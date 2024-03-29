أدوات وحلول علم البيانات

اكتشاف الأنماط وبناء التنبؤات باستخدام البيانات والخوارزميات والتعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي
استكشف أحدث مساعد ذكاء اصطناعي من IBM
فنيّة تستخدم جهازًا لوحيًا في مركز بيانات
الاستفادة من إمكانات علم البيانات

تنطوي ممارسة علم البيانات على تحديات. يأتي ذلك مع بيانات مجزأة، ونقص في مهارات علم البيانات، ومختلف الأدوات والممارسات وأطر العمل التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا لمعايير تكنولوجيا المعلومات الصارمة المتعلقة بالتدريب والنشر. كما أنه من الصعب أيضًا تفعيل نماذج التعلم الآلي ذات الدقة غير الواضحة والتنبؤات التي يصعب تدقيقها.

بفضل استخدام أدوات وحلول علم البيانات من IBM، يمكنك تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع:
- نسيج بيانات ذكي
- دورة حياة عمليات نماذج مبسطة
- القدرة على تشغيل أي نموذج ذكاء اصطناعي مع إمكانية النشر المرن
- حلول ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة وقابلة للتفسير

بعبارة أخرى، يمكنك اكتساب القدرة على تفعيل نماذج علم البيانات على أي سحابة مع الثقة في نتائج حلول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها باستخدام عمليات النماذج، وتحسين قرارات الأعمال باستخدام التحليلات الإلزامية وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع أدوات النمذجة المرئية.
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
لماذا حلول علم البيانات من IBM
إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي

منصة علم بيانات متكاملة وقابلة للتوسع تتمتع بقدرات تشمل دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي بأكملها

 احصل على تقرير Forrester Wave™
التكنولوجيا الحديثة لعلم البيانات

تقنيات التنبؤ والتحسين من أجل اتخاذ قرارات أفضل

 اقرأ دليل الأعمال
نهج عمليات النماذج

تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع عمليات التطوير لتحقيق عائد استثمار أسرع

 استكشف عمليات النماذج
لا يمكن تحقيق التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي إلا عند الوثوق به. تعرف على المزيد حول عمليات التعلم الآلي وحلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة لقادة البيانات.

تجارب ذات طابع شخصي تسريع وتيرة اتخاذ القرارات التغلب على تحيز الذكاء الاصطناعي
أدوات علم البيانات ذات الصلة اطرح أسئلتك واحصل على معارف في ثوانٍ معدودة
من خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يجيب watsonx BI Assistant عن الأسئلة المتعلقة بأعمالك في ثوانٍ معدودة.
بناء ذكاء اصطناعي جدير بالثقة وتوسيع نطاقه على أي بيئة سحابية
أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع بنية مفتوحة ومرنة.
ربط البيانات المستهدفة في الوقت المناسب بالأشخاص المناسبين من أي مكان
اجمع البيانات ونظمها وحللها عبر أي بيئة سحابية من خلال منصة ذكاء اصطناعي وبيانات متكاملة تمامًا.
الكشف عن المعارف لحل مشاكل الأعمال والأبحاث
استخراج معارف قابلة للتنفيذ من بياناتك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام وإجراءات فعالة.
تحسين عملية اتخاذ القرارات من أجل تحسين نتائج الأعمال
اكتساب قدرات تحليلات تنبؤية لتحسين القرارات باستخدام مجموعة من المنتجات.

رجل يكتب على سبورة بيضاء
علم البيانات ونخبة الذكاء الاصطناعي احصل على المهارات والأساليب والأدوات اللازمة للتغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي وتحديات أعمالك بسرعة مع خدمات علم البيانات ونخبة الذكاء الاصطناعي من IBM.
رجل يكتب على سبورة بيضاء
اختيار IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 في علم البيانات والتعلم الآلي

دراسات حالة علم البيانات

منظر ليلي لأحد المصانع
ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

خفض تكاليف التصنيع والتوزيع والتخزين باستخدام مجموعة أدوات IBM Decision Optimization.
نوافذ طائرة
UMBRAGROUP S.p.A.

الكشف عن العوامل غير المعروفة سابقًا التي تعوق الإنتاج باستخدام حل النمذجة والتنبؤ.
مركبة Medicak Corp دولية مخصصة للطرق الوعرة تسير عبر الغابة
International Medical Corps

تسريع عمليات إعداد التقارير والتخطيط، ما يتيح استجابة أسرع للطوارئ وإغاثة فعالة في حالات الكوارث.
منظر عن قرب لطائرة Lufthansa نفاثة على مدرج المطار
Deutsche Lufthansa AG

إنشاء سير عمل تشغيلي جديد لدعم تطوير مشاريع علم البيانات الجديدة.

7 فوائد لحلول علم البيانات مفتوحة المصدر

اكتشف الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من استخدام علم البيانات مفتوح المصدر على منصة ذكاء اصطناعي وبيانات السحابة المتعددة.
دليل المديرين التنفيذيين للنمو باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرّف على مدى تميّز القادة ذوي النمو الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم في مجالاتهم.
التدقيق التقني للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تعرف على مدى سهولة تطبيق الشركات للتحليلات الإلزامية باستخدام برنامج IBM Decision Optimization.
ما المقصود بعلم البيانات؟

تعرّف على تعريف علم البيانات ودورة حياته والأدوات المرتبطة به.
بدء استخدام علم البيانات

التحليل العميق وتعام مهارات علم البيانات المطلوبة، وبناء الحلول باستخدام نماذج حقيقية من الرموز، والتواصل مع مجتمع مطوري IBM Developer في جميع أنحاء العالم.
دليل التحليلات التنبؤية الحديثة

يساعد هذا الدليل شركتك على التنقل عبر مشهد التحليلات التنبؤية الحديثة وتحديد فرص النمو وتعزيز استخدامك للذكاء الاصطناعي وتمكين فرق علم البيانات والأطراف المعنية بمجال الأعمال من تقديم القيمة بسرعة.
الخطوات التالية
تحدث إلى متخصص في علم البيانات

تواصل مع أحد الممثلين واحصل على المساعدة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكيفية بدء رحلتك.

 المجتمع

ابحث عن أخبار التعليم والمناقشات والأحداث وآخر أخبار علم البيانات من IBM.

 الانضمام إلى المجتمع