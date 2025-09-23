احصل على خصومات من 69% إلى 83% على خوادم Bare Metal Servers المخصصة للأداء العالي والأمان والتحكم، بأسعار لا تفوَّت.
الآن ولفترة محدودة، احصل على خصومات من 69% إلى 83% على مجموعة مختارة من خوادم Bare Metal وخوادم التخزين الضخم على البنية التحتية الكلاسيكية، مع أفضل معالجات Intel Xeon في فئتها1، 2. اختَر الخادم ثم خصِّص ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ونظام التشغيل والشبكات وغيرها. تأكَّد من تطبيق الرمز الترويجي الفريد عند إتمام الشراء. توفِّر خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers أداءً وأمانًا قائمَين على بيئة أحادية المستأجر، مع أكثر من 10 سنوات من التميز في التوافر والموثوقية وخدمة العملاء.
الآن، ولفترة محدودة، يمكن للعملاء الحصول على خصم 70% على التكاليف الشهرية طوال فترة تشغيل خادم التخزين الضخم باستخدام الرمز الترويجي STOREMORE.
الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع إلى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
خوادم تعمل دون نظام تشغيل وذات توفير مرن، يتم نشرها على سحابة خاصة معرَّفة بالبرمجيات خلال 10 دقائق أو أقل. استخدِم الرمز الترويجي VPC1000 عند إتمام الشراء.
أجهزة افتراضية ذات توفير فائق، يمكنك تشغيلها بسرعة مع أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة. استخدِم الرمز الترويجي BUYVPC عند إتمام الشراء.
احصل على خصم يصل إلى 70% على خطة One-Rate - بسعر شامل موحَّد يغطي جميع تكاليف التخزين، يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا لأعباء العمل الجديدة. لا حاجة إلى البرمجة.
احصل على خصم 50% على مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA L40s وNVIDIA A100 في IBM Cloud Virtual Servers for VPC. استخدِم الرمز الترويجي GPU4YOU عند إتمام الشراء. (3)
توفِّر IBM® Cloud أكثر من 11 مليون تركيبة مختلفة لتكوين الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل، مع مرونة في الفوترة ودون الاحتكار لمنتج معيّن.
تمكَّن من النشر في البيئات المحلية وتوسَّع عالميًا مع مجموعة من مناطق التوافر لتحديد مكان وكيفية تشغيل أعباء عمل الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل.
اختَر من مجموعة واسعة من خوادم Bare Metal Servers المعتمدة من SAP وعمليات نشر VMware Cloud Foundation.
تم تصميم IBM Cloud لتوفير حماية سحابية متواصلة من الحافة إلى الحافة والامتثال، حتى لأكثر أعباء عمل خوادم Bare Metal تنظيمًا.
إذا كنت جديدًا على IBM Cloud ومستعدًا لنشر أول عبء عمل لك على خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers (البنية التحتية الكلاسيكية)، أو كنت عميلًا حاليًا تريد تجهيز عمليات نشر جديدة، فهذه العروض الترويجية محدودة المدة متاحة لك.
هذه الأسعار الترويجية متاحة للنشر في جميع مراكز IBM Cloud Data Centers.
يقتصر كل عرض ترويجي على خمسة خوادم لكل عميل. يُرجى التواصل مع مبيعات IBM للاستعلام عن استهلاك هذه العروض الترويجية مع أكثر من خمسة خوادم. لا يمكن دمج هذه العروض الترويجية مع أي عروض أو خصومات أخرى.
هل لديك حساب IBM Cloud؟ ستحتاج إلى واحد لإتمام مشاركتك في العرض الترويجي. اختَر خادم Bare Metal المفضل لديك من قائمة أنواع الخوادم المشاركة، ثم أدخِل رمز العرض SCALENOW1 أو SCALENOW2 داخل تجربة تجهيز كتالوج خوادم Bare Metal.