSD بسعة 960 جيجابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 8260 - الآن بخصم 69%، بسعر 281.51 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 48 نواة (2.40 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، قرص SATA سعة 2 تيرابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 8474 - الآن بخصم 69%، بسعر 1,375.76 دولارًا أمريكيًا/شهريًا* *
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 96 نواة (2.20 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي 1024 جيجابايت، محرك أقراص SSD بسعة 96 جيجابايت × 2، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 8474 - الآن بخصم 69%، بسعر 649.73 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: SCALENOW2 المواصفات: 64 نواة (2.60 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، محرك أقراص SSD بسعة 960 جيجابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق

عروض STOREMORE الترويجية

الآن، ولفترة محدودة، يمكن للعملاء الحصول على خصم 70% على التكاليف الشهرية طوال فترة تشغيل خادم التخزين الضخم باستخدام الرمز الترويجي STOREMORE. 

Intel Xeon 6416 - الآن بخصم 70%، بسعر 502.26 دولار أمريكي/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: STOREMORE المواصفات: 24 نواة (2.70 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، 36 محرك أقراص، قرص SATA سعة 4 تيرابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 6416 - الآن بخصم 70%، بسعر 535.26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: STOREMORE المواصفات: 32 نواة (2.30 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، 36 محرك أقراص، قرص SATA سعة 4 تيرابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 6416 - الآن بخصم 70%، بسعر 565.26 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: STOREMORE المواصفات: 36 نواة (2.20 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، 36 محرك أقراص، قرص SATA سعة 4 تيرابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق
Intel Xeon 6416 - الآن بخصم 70%، بسعر 742.39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا*
استخدِم الرمز الترويجي: STOREMORE المواصفات: 36 نواة (2.20 جيجاهرتز)، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 512 جيجابايت، 36 محرك أقراص، قرص SATA سعة 4 تيرابايت × 1، NVMe M.2 بنظام النسخ المتطابق

الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع إلى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

خوادم تعمل دون نظام تشغيل وذات توفير مرن، يتم نشرها على سحابة خاصة معرَّفة بالبرمجيات خلال 10 دقائق أو أقل. استخدِم الرمز الترويجي VPC1000 عند إتمام الشراء.

أرصدة مجانية بقيمة 1,000 دولار أمريكي
IBM Cloud Virtual Server for VPC

أجهزة افتراضية ذات توفير فائق، يمكنك تشغيلها بسرعة مع أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة. استخدِم الرمز الترويجي BUYVPC عند إتمام الشراء.

خصم 60% لمدة 12 شهرًا
IBM Cloud Object Storage

احصل على خصم يصل إلى 70% على خطة One-Rate - بسعر شامل موحَّد يغطي جميع تكاليف التخزين، يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا لأعباء العمل الجديدة. لا حاجة إلى البرمجة.

خصم يصل إلى 70%
وحدات معالجة الرسوميات على IBM Cloud

احصل على خصم 50% على مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA L40s وNVIDIA A100 في IBM Cloud Virtual Servers for VPC. استخدِم الرمز الترويجي GPU4YOU عند إتمام الشراء. (3)

خصم 50% لمدة 6 أشهر
مميزات IBM Cloud

تخصيص كامل

توفِّر IBM® Cloud أكثر من 11 مليون تركيبة مختلفة لتكوين الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل، مع مرونة في الفوترة ودون الاحتكار لمنتج معيّن.
شبكة البيانات العالمية

تمكَّن من النشر في البيئات المحلية وتوسَّع عالميًا مع مجموعة من مناطق التوافر لتحديد مكان وكيفية تشغيل أعباء عمل الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل.
شريك معتمد من SAP وVMware

اختَر من مجموعة واسعة من خوادم Bare Metal Servers المعتمدة من SAP وعمليات نشر VMware Cloud Foundation.
أمان شامل ومبتكر

تم تصميم IBM Cloud لتوفير حماية سحابية متواصلة من الحافة إلى الحافة والامتثال، حتى لأكثر أعباء عمل خوادم Bare Metal تنظيمًا.

تعرَّف على آراء عملائنا

لقد انبهرنا بقدرتنا على تجهيز خوادم جديدة بسرعة كبيرة مع IBM Cloud، حيث استطعنا تشغيل موارد جديدة في أقل من أربع ساعات، مقارنةً بما قد يستغرق حتى عشرة أيام مع مزوِّدي خوادم Bare Metal الآخرين.
Christoff Wegmann المؤسس والمدير التقني لشركة Exit Games
نحن نستخدم IBM Cloud Bare Metal Server لخوادم الإنتاج الرئيسية لدينا لأننا نحتاج إلى الأداء الأكثر تخصيصاً واستقراراً الذي يمكننا الحصول عليه.
Andre Sencioles مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات، Drugs.com
حققت خوادم Bare Metal من IBM Cloud تحسُّنًا بنسبة 20% في الأداء مقابل الحلول السحابية الأخرى عند تنفيذ أنشطة مماثلة مثل تدريب نماذج التنبؤ على مجموعات البيانات الكبيرة.
Todd Gottula المدير التقني لشركة Clarify Health Solutions
بعد اختبار الاتصال بين مركز بيانات ملبورن ومراكز البيانات المحلية لدينا، ومقارنة خوادم أعباء العمل وخوادم توصيل الفيديو الأساسية، لاحظنا أن خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers تدعم أحمالًا أعلى وتتمتع بمرونة أكبر في الإدارة.
Hiroyuki Kanda مدير المنصة السحابية، Ricoh

الأسئلة الشائعة

إذا كنت جديدًا على IBM Cloud ومستعدًا لنشر أول عبء عمل لك على خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers (البنية التحتية الكلاسيكية)، أو كنت عميلًا حاليًا تريد تجهيز عمليات نشر جديدة، فهذه العروض الترويجية محدودة المدة متاحة لك.

هذه الأسعار الترويجية متاحة للنشر في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers.

يقتصر كل عرض ترويجي على خمسة خوادم لكل عميل. يُرجى التواصل مع مبيعات IBM للاستعلام عن استهلاك هذه العروض الترويجية مع أكثر من خمسة خوادم. لا يمكن دمج هذه العروض الترويجية مع أي عروض أو خصومات أخرى.

هل لديك حساب IBM Cloud؟ ستحتاج إلى واحد لإتمام مشاركتك في العرض الترويجي. اختَر خادم Bare Metal المفضل لديك من قائمة أنواع الخوادم المشاركة، ثم أدخِل رمز العرض SCALENOW1 أو SCALENOW2 داخل تجربة تجهيز كتالوج خوادم Bare Metal.
اتخِذ الخطوة التالية

اطَّلِع على جميع خيارات التسعير الترويجي والتجهيز، أو احفظ عرض أسعار.

الشروط والأحكام
  1. تنطبق عروض SCALENOW1 وSCALENOW2 الترويجية على العملاء الجُدُد أو الحاليين عند تجهيز خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers إضافية على البنية التحتية الكلاسيكية كما يلي: ينطبق SCALENOW1 على Intel Xeon 2174G (أربع أنوية) في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers. ينطبق عرض SCALENOW2 الترويجي على Intel Xeon 4210 (20 نواة) أو Intel Xeon 5218 (32 نواة) أو Intel Xeon 6248 (40 نواة) أو Intel Xeon 6434 (16 نواة) أو Intel Xeon 8260 (48 نواة) أو Intel Xeon 8474C (96 نواة) في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers. تنطبق هذه الخصومات الترويجية فقط على أجهزة الخادم. يقتصر كل عرض ترويجي على خمسة خوادم لكل عميل. يُرجى التواصل مع IBM Sales للاستفسار عن استهلاك هذه العروض الترويجية مع أكثر من خمسة خوادم. لا يمكن دمج هذه العروض الترويجية مع أي عروض أو خصومات أخرى. بالنسبة إلى الحسابات الحالية التي لديها خصومات نشطة، سيتم تعديل الأسعار الترويجية لتحقيق خصم صافٍ بنسبة 83% بعد تطبيق رمز SCALENOW1 الترويجي لمعالج Intel Xeon 2174G. بالنسبة إلى الحسابات الحالية التي لديها خصومات نشطة، سيتم تعديل الأسعار الترويجية لتحقيق خصم صافي بنسبة 69% بعد تطبيق الرمز SCALENOW2. لا تنطبق هذه العروض الترويجية على حلول VMware أو أجهزة Gateway أو خوادم NFS أو الخوادم متعددة المعالجات الرباعية. قد تتأثر هذه الأسعار الترويجية بزيادات الأسعار السنوية؛ ومع ذلك، لن تعود إلى قائمة الأسعار الحالية. هذه العروض الترويجية سارية الآن وحتى 31 ديسمبر 2025 – أو حتى نفاد الكمية.
  2. ينطبق عرض STOREMORE الترويجي فقط على خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers الجديدة التي تم توفيرها على البنية التحتية الكلاسيكية مع محركات 36 فتحة ومعالجات Intel Xeon 6416 ذات 24 أو 32 أو 36 نواة. يتوفر عرض STOREMORE الترويجي في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers، باستثناء منطقة تشيناي. ينطبق هذا الخصم الترويجي فقط على أجهزة الخادم. لا يمكن دمج هذا العرض الترويجي مع أي عرض أو خصومات أخرى. هذه العروض الترويجية سارية الآن وحتى 31 ديسمبر 2025 – أو حتى نفاد الكمية.
  3. تنطبق عروض GPU4YOU فقط على عملاء IBM Cloud الجُدُد، أو العملاء الحاليين الذين يستخدمون وحدات معالجة الرسومات (GPU) لأول مرة على IBM Cloud. ينطبق عرض NVIDIA L40s الترويجي على المعالجات ذات الـ 24 نواة في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers. ينطبق عرض NVIDIA A100 على المعالجات ذات الـ 24 نواة في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers. مدة العرض الترويجي هي 6 أشهر بعد تطبيقه، بعدها ستعود الأسعار إلى قائمة الأسعار. تنطبق هذه العروض الترويجية فقط على أجهزة الخادم. لا يمكن دمج هذه العروض الترويجية مع أي عروض أو خصومات أخرى. هذه العروض الترويجية سارية الآن وحتى 31 ديسمبر 2025 – أو حتى نفاد الكمية.