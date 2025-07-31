النشر من سحابة خاصة معرَّفة بالبرمجيات تُعرَف باسم IBM Cloud VPC (السحابة الخاصة الافتراضية). إطلاق الخدمات عبر مناطق متعددة في غضون 10 دقائق أو أقل، وتوسيع قدرة التطبيقات الحديثة من خلال التوفير والإلغاء المرن للموارد. تشغيل حلول SAP وVMware بسرعة باستخدام ملفات تعريف معدّة مسبقًا بأحجام متنوعة لتناسب متطلباتك من حيث نسبة الأنوية إلى الذاكرة، وجميعها مزوّدة بمعالجات Intel Xeon من الجيل الثاني والرابع ونطاق ترددي شبكي ديناميكي من 10 إلى 200 جيجابت في الثانية. ادفع حسب الاستخدام مع التسعير حسب الطلب، أو احجز السعة مسبقًا من خلال عقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات بأسعار مخفضة تصل إلى 55%.