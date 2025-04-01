سحابة IBM Cloud Object Storage

تخزين البيانات بأي تنسيق، وفي أي مكان، مع قابلية التوسع والمرونة والأمان

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IBM Cloud Object Storage هي خدمة بيانات مُدارة للتوسع والمرونة العالية على IBM Cloud.

مثالية لإدارة كميات هائلة من البيانات بشكل آمن، والمساعدة في ضمان الامتثال، وتحسين تكاليف التخزين السحابة التخزين.

مع التشفير المدمج والدعم متعدد المناطق والتكامل السلس مع النظام القوي IBM Cloud النظام البنائي البنائي, تكنولوجيا المعلومات's the perfect foundation for modern قائم على البيانات التطبيق and أحمال التشغيل such as الذكاء الاصطناعي, بحيرات البيانات والمحتوى الإعلامي وتطبيق السحابة الأصلية والنسخ الاحتياطي والمحفوظات.

  • تحسين تكاليف التخزين واستخدام البيانات: تساعدك مستويات التخزين المرنة على تحسين التكاليف، وكل ذلك مع 99.999999999999% (14 9) من متانة البيانات.
  • تعزيز التوافر والمرونة على مستوى العالم: حدد خيار المرونة الذي يناسب موقعك واحتياجاتك من التوافر، بما في ذلك الحماية عبر المناطق مع الاتساق الفوري للبيانات.
  • تعزيز الأمان وحماية البيانات: تساعد السياسات القائمة على الأدوار وأذونات الوصول في تأمين الوصول إلى البيانات من خلال إدارة مفاتيح التشفير.
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حالة الاستخدام

الذكاء الاصطناعي داتالاك & مستودع البيانات

استفد من IBM Cloud Object Storage كمخزن بيانات مُحسَّن لمخزن بيانات الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل - ما يصل إلى 2 ضعف الأداء السعري مع تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 50%.
حماية البيانات غير القابلة للتغيير والنسخ الاحتياطي والاسترداد

قم بتحسين وقت التشغيل والتشغيل والتشغيل الافتراضي باستخدام النسخ الاحتياطي للحماية من برامج الفدية الخبيثة الآمنة وسهلة الاستخدام والفعالة من حيث التكلفة.
تخزين السحابة المبسطة السحابة الأصلية تخزين البيانات

بناء التطبيق العملي المتكامل باستخدام حساب وقت التشغيل المتكامل، وحساب وقت الخدمة المصغرة و IBM Cloud Object Storage لتناسق البيانات الفوري عبر المناطق.
أرشفة البيانات

تجميع بيانات الأرشيف في مستودع مركزي منخفض التكلفة وعالي المتانة ومحمي بضوابط دورة الحياة وسياسات الاحتفاظ الثابتة.

دراسات الحالة

مجموعة بليندو

تعرّف على كيفية استخدام مجموعة بليندو لـ &quot;بليندو&quot; الذكاء الاصطناعي IBM Cloud Object Storage لتعزيز كفاءة ونطاق تحليل المستندات القانونية بشكل كبير.
أنيكلاود

تعرّف على كيفية توسع Anycloud إلى أكثر من 30 دولة عبر مجموعة واسعة من الشركات، مما يوفر النسخ الاحتياطية الهجينة الآمنة والتعافي من الكوارث المبنية على IBM Cloud Object Storage.
ناشيونال فان لاينز

انظر كيف أنه من خلال ترحيل حساس أحمال التشغيل إلى IBM سحابة هجينة ، يمكن لشركة ناشيونال فان لاينز الوصول إلى إمكانية الوصول إلى إمكانية الاسترداد في الوقت الفعلي والاسترداد السريع من خلال IBM Cloud Object Storage.
بيس ميديا السحابة السحابة

تعرف على كيفية إدارة شركة الخدمة السحابية المدارة ®Power بوابة توزيع الوسائط العالمية ومركز التخزين المركزي باستخدام IBM Cloud Object Storage.
ميزة
خدمة مركزية لـ الذكاء الاصطناعي وبحيرة بحيرة البيانات

يوفر مخزن بيانات مثالي منخفض التكلفة لمخزن الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل المدمج أصلاً مع مجموعة watsonx.

 الاستعلام عن البيانات في مكانها
الاحتفاظ بالبيانات الثابتة

الحماية من برامج الفدية والحفاظ على السجلات الإلكترونية وسلامة البيانات حتى يتم استيفاء متطلبات الاحتفاظ و/أو المتطلبات القانونية.

 تلبية متطلبات الاستبقاء
إصدار الكائنات

تنشيط الإصدار للحفاظ على إصدارات متعددة ®تكرارات متعددة لكائن ما داخل دلو، مما يحمي من الحذف أو التغييرات غير المقصودة.

 انظر كيفية إصدار الكائنات
المرونة الجغرافية للسكان الأصليين

حماية البيانات داخل المناطق القائمة أو عبرها، مما يوفر اتساقاً فورياً للبيانات دون تأخير في النسخ المتماثل. 

 تكرار بيانات مؤسستك
Data Replication

قم بتكرار بيانات الكائنات الخاصة بك عبر المناطق السحابة المخصصة لتلبية متطلباتك الفريدة.

 تكرار بيانات مؤسستك
النقل السريع للبيانات للبيانات

تحسين أوقات النقل مع نقل بيانات IBM Aspera® عالي السرعة المدمج أصلاً.

 نقل بياناتك بسرعة
الموارد IBM Cloud Object Storage من الشركات الرائدة في جارتنر لمدة 8 سنوات على التوالي


تعرّف على سبب تسمية IBM كشركة رائدة في تقرير ماجيك كوادرانت لعام 2023 لأنظمة الملفات الموزعة و Object Storage ، لمدة 8 سنوات على التوالي.

 تعرَّف على المزيد تخزين الكائنات السحابية من IBM Cloud Object Storage لتحسين المرونة


تتحدث هذه الورقة البيضاء عن كيف يمكن أن تساعدك  IBM Cloud Object Storage القدرات على تحسين معلوماتك عن تكنولوجيا المعلومات مرونة بتكاليف فعالة ويمكن التنبؤ بها.

 قراءة المستندات الفنية وصفة RAG: كيف تمكّن الخدمة السحابية الذكاء الاصطناعي التوليدي من تحقيق النتائج


في IBM ، نحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل ستشكل العمود الفقري لمهام حساسة، وإدارة البيانات الموثوقة مع ®البنية التحتية المرنة.

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