21 أبريل 2025
في ظل سعي المؤسسات نحو تحقيق مرونة الحوسبة السحابية الأصلية، تواجه العديد منها تحديات، أبرزها إدارة بيئات متفرقة تجمع بين الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات.
اليوم، يسر IBM Cloud أن تعلن عن التوفر العام لحل Red Hat OpenShift Virtualization on Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهو حل افتراضي يعتمد على مشغِّل Kubernetes (KubeVirt) في Red Hat OpenShift. تم بناء هذا المشغِّل لتمكينك من تشغيل ونشر كل من أعباء العمل الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VM) الجديدة والقديمة على منصة مدارة واحدة على IBM Cloud. يهدف هذا الحل إلى تسهيل عملية نقل الأجهزة الافتراضية، وتبسيط العمليات، وتسريع وقت تحقيق القيمة، وإضافة المرونة وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
وبفضل هذا العرض، سيكون لدى المؤسسات مجموعة واسعة من الحلول لتحسين بيئة المحاكاة الافتراضية في السحابة بناءً على ما يناسب تطبيقاتها وأعباء عملها بشكل أفضل:
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بالنسبة إلى المؤسسات، خاصةً تلك التي تستخدم الحاويات بالفعل في Red Hat OpenShift ولديها المهارات ذات الصلة داخل مؤسستها، يوفر Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud مسارًا لتحسين بيئاتها.
تتوقع الشركات تنفيذ خدمات التكنولوجيا بسرعة -مثل توسيع التجارة الإلكترونية في يوم الجمعة البيضاء أو إطلاق تطبيقات الرعاية الصحية عن بُعد بين عشية وضحاها- وهو ما قد تواجه الأنظمة القديمة صعوبة في دعمه. وبينما يُعتبر التحديث أمرًا ضروريًا لهذه الشركات للمساعدة على تعزيز المرونة، إلا أنها لا يمكنها التخلي عن أعباء العمل الافتراضية.
السيناريو 1: بنك إقليمي يتوسَّع في OpenShift باستخدام المحاكاة الافتراضية
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السيناريو الثاني: سلسلة بيع بالتجزئة متوسطة الحجم تعمل على توسيع نطاق التجارة الإلكترونية
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السيناريو 3: مقدِّم خدمات الرعاية الصحية يعزِّز OpenShift باستخدام المحاكاة الافتراضية.
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في جميع السيناريوهات الثلاثة النموذجية، التي تهدف إلى تقديم منظور أوسع، تظهر أنماط رئيسية من نقاط المعاناة، بما في ذلك:
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متوفر الآن على IBM Cloud، وهي منصة سحابية مؤسسية مصممة لتعزيز الأمان وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة حتى في القطاعات الخاضعة للضوابط التنظيمية، حيث يقدم Red Hat OpenShift Virtualization الفوائد التالية:
تخلَّص من التعقيدات التي تعوق الابتكار. انضم إلى العديد من المؤسسات التي تستخدم Red Hat OpenShift on IBM Cloud وحسِّن بنيتك التحتية من خلال دمج الأجهزة الافتراضية معها.
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