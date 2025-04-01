Red Hat OpenShift on IBM Cloud
يمكنك طرح التطبيقات الأساسية ومبادرات الذكاء الاصطناعي في السوق من خلال عرض OpenShift الآمن والمُدار.
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صورة جوية لسفينة حاويات تقترب من الميناء مُحمَّلة بحاويات وبضائع
منصة حاويات متكاملة للمطورين

Red Hat OpenShift على IBM Cloud هي خدمة سحابة مبنية على ®OpenShift مُدارة بالكامل ومصممة بأمان مدمج لمساعدة المؤسسات على بناء التطبيقات المهمة ونشرها وتوسيع نطاقها بكفاءة. وهي خدمة مثالية لمشاريع التطوير والتحديث للسحابة الأصلية، وتضمن عمليات OpenShift متسقة عبر البيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة.​

الخدمة متاحة بشكل كبير ومتكاملة بشكل مقصود مع IBM Cloud لتزويد فريقك بالإمكانات الكاملة للمنصة، بما في ذلك: ​

  • خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) للتحكم الدقيق في الوصول​
  • مخططات للتزويد وإدارة دورة الحياة​
  • إمكانية المراقبة للحصول على معارف حول أحمال التشغيل
جرب عرض OpenShift المُدار بالكامل على IBM Cloud مع رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي
تبنَّ التحديث مع Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud وجلب أفضل ما في العالمين، حيث تتعايش الآلات الافتراضية وأعباء العمل السحابية الأصلية في منصة واحدة آمنة.
حالات الاستخدام التطبيقات الأساسية

توفير الدعم للتطبيقات الأساسية عبر الصناعات. 

 تسريع الذكاء الاصطناعي

تسهيل رحلة الذكاء الاصطناعي باستخدام محفظة watsonx أو Red Hat OpenShift AI.

 تحديث التطبيقات

تشغيل أحمال العمل المستندة إلى الآلة الافتراضية ونقلها إلى السحابة الأصلية بالسرعة التي تناسبك.

 منصة برمجيات السحابة الهجينة

توفير دعم السحابة الهجينة لمنتجات برمجيات IBM.

 الصناعات المنظَّمة

تلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات شديدة التنظيم. 

البدء

مستخدم OpenShift جديد على IBM Cloud مستخدم في قطاع منظم مستخدم يحتاج إلى حاويات للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي مستخدم جاهز لإنشاء مجموعة
الميزات
نشر مجموعات عالية التوافر والمرونة بسرعة


دع IBM توفر مجموعة إقليمية عالية التوافر (HA) وتكوّنها وتُثبتها بسرعة، ما يوفر المرونة والسرعة مع اتفاقية مستوى خدمة بنسبة 99.99%، ما يضمن أن تطبيقك سيكون موجودًا دائمًا عندما يكون عملاؤك في أمس الحاجة إليه.
تلبية احتياجاتك الأمنية


يُؤمن تكوين مجموعة OpenShift الافتراضية مع ضوابط محددة مسبقًا*، ما يمنع الإنشاء غير المقصود لمجموعة وتعريضها للخطر.
الإيفاء بالمعايير التنظيمية من دون تعقيدات


استخدم نمط بنية قابلة للنشر مبنية مسبقًا لإنشاء مجموعتك التي تلبي مئات الضوابط افتراضيًا.
التكامل مع الخدمات الأساسية


احصل على مزايا قدرات IBM Cloud الأوسع من خلال دمج مجموعات Red Hat OpenShift على IBM Cloud مباشرةً مع خدمات المراقبة والأمان الأساسية.
الاستفادة من دعم الذكاء الاصطناعي المتقدم


يمكّن المؤسسات من تطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي ونشرها على نطاق واسع عبر بيئات السحابة الهجينة التي تتميز بعقد عاملة V100 وL40 وH100.
توفير المال من خلال تطبيق استحقاقات OpenShift


طبق استحقاقات Red Hat OpenShift المضمنة في ترخيص برنامج IBM الخاص بك مباشرةً على مجموعة IBM Cloud الخاصة بك في وقت الإنشاء. 

دراسات حالة

أفضل تجربة في لعبة الغولف، مستندة إلى بيئة سحابة متعددة هجينة
كلية لندن للفنون

عقدت شراكة مع IBM كرد فعل سريع لعرض الأعمال الفنية للطلاب رقميًّا في أثناء الوباء العالمي.
بنك BBVA الأرجنتيني

تستطيع البنية التحتية المعبأة في حاويات تحقيق عمليات أسرع وإنتاجية أكبر في الخدمات المصرفية، رُغم وجود اللوائح سريعة التغير
مؤسسة IBM CIO - سحابة هجينة

بفضل استضافة بيئات متطابقة محليًّا وفي التقنية السحابية، نجحت المؤسسة في خفض تكاليف الاستضافة وتكاليف التشغيل.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام منصة OpenShift المُدارة التي تلبي احتياجات التطوير الخاصة بك. 

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