IBM Cloud Bare Metal Servers
100٪ مخصص Bare Metal Servers لأقصى قدر من الأداء والأمان والتحكم.
توفير سحابة IBM Cloud Bare Metal الكلاسيكية توفير سحابة IBM Cloud Bare Metal لسحابة IBM Bare Metal ل VPC
غرفة خادم كبيرة
أكثر من 10 سنوات من الريادة في مجال العمل في مخصص العمل بدون نظام تشغيل - من شركة ناشئة إلى مؤسسة.

IBM Cloud Bare Metal Servers توفير مخصص، وإعدادات إيجار واحدة، وأمن، وتحكم مع أكثر من 10 سنوات من التميز في مدة التشغيل والموثوقية وخدمة العملاء. ادفع بأثقل أحمال التشغيل إلى الإنتاج باستخدام أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD  ® م ن الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD، ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia GPU، وقلل من مخاطر مؤسستك باستخدام SAP وحلول VMware . سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أو ترسم مسارك الحالي إلى الأمام، IBM Cloud Bare Metal Servers تقدم الكثير من خيارات التهيئة ومرونة الفوترة وموارد الشركاء.

 
العمل بدون نظام تشغيل نظام تشغيل VPC يوسع ملفات التعريف والنطاق الترددي

الجيل الرابع الجديد من معالج Intel® Xeon® الجديد من الجيل الرابع من معالج Intel Xeon التقني وعرض النطاق الترددي الديناميكي للشبكة ميزة.
كيف تساعد شركتا Intel وIBM الشركات على تسريع وتيرة الابتكار
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خيارات النشر

قم بتخصيص ونشر IBM Cloud Bare Metal Servers الخاص بك على البنية التحتية IBM Cloud التي تختارها. كلا النشرين مخصصان لك، وتحت سيطرتك الكاملة.
IBM Cloud البنية التحتية الكلاسيكية

قم بتخصيص Bare Metal Server الخاص بك مع أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مختلفة واحصل على 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني. اختر أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel Xeon أو AMD EPYC. مثالية للعمليات الكبيرة والمستقرة والتي يمكن التنبؤ بها.

استكشف النشر الكلاسيكي IBM Cloud VPC البنية التحتية

اختر ملف تعريف Bare Metal Server محدد مسبقاً وانقله إلى مناطق متعددة الخطوط في 10 دقائق أو أقل عبر شبكة محددة بالبرمجيات. ميزة أحدث معالجات Intel Xeon. مثالية للتوافر العالي ومتطلبات المرونة القصوى.

استكشاف نشر VPC

ألست متأكدًا من Bare Metal Server نشر المناسب لمتطلبات أحمال التشغيل الفريدة الخاصة بك؟ يشرح هذا الفيديو القصير الاختلافات بين بيئات IBM Cloud الكلاسيكية وبيئات VPC من حيث صلتها بخيارات التزويد Bare Metal Server وموضع الشبكة.

يأتي التخصيص مع IBM Cloud Bare Metal Servers معتمد-SAP و VMware

قم بالتحديث باستخدام أسس VMware السحابية ، وتبسيط نشر SAP الشامل.

 دائماً أحدث معالجة ®الطاقة الطاقة

اختر أحدث وحدات معالجة رسومات Nvidia ووحدات المعالجة المركزية من Intel وAMD.

 نشر محلياً، وتوسيع نطاقه عالمياً

اختر مكان وكيفية تشغيل بياناتك من خلال أكثر من 60 مركز بيانات عبر مناطق توافر تتحمل الأخطاء.

 شبكة الخادم المحسّنة

تشغيل العمل بدون نظام تشغيل و Virtual Servers في نفس البيئة عبر نفس شبكة محلية ظاهرية خاصة.

 سحابة متعددة هجينة التكامل

اختر أدواتك ومورّديك، واندمج مع مزوّدي الخدمات والشركاء الذين تختارهم، على راحتك.

 الفوترة المرنة

اختر خيار الفوترة الذي يناسبك: بالساعة أو شهرياً أو بفترات محجوزة لمدة عام أو ثلاثة أعوام بأسعار مخفضة.

تكوينات Bare Metal Server الشائعة لتكوينات أحمال التشغيل التقليدية

راجع جميع خيارات تكوين العمل بدون نظام تشغيل كلاسيكي أو VPC.

VPC التطبيق خادم اللعبة وحدة معالجة الرسوميات الويب
دراسات الحالة
ترجمات ستراكر

يعتمد ستراكر على IBM Cloud Bare Metal Servers لتقديم الخدمة دون انقطاع.
موفيوس

يتيح حل Movius متعدد الخطوط على سحابة IBM Cloud إمكانية العمل من أي مكان.
جروبو لوكاس

تزرع Grupo Lucas الفواكه والخضروات والإيرادات في IBM Cloud Bare Metal Servers.

ألعاب الخروج

ترتقي Exit Games بالألعاب متعددة اللاعبين من خلال SaaS.
الموارد بدء العمل بدون نظام تشغيل (كلاسيكي)

استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج. اطلع على البرامج التعليمية والمزيد.

 بدء العمل بدون نظام تشغيل (vpc)

تسجيل السمة الرئيسية, الفوائد, أحمال التشغيل, الشبكات, الأمان والمزيد.

 فوائد تشغيل تطبيق IO عالية التطبيق

استكشف كيف يمكنك تحقيق تقدم مذهل في التخزين بما في ذلك الأداء Bare Metal Servers.

نحن نستخدم IBM Cloud Bare Metal Servers لخوادم الإنتاج الرئيسية لدينا لأننا نحتاج إلى الأداء الأكثر مخصصاً والأكثر استقراراً الذي يمكننا الحصول عليه. أندريه سينسيوليس مسؤول النظام Drugs.com اقرأ القصة
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Virtual Server for VPC

مساحتك المحمية الخاصة بك في IBM Cloud ، IBM Cloud Virtual Server for VPC توفر لك الأمان المتقدم الذي توفره سحابة خاصة مع خفة الحركة وسهولة السحب.

 IBM Cloud لبرنامج VMware

السحابة المصممة للمؤسسات. قم بترحيل برنامج VMware أحمال التشغيل إلى IBM Cloud بثقة وقم بترحيل عملك-حسابك الخاص - إلى بثقة وقم بتحديث تطبيقك بالسرعة التي تناسبك.

 وحدات معالجة الرسومات

يمكن للخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات المتطورة ذات وحدات معالجة الرسومات المتطورة التعامل مع العمليات الحسابية المعقدة التي تتطلب حوسبة مكثفة، بدءاً من التحليلات والرسومات وصولاً إلى استكشاف الطاقة وتعليم الآلي.

 IBM Cloud for SAP

تسريع SAP تخطيط موارد المؤسسات تحديث مع الأمان والأداء والخيار لموقعك Bare Metal Server نشر
اتخذ الخطوة التالية

لديك خيارات. اختر نظام العمل بدون نظام تشغيل البنية التحتية الذي يناسبك.

 ينشر البنية التحتية الكلاسيكية البنية التحتية الكلاسيكية ينشر: البنية التحتية لنقطة الاتصال الافتراضية
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