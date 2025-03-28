كانت النتائج مذهلة:

تمت إضافة أكثر من 2,000 عنصر تطبيقات إلى منصة السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات، ومعظمها عبارة عن تطبيقات مصممة بشكل خاص وعمليات تكامل تطبيقات وعناصر بيانات.

تقليل ساعات عمليات التطوير بنسبة 55%، ما يسمح لفرق التطبيقات بالتركيز على قيمة الأعمال.

توفير التكاليف بنسبة 90% لمنصة السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات التي تستضيف أحمال التشغيل في حاويات مقارنة بحلول الاستضافة القديمة.

تحقق فرق التطبيق أهداف الشركة:



كان إجراء التغييرات على التطبيقات يستغرق شهورًا، ولكن الآن أصبح من الممكن تقديمها يوميًا. حيث يتم توفير تصحيحات الأمان بسرعة.

كان الأمان والتوافر من الأفكار اللاحقة للتطبيق، ولكن الآن أصبحت التطبيقات الآمنة المتوفرة بشكل كبير هي الوضع الافتراضي.

واجهت فرق التطبيقات الحساسة صعوبات في تنفيذ حلول التعافي من الكوارث وإجراء الاختبارات وتكبد التكاليف المرتبطة بها. الآن أصبح دعم التعافي من الكوارث مدمجًا في أنماط تنفيذ المنصة.

تطلب توسيع نطاق حل السحابة الخاصة السابق وقدراته نفقات رأسمالية ونفقات تشغيلية كان من الصعب التنبؤ بها. وقد سمحت مرونة السحابة الهجينة من IBM للمنصة بتوسيع النطاق بمرونة حسب الطلب. تستخدم المنصة والتطبيقات كتالوج خدمات IBM Cloud. توفر السحابة موارد غنية بالميزات الأمنية مع نفقات تشغيلية منخفضة وتسعير قائم على معدل الاستهلاك. توجد البيانات والتطبيقات في البيئات المحلية أو في السحابة بناءً على متطلبات العمل. وقد يكون توفر البيانات السحابية إقليميًا لتلبية المتطلبات التنظيمية.

يعتمد التحسين المستمر للمنصة على قرارات قائمة على بيانات ذات نتائج قابلة للقياس. يتم تخزين البيانات في الوقت الفعلي التي أنشأتها التطبيقات في مستودع بيانات، وتكون متاحة لتحليل المنصة والتطبيقات. ستحتاج بعض التطبيقات إلى تحديثات بمرور الوقت، وستبلغ مقاييس المنصة عن التغييرات المطلوبة. ستصل التطبيقات الأخرى إلى نهاية عمرها الافتراضي، ويمكن تقييم أثر توقف التطبيقات. يتمتع مالكو التطبيقات برؤية المقاييس من خلال واجهة مشتركة للتفكير في الأداء واستكشاف المشكلات وإصلاحها. يعد IBM Cloud Pak® for Data عنصرًا رئيسيًا لمستودع البيانات.

يمكن للمنصة أيضًا تحليل الأداء الأساسي وقياس أثر التغييرات. تستخدم البيانات أيضًا للإبلاغ عن المعلومات المشتقة إلى فرق التطبيقات، بما في ذلك وضع الامتثال والحساسية وعملة البرنامج. يتم استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center وIBM Cloud® Log Analysis وIBM Cloud® Activity Tracker كجزء من إستراتيجية قابلية الملاحظة مع شركاء IBM.

يمكن أن تطبق المنصة التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي على مستودع البيانات. يتوفر التوسع الرأسي لموارد استضافة التطبيقات باستخدام حل IBM® Turbonomic للتطبيقات. يمكن أيضًا تنسيق أعباء العمل بشكل ذكي، ما يسمح للتطبيقات بالترحيل لتحقيق التكلفة والأداء الأمثل.

