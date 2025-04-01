IBM Cloud Bare Metal Servers على البنية التحتية الكلاسيكية
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خوادم الكمبيوتر المتصلة وأسلاكها المعقدة

IBM Cloud Bare Metal Servers على البنية التحتية الكلاسيكية مخصص Bare Metal Servers مع سعة تصل إلى 20 تيرابايت من النطاق الترددي مجانًا. وهي متاحة كجزء لا يتجزأ من ® IBM Cloud.

 

بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن الأمان والأداء مخصص الأجهزة إلى جانب المزيد من الشبكات التقليدية، IBM Bare Metal Servers البنية التحتية الكلاسيكية مناسبة تمامًا. تتوافر الخوادم عبر أكثر من 50 خادماً عبر IBM Cloud Data Centers في 9 مناطق و27 منطقة توافر.

- أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مثالية لعمليات التشغيل الكبيرة والثابتة والمتوقعة التي تعتمد على شبكات السحابة التقليدية
- ادفع حسب الاستخدام مع الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية
- اختر وحدة المعالجة المركزية التقنية من Intel Xeon أو AMD EPYC وأضف وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla
- خفّضنا الأسعار بنسبة 17% وأضفنا 20 تيرابايت من النطاق الترددي* مجاناً
الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® للتوسع في المعالجات

ابدأ اليوم مع أحدث أجهزة Intel Xeon التقنية على IBM Cloud Bare Metal Servers.
تقنية Intel® Xeon® Xeon التقنية الجديدة على IBM Cloud

التكوينات الشائعة

استكشف الأمثلة وخصصها. أدخل كتالوج السحابة.

التطبيق مخصص خادم اللعبة وحدة معالجة الرسوميات الويب

ميزة

الشبكة الحوسبة التخزين
IBM Bare Metal Servers تناسبنا بشكل أفضل لأننا نستطيع تصميم الخوادم وتحسينها لتلبية متطلباتنا. جون بيرتيل مدير المبيعات كاروس تعرَّف على المزيد
طرق الشراء

خيارات التسعير والفوترة التنافسية على البنية التحتية الكلاسيكية الخاصة بنا

 
بالساعة بالساعة Bare Metal Servers

خوادم مخصص كل ساعة على خوادمنا الإلكترونية الكلاسيكية جاهزة خلال 30 دقيقة. اشتر النطاق الترددي بالغيغابايت.

تكوين خادم كل ساعة شهرياً شهرياً Bare Metal Servers

خوادم مخصص الشهرية على خوادم البنية التحتية الكلاسيكية لدينا جاهزة خلال 4 ساعات. عرض النطاق الترددي الصادر 20 تيرابايت متضمنًا.

تكوين خادم شهري عقد مدته 1 سنة أو 3 سنوات فوترة مدة العقد

احجز ووفر على البنية التحتية الكلاسيكية في مركز البيانات العالمي الذي تختاره. حوّل عقدك الشهري المؤهل Bare Metal Servers إلى عقد لمدة سنة أو 3 سنوات.

تكوين خادم مدة العقد
الموارد بدء العمل بدون نظام تشغيل العمل بدون نظام تشغيل

استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج. اطلع على البرامج التعليمية والمزيد.

الجيل الرابع من معالجات Intel® Xeon® للتوسع في المعالجات

اتبع نهجًا استباقيًا لمتطلبات الأداء الخاصة بحوسبة الأداء العالي الأداء لديك.

العمل بدون نظام تشغيل قوالب الصور المخصصة

تعرّف على كيفية التقاط صورة لـ Bare Metal Server لتكرار تكوين المعلومات التكنولوجية بأقل قدر من التغييرات في عملية الطلب، وذلك لسهولة حركة أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها.

خيارات ترخيص برنامج VMware

يمكن لمسؤولي VMware® تحقيق خصائص السحابة الفعالة من حيث التكلفة بسرعة من خلال نشر السحابة العالمية على مستوى المؤسسة IBM Cloud.

SAP العمل بدون نظام تشغيل العمل بدون نظام تشغيل

قم بتحويل SAP أحمال التشغيل على منصة سحابية جاهزة للمؤسسات. وظف مستوى عالٍ من الأداء العالي Bare Metal Servers الذي يعزز من تكنولوجيا المعلومات أفقي.

اتخذ الخطوة التالية

ابدأ في إنشاء موقعك Bare Metal Server الآن واحصل على القدرة الحصانية التي تحتاجها في مجال IaaS.

 

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الحواشي

* عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مشمول في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي مركز البيانات؛ وعرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مشمول في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يجوز دمج الأسعار والعروض الجديدة مع أي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.