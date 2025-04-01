IBM Cloud Bare Metal Servers توفير مخصص، وإعدادات إيجار واحدة، وأمن، وتحكم مع أكثر من 10 سنوات من التميز في مدة التشغيل والموثوقية وخدمة العملاء. ادفع بأثقل أحمال التشغيل إلى الإنتاج باستخدام أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD ® م ن الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD، ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia GPU، وقلل من مخاطر مؤسستك باستخدام SAP وحلول VMware . سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أو ترسم مسارك الحالي إلى الأمام، IBM Cloud Bare Metal Servers تقدم الكثير من خيارات التهيئة ومرونة الفوترة وموارد الشركاء.