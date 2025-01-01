قم بتشغيل أعباء المهمات الحساسة على مستوى المؤسسات في IBM Cloud
تعرَّف على كيفية استخدام IBM Cloud لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل بناءً على الطلب- كل ذلك ضمن منصة غنية بالأمان.
اعتماد الحلول الصناعية العنيدة في دقائق معدودة.
الإدارة عبر البيئات والمنصات السحابية كرمز برمجي، وعلى نطاق واسع، للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية.
تنفيذ وأتمتة أفضل الممارسات المستمرة عبر طبقات التكامل والنشر والامتثال.
تتبع اتجاهات الأمان على مستوى جميع بيئات الخدمات السحابية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة في واجهة مستخدم (UI) واحدة.
تقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالتطبيقات التي تم تكوينها بشكل خاطئ.
استخدِم مجموعة من قوالب سلسلة أدوات DevSecOps المُعدة مسبقًا والمصممة لدعم التكامل المستمر، والنشر المستمر، والامتثال.
انشر الأمن الأساسي وخدمات الدعم الأخرى للاستعداد لإدارة الامتثال الأمني للموارد في حسابك.
نشر مثيل من IBM Maximo Application Suite في مجموعة Red Hat OpenShift.
بناء عرض IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) وفقًا لأفضل الممارسات والمتطلبات المحددة من IBM Cloud®.
نشر أنظمة SAP على بنية Power التحتية لتحقيق بنى قابلة للنشر تُحسِّن أداء أعباء عمل SAP HANA.
استخدام البنية القابلة للنشر لإنشاء مجموعات أعباء عمل Red Hat OpenShift على شبكة VPC (سحابة خاصة افتراضية) آمنة.
يمكنك أتمتة نشر RAG التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
نشر شبكة VPC آمنة دون الحاجة إلى موارد حوسبة إضافية، لتحسين البنية التحتية السحابية لديك.
نشر خادم افتراضي (VSI) ضمن منطقة الهبوط في VPC لإنشاء بنية تحتية آمنة لتشغيل أعباء العمل على شبكة VPC.
بناء تطبيقات على مجموعة تقنية حديثة
حل المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
الحصول على حلول تناسب صناعتك
الإنشاء والتوسع باستخدام البنية التحتية التي يوفرها IBM Cloud
يتم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الذاتية والخدمات المدارة عبر منصة IBM Cloud
أتمتة عمليات أعمالك وعمليات تقنية المعلومات
الحصول على حلول مخصصة تناسب مجال عملك
أنشئ حسابك المجاني اليوم على IBM Cloud واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 عرضًا لخطة Lite.