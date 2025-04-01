سحابة IBM Cloud Object Storage

تخزين البيانات بأي تنسيق، وفي أي مكان، مع قابلية التوسع والمرونة والأمان
IBM Cloud Object Storage هي خدمة بيانات مُدارة للتوسع والمرونة العالية على IBM Cloud.
مثالية لإدارة كميات هائلة من البيانات بشكل آمن، والمساعدة في ضمان الامتثال، وتحسين تكاليف التخزين السحابة التخزين.
مع التشفير المدمج والدعم متعدد المناطق والتكامل السلس مع النظام القوي IBM Cloud النظام البنائي البنائي, تكنولوجيا المعلومات's the perfect foundation for modern قائم على البيانات التطبيق and أحمال التشغيل such as الذكاء الاصطناعي, بحيرات البيانات والمحتوى الإعلامي وتطبيق السحابة الأصلية والنسخ الاحتياطي والمحفوظات.
استفد من IBM Cloud Object Storage كمخزن بيانات مُحسَّن لمخزن بيانات الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل - ما يصل إلى 2 ضعف الأداء السعري مع تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 50%.
قم بتحسين وقت التشغيل والتشغيل والتشغيل الافتراضي باستخدام النسخ الاحتياطي للحماية من برامج الفدية الخبيثة الآمنة وسهلة الاستخدام والفعالة من حيث التكلفة.
بناء التطبيق العملي المتكامل باستخدام حساب وقت التشغيل المتكامل، وحساب وقت الخدمة المصغرة و IBM Cloud Object Storage لتناسق البيانات الفوري عبر المناطق.
تجميع بيانات الأرشيف في مستودع مركزي منخفض التكلفة وعالي المتانة ومحمي بضوابط دورة الحياة وسياسات الاحتفاظ الثابتة.
تعرّف على كيفية استخدام مجموعة بليندو لـ "بليندو" الذكاء الاصطناعي IBM Cloud Object Storage لتعزيز كفاءة ونطاق تحليل المستندات القانونية بشكل كبير.
تعرّف على كيفية توسع Anycloud إلى أكثر من 30 دولة عبر مجموعة واسعة من الشركات، مما يوفر النسخ الاحتياطية الهجينة الآمنة والتعافي من الكوارث المبنية على IBM Cloud Object Storage.
انظر كيف أنه من خلال ترحيل حساس أحمال التشغيل إلى IBM سحابة هجينة ، يمكن لشركة ناشيونال فان لاينز الوصول إلى إمكانية الوصول إلى إمكانية الاسترداد في الوقت الفعلي والاسترداد السريع من خلال IBM Cloud Object Storage.
تعرف على كيفية إدارة شركة الخدمة السحابية المدارة ®Power بوابة توزيع الوسائط العالمية ومركز التخزين المركزي باستخدام IBM Cloud Object Storage.
يوفر مخزن بيانات مثالي منخفض التكلفة لمخزن الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل المدمج أصلاً مع مجموعة watsonx.
الحماية من برامج الفدية والحفاظ على السجلات الإلكترونية وسلامة البيانات حتى يتم استيفاء متطلبات الاحتفاظ و/أو المتطلبات القانونية.
تنشيط الإصدار للحفاظ على إصدارات متعددة ®تكرارات متعددة لكائن ما داخل دلو، مما يحمي من الحذف أو التغييرات غير المقصودة.
حماية البيانات داخل المناطق القائمة أو عبرها، مما يوفر اتساقاً فورياً للبيانات دون تأخير في النسخ المتماثل.
قم بتكرار بيانات الكائنات الخاصة بك عبر المناطق السحابة المخصصة لتلبية متطلباتك الفريدة.
تحسين أوقات النقل مع نقل بيانات IBM Aspera® عالي السرعة المدمج أصلاً.
تعرّف على سبب تسمية IBM كشركة رائدة في تقرير ماجيك كوادرانت لعام 2023 لأنظمة الملفات الموزعة و Object Storage ، لمدة 8 سنوات على التوالي.
تتحدث هذه الورقة البيضاء عن كيف يمكن أن تساعدك IBM Cloud Object Storage القدرات على تحسين معلوماتك عن تكنولوجيا المعلومات مرونة بتكاليف فعالة ويمكن التنبؤ بها.
في IBM ، نحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل ستشكل العمود الفقري لمهام حساسة، وإدارة البيانات الموثوقة مع ®البنية التحتية المرنة.