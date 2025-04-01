Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift على IBM Cloud هي خدمة سحابة مبنية على ®OpenShift مُدارة بالكامل ومصممة بأمان مدمج لمساعدة المؤسسات على بناء التطبيقات المهمة ونشرها وتوسيع نطاقها بكفاءة. وهي خدمة مثالية لمشاريع التطوير والتحديث للسحابة الأصلية، وتضمن عمليات OpenShift متسقة عبر البيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة.
الخدمة متاحة بشكل كبير ومتكاملة بشكل مقصود مع IBM Cloud لتزويد فريقك بالإمكانات الكاملة للمنصة، بما في ذلك:
توفير الدعم للتطبيقات الأساسية عبر الصناعات.
تسهيل رحلة الذكاء الاصطناعي باستخدام محفظة watsonx أو Red Hat OpenShift AI.
تشغيل أحمال العمل المستندة إلى الآلة الافتراضية ونقلها إلى السحابة الأصلية بالسرعة التي تناسبك.
توفير دعم السحابة الهجينة لمنتجات برمجيات IBM.
تلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات شديدة التنظيم.
دع IBM توفر مجموعة إقليمية عالية التوافر (HA) وتكوّنها وتُثبتها بسرعة، ما يوفر المرونة والسرعة مع اتفاقية مستوى خدمة بنسبة 99.99%، ما يضمن أن تطبيقك سيكون موجودًا دائمًا عندما يكون عملاؤك في أمس الحاجة إليه.
يُؤمن تكوين مجموعة OpenShift الافتراضية مع ضوابط محددة مسبقًا*، ما يمنع الإنشاء غير المقصود لمجموعة وتعريضها للخطر.
استخدم نمط بنية قابلة للنشر مبنية مسبقًا لإنشاء مجموعتك التي تلبي مئات الضوابط افتراضيًا.
احصل على مزايا قدرات IBM Cloud الأوسع من خلال دمج مجموعات Red Hat OpenShift على IBM Cloud مباشرةً مع خدمات المراقبة والأمان الأساسية.
يمكّن المؤسسات من تطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي ونشرها على نطاق واسع عبر بيئات السحابة الهجينة التي تتميز بعقد عاملة V100 وL40 وH100.
طبق استحقاقات Red Hat OpenShift المضمنة في ترخيص برنامج IBM الخاص بك مباشرةً على مجموعة IBM Cloud الخاصة بك في وقت الإنشاء.
عقدت شراكة مع IBM كرد فعل سريع لعرض الأعمال الفنية للطلاب رقميًّا في أثناء الوباء العالمي.
تستطيع البنية التحتية المعبأة في حاويات تحقيق عمليات أسرع وإنتاجية أكبر في الخدمات المصرفية، رُغم وجود اللوائح سريعة التغير
بفضل استضافة بيئات متطابقة محليًّا وفي التقنية السحابية، نجحت المؤسسة في خفض تكاليف الاستضافة وتكاليف التشغيل.