حلول المحاكاة الافتراضية على IBM Cloud​

انقل البنية التحتية الافتراضية لديك وحدثها بكل ثقة  

تواصل مع أحد خبراء IBM Cloud
مراكز بيانات IBM

استكشف المحاكاة الافتراضية من الجيل التالي

أدَّى الاضطراب الأخير في الترخيص والتكلفة في سوق المحاكاة الافتراضية إلى لجوء العديد من المؤسسات إلى إعادة تقييم جدوى استثماراتها في هذا المجال على المدى الطويل. وتمثل هذه اللحظة، بالنسبة إلى الكثيرين، نقطة تحول استراتيجي للتحديث وتقليل الاعتماد على المجموعات الخاصة وتبني البِنى المفتوحة والقابلة للتوسع.

تكرس شركة IBM جهودها، بفضل مكانتها الفريدة، لمساعدة الشركات على تحويل هذا التحول إلى فرصة للتحديث من خلال مسارات متكاملة.
مفتوحة وقابلة للتوسع

أساس تعاوني للابتكار
حديث

نقل التطبيقات بالحاويات مع التركيز على المستقبل
مهيأة للذكاء الاصطناعي

بنية تحتية مهيأة للذكاء الاصطناعي لتحقيق إنتاجية أعلى
محسنة من حيث التكلفة

القيمة المثالية من حيث التكلفة والوظائف

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

تجمع Red Hat® OpenShift®، المبنية على KVM وKubeVirt، بين الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة واحدة قابلة للتوسع عبر البيئات المحلية والسحابة والحافة. وتحافظ على الاستثمارات الحالية في المحاكاة الافتراضية مع تمكين التحديث التدريجي ومرونة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي المدمج وعمليات التطوير الموحدة—ما يبسّط العمليات ويسرع الانتقال إلى أحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية.

الخوادم الافتراضية على السحابة الخاصة الافتراضية

يمكنك تسريع المحاكاة الافتراضية والتحديث باستخدام IBM Cloud VPC—وهي بنية تحتية آمنة وفائقة الأداء للخوادم الافتراضية (VSI) والخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل. يمكنك الانتقال بسلاسة من برنامج VMware، أو تحديث أحمال التشغيل باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization، أو تشغيل التطبيقات المهمة على أجهزة مخصصة، كل ذلك بكفاءة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وقابلية توسع غير محدودة ومرونة غير محدودة في السحابة الهجينة—من دون أي تنازل عن الجودة.

حالات الاستخدام

رسم بياني لشخص يعمل على كمبيوتر محمول مع درع وقفل في الخلفية.
استمتع بنقل أحمال تشغيل VMware الحالية باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization أو Virtual Servers for VPC

ابدأ بإجراء تقييم شامل لأصول الأجهزة الافتراضية من أجل وضع خطة نقل مخصصة لتسهيل عملية نقل الأجهزة الافتراضية التقليدية من دون مخاطر وتحديد الأولويات. يمكنك تبسيط عملية النقل والإدارة اللاحقة للأجهزة الافتراضية الحالية باستخدام مجموعة أدوات النقل المدمجة وأدوات إدارة دورة حياة الأجهزة الافتراضية التي توفر محتوى أتمتة منسقًا لعمليات نقل سلسة وواسعة النطاق.
رسم بياني ليدَين تتلاعبان بشكل هندسي على خلفية زرقاء فاتحة.
التحديث باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization

بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتقل نحو البُنى السحابية الأصلية، يسمح Red Hat OpenShift on IBM Cloud بتشغيل كل من الأجهزة الافتراضية والحاويات معًا. يتيح هذا النهج للفرق إمكانية تحديث أحمال تشغيل الأجهزة الافتراضية القديمة بالسرعة التي تناسبهم، والاستفادة من تنسيق Kubernetes وأتمتة عمليات التطوير وتكامل الذكاء الاصطناعي—من دون تعطيل العمليات الحالية.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لامرأة تعمل على كمبيوتر محمول متصل بأحد البنوك.
يمكنك إنشاء أحمال التشغيل ونشرها وتشغيلها باستخدام وحدة تحكم إدارية مركزية

باستخدام Red Hat OpenShift، يمكنك إنشاء أحمال التشغيل ونشرها وتشغيلها في أي مكان—بدءًا من البيئات المحلية ومرورًا بالسحابة ووصولًا إلى الحافة—كل ذلك من خلال وحدة تحكم إدارية موحدة. احصل على رؤية واحدة ومتسقة عبر الأجهزة الافتراضية التقليدية والحاويات والتطبيقات من دون خادم، ما يضمن سلاسة النقل والعمليات بعيدًا عن تعقيد الرؤية المجزأة.
يد تمسك ببطاقة ائتمان أمام شاشة كمبيوتر مع آلة حاسبة وأيقونات متعلقة بالمعاملات عبر الإنترنت.
المحاكاة الافتراضية المُحسّنة من حيث التكلفة باستخدام IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

يمكن للمؤسسات التي تسعى إلى خفض تكاليف ترخيص VMware نقل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud Virtual Server for VPC التي توفر حوسبة آمنة وقابلة للتوسع باستخدام شبكات ووحدات تخزين متكاملة. يوفر هذا النهج مرونة شبيهة بمرونة VMware—من دون تكاليف الترخيص الباهظة—مع الحفاظ على الأداء المؤسسي والأتمتة وتحسين أحمال التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شخص يعمل على خوادم كلاسيكية تعمل من دون نظام تشغيل على سحابة
بنية تحتية فائقة الأداء على خوادم تعمل من دون نظام تشغيل لسحابة VPC

يمكن للمؤسسات التي تشغل أحمال تشغيل تتطلب أداءً فائقًا أو تخضع للوائح صارمة أن تعتمد على IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC في تحقيق التحكم الكامل والعزل والامتثال. وبفضل خيارات النشر المرنة—بما في ذلك برامج Hypervisor الرائدة أو منصات الحاويات مثل Red Hat OpenShift—يمكن للشركات إنشاء بنية تحتية هجينة مخصصة توفر أداءً ثابتًا وقابلية للتوسع في بيئة آمنة.
رسم بياني لشخص يعمل على كمبيوتر محمول مع درع وقفل في الخلفية.
استمتع بنقل أحمال تشغيل VMware الحالية باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization أو Virtual Servers for VPC

ابدأ بإجراء تقييم شامل لأصول الأجهزة الافتراضية من أجل وضع خطة نقل مخصصة لتسهيل عملية نقل الأجهزة الافتراضية التقليدية من دون مخاطر وتحديد الأولويات. يمكنك تبسيط عملية النقل والإدارة اللاحقة للأجهزة الافتراضية الحالية باستخدام مجموعة أدوات النقل المدمجة وأدوات إدارة دورة حياة الأجهزة الافتراضية التي توفر محتوى أتمتة منسقًا لعمليات نقل سلسة وواسعة النطاق.
رسم بياني ليدَين تتلاعبان بشكل هندسي على خلفية زرقاء فاتحة.
التحديث باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization

بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتقل نحو البُنى السحابية الأصلية، يسمح Red Hat OpenShift on IBM Cloud بتشغيل كل من الأجهزة الافتراضية والحاويات معًا. يتيح هذا النهج للفرق إمكانية تحديث أحمال تشغيل الأجهزة الافتراضية القديمة بالسرعة التي تناسبهم، والاستفادة من تنسيق Kubernetes وأتمتة عمليات التطوير وتكامل الذكاء الاصطناعي—من دون تعطيل العمليات الحالية.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لامرأة تعمل على كمبيوتر محمول متصل بأحد البنوك.
يمكنك إنشاء أحمال التشغيل ونشرها وتشغيلها باستخدام وحدة تحكم إدارية مركزية

باستخدام Red Hat OpenShift، يمكنك إنشاء أحمال التشغيل ونشرها وتشغيلها في أي مكان—بدءًا من البيئات المحلية ومرورًا بالسحابة ووصولًا إلى الحافة—كل ذلك من خلال وحدة تحكم إدارية موحدة. احصل على رؤية واحدة ومتسقة عبر الأجهزة الافتراضية التقليدية والحاويات والتطبيقات من دون خادم، ما يضمن سلاسة النقل والعمليات بعيدًا عن تعقيد الرؤية المجزأة.
يد تمسك ببطاقة ائتمان أمام شاشة كمبيوتر مع آلة حاسبة وأيقونات متعلقة بالمعاملات عبر الإنترنت.
المحاكاة الافتراضية المُحسّنة من حيث التكلفة باستخدام IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

يمكن للمؤسسات التي تسعى إلى خفض تكاليف ترخيص VMware نقل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud Virtual Server for VPC التي توفر حوسبة آمنة وقابلة للتوسع باستخدام شبكات ووحدات تخزين متكاملة. يوفر هذا النهج مرونة شبيهة بمرونة VMware—من دون تكاليف الترخيص الباهظة—مع الحفاظ على الأداء المؤسسي والأتمتة وتحسين أحمال التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شخص يعمل على خوادم كلاسيكية تعمل من دون نظام تشغيل على سحابة
بنية تحتية فائقة الأداء على خوادم تعمل من دون نظام تشغيل لسحابة VPC

يمكن للمؤسسات التي تشغل أحمال تشغيل تتطلب أداءً فائقًا أو تخضع للوائح صارمة أن تعتمد على IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC في تحقيق التحكم الكامل والعزل والامتثال. وبفضل خيارات النشر المرنة—بما في ذلك برامج Hypervisor الرائدة أو منصات الحاويات مثل Red Hat OpenShift—يمكن للشركات إنشاء بنية تحتية هجينة مخصصة توفر أداءً ثابتًا وقابلية للتوسع في بيئة آمنة.

ميزة IBM

التقييم والاستشارة

تواصل مع شركة IBM لتقييم بيئتك الحالية واحصل على توصيات بشأن منطقة استضافة عملك المستقبلية.

 التقييم والتحقق من الصحة

استمتع بدعم من الدرجة الأولى في أثناء الاختبار والتحقق، بدءًا من العرض التوضيحي حتى إثبات المفهوم.

 النقل

استمتع بالنقل بكل ثقة بالاستعانة بشبكتنا من خبراء IBM أو Red Hat أو النظام البنائي الواسع لشركائنا.

 التشغيل والنمو

تواصل مع IBM للتعرف على التسعير الخاص والعروض الترويجية وعروض التدريب أو الشهادات التي يمكن أن تساعدك على تشغيل بيئتك الجديدة بكل سهولة.
اتخذ الخطوة التالية
تواصل مع أحد خبراء IBM Cloud