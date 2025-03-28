تُعد السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات في IBM محرك التحول الرقمي، حيث توفر السرعة مع مستوى الأمان الفائق وإمكانية التوسع والبساطة لعمليات مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM - وهي ميزات لا تتوفر عند استخدام السحابة العامة أو السحابة الخاصة حصريًا. كما أنها توفر السرعة لفرق التطبيقات الرقمية في الشركة للتركيز على ما هو أكثر أهمية: أعمال IBM الرقمية.
IBM هي شركة يعمل بها أكثر من 250,000 موظف وتتجاوز قيمة إيراداتها السنوية 50 مليار دولار أمريكي. يتطلب الأمر آلاف التطبيقات الداخلية لإدارة جميع جوانب محفظة الشركة المتنوعة. تملك شركة IBM تطبيقات لتصميم الشرائح والمبيعات والتسويق والإدارة والمحاسبة ودعم العملاء والعديد من الوظائف الأخرى. وتكون بعض هذه التطبيقات قديمة كقدم صناعة الكمبيوتر. ويدعم بعضها الآخر حوسبة Quantum.
كانت فرق التطبيق تواجه مشكلات صعبة:
وقد شهدت متطلبات امتثال الشركات للأمان والمرونة واستمرارية الأعمال تطورات هائلة باستمرار. وأصبحت أوجه القصور في بيئات استضافة التطبيقات المحلية المتفرقة واضحة تمامًا.
تصورت مؤسسة CIO منصة السحابة الهجينة مع قواعد الأعمال المضمنة — منصة واحدة تعمل عليها عناصر تطبيقات الأعمال الرقمية، مع قابلية الملاحظة الكاملة والشفافية وتحسين تكلفة الأداء. يقول مات ليتيسون، المدير التنفيذي للمعلومات ونائب رئيس تحول المنصات التقنية في شركة IBM: "كان الاختيار واضحًا: يجب علينا الاستفادة من منتجات IBM وتقنياتها على مستوى المؤسسات. بالنسبة إلينا، كان هذا يعني استخدام تقنية السحابة الهجينة من IBM لبناء منصة ذكية لإدارة التطبيقات الداخلية وعمليات التكامل وعمليات سير العمل الرقمية ومكونات البيانات".
أنشأ الفريق الهندسي منصة سحابة هجينة ذات مظلة واحدة، تسمى سحابة CIO الهجينة. ستكون بيئة استضافة لكل من تطبيقات الحاويات والتطبيقات القائمة على الأجهزة الافتراضية لمجموعة غير متجانسة من البنى. سمح Red Hat® OpenShift® على IBM® Cloud للفريق باستضافة بيئات متطابقة محليًا وفي السحابة:
كانت النتائج مذهلة:
تحقق فرق التطبيق أهداف الشركة:
تطلب توسيع نطاق حل السحابة الخاصة السابق وقدراته نفقات رأسمالية ونفقات تشغيلية كان من الصعب التنبؤ بها. وقد سمحت مرونة السحابة الهجينة من IBM للمنصة بتوسيع النطاق بمرونة حسب الطلب. تستخدم المنصة والتطبيقات كتالوج خدمات IBM Cloud. توفر السحابة موارد غنية بالميزات الأمنية مع نفقات تشغيلية منخفضة وتسعير قائم على معدل الاستهلاك. توجد البيانات والتطبيقات في البيئات المحلية أو في السحابة بناءً على متطلبات العمل. وقد يكون توفر البيانات السحابية إقليميًا لتلبية المتطلبات التنظيمية.
يعتمد التحسين المستمر للمنصة على قرارات قائمة على بيانات ذات نتائج قابلة للقياس. يتم تخزين البيانات في الوقت الفعلي التي أنشأتها التطبيقات في مستودع بيانات، وتكون متاحة لتحليل المنصة والتطبيقات. ستحتاج بعض التطبيقات إلى تحديثات بمرور الوقت، وستبلغ مقاييس المنصة عن التغييرات المطلوبة. ستصل التطبيقات الأخرى إلى نهاية عمرها الافتراضي، ويمكن تقييم أثر توقف التطبيقات. يتمتع مالكو التطبيقات برؤية المقاييس من خلال واجهة مشتركة للتفكير في الأداء واستكشاف المشكلات وإصلاحها. يعد IBM Cloud Pak® for Data عنصرًا رئيسيًا لمستودع البيانات.
يمكن للمنصة أيضًا تحليل الأداء الأساسي وقياس أثر التغييرات. تستخدم البيانات أيضًا للإبلاغ عن المعلومات المشتقة إلى فرق التطبيقات، بما في ذلك وضع الامتثال والحساسية وعملة البرنامج. يتم استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center وIBM Cloud® Log Analysis وIBM Cloud® Activity Tracker كجزء من إستراتيجية قابلية الملاحظة مع شركاء IBM.
يمكن أن تطبق المنصة التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي على مستودع البيانات. يتوفر التوسع الرأسي لموارد استضافة التطبيقات باستخدام حل IBM® Turbonomic للتطبيقات. يمكن أيضًا تنسيق أعباء العمل بشكل ذكي، ما يسمح للتطبيقات بالترحيل لتحقيق التكلفة والأداء الأمثل.
تستضيف السحابة الهجينة للمدير التنفيذي للمعلومات التطبيقات الموزعة على السحابة الخاصة والعامة. تبدأ بيئة التطبيق بنموذج "جاهز للعمل" مع قواعد عمل الشركة المضمنة. يتم نسخ بيئة وقت تشغيل التطبيقات الشائعة في جميع مراكز البيانات، والتي تسمح للتطبيقات بالعمل محليًا والتعامل مع الاضطرابات الإقليمية. تعمل التطبيقات على الحوسبة والتخزين الذي يعكس المتطلبات، وتستهلك خدمات الكتالوج السحابي مع التسعير القائم على معدل الاستهلاك.
أدى الانتقال إلى سحابة هجينة مجهزة بالحاويات إلى خفض نفقات الاستضافة بشكل كبير. لقد تم استبدال الأجهزة الافتراضية بأحمال تشغيل موجودة في حاويات. وتم استثمار الحمل التشغيلي الخاص بالتطبيقات في منصة مشتركة - ما يسمح للفرق بالتركيز على قيمة الأعمال مع خفض النفقات التشغيلية.
لم تكتمل المنصة بعد، وربما لن تكتمل أبدًا. ستستمر متطلبات الامتثال في التطور. ازدادت متطلبات أداء التطبيقات بالتزامن مع زيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي. ويمكن زيادة تحسين وضع التطبيقات في البيئات الخاصة أو العامة من خلال إجراء المزيد من التحليلات لبيانات التطبيقات في الوقت الفعلي وبيانات التكلفة.
إذا كانت لديك مشاكل على نطاق واسع، يمكن لشركة IBM توفير حلول واسعة النطاق.
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون في IBM لأداء وظائفهم اليومية.
تشمل إستراتيجية CIO إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف وتعتمد في المقام الأول على الذكاء الاصطناعي، ما يسهل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء المؤسسة ويسرِّع حل المشكلات ويعمل بوصفه محركًا للابتكار في IBM لتحفيز نمو الأعمال.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2023.
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