أدَّى الاضطراب الأخير في الترخيص والتكلفة في سوق المحاكاة الافتراضية إلى لجوء العديد من المؤسسات إلى إعادة تقييم جدوى استثماراتها في هذا المجال على المدى الطويل. وتمثل هذه اللحظة، بالنسبة إلى الكثيرين، نقطة تحول استراتيجي للتحديث وتقليل الاعتماد على المجموعات الخاصة وتبني البِنى المفتوحة والقابلة للتوسع.

تكرس شركة IBM جهودها، بفضل مكانتها الفريدة، لمساعدة الشركات على تحويل هذا التحول إلى فرصة للتحديث من خلال مسارات متكاملة.