يمكنك الابتكار والتعاون مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا في مؤسستك
طوِّر حلولاً تتمحور حول المستخدم لأكثر المشاكل إلحاحاً مع نتائج أعمال قابلة للقياس.
نعمل معاً على تحديد الحل المقترح وتقديم القيمة في غضون أيام إلى أسابيع.
نحن نشارك في الإنشاء بشكل متكرر لننمو جنبًا إلى جنب مع مؤسستك، ونقدم لك قابلية التوسع على مستوى المؤسسة، مع النشر بأمان على المنصات التي تختارها.
استفد من خبراتنا العميقة في المجال من خلال الفرق الرشيقة لدينا والتي تضم قادة تكنولوجيا الأعمال ومهندسي التقنية ومهندسي الحلول والمصممين وعلماء البيانات.
يمكنك البناء بسرعة باستخدام السحابة الهجينة من IBM وتقنيات الذكاء الاصطناعي للبقاء في صدارة سوق دائم التغير.
يمكنك المُضي قُدمًا بالتحول الرقمي باستخدام تقنيات ومسرعات ومنهجيات IBM التي أثبتت جدواها.
كيف اكتشفت مجموعة Lloyds Banking Group فوائد IBM FileNet على IBM Cloud Pak® for Business Automation.
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يجمع مسرع التكنولوجيا الجديد الذي أطلقته IBM بين الخبرة العميقة في الإدارة المالية والتحليل والتخطيط الموسع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تعرّف على كيفية تعاون Investia مع قسم هندسة العملاء لدى شركة IBM في كندا لاختراق سوق الخدمات المالية سريع التغير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
التنفيذ بسهولة. بعد العمل مع قسم هندسة العملاء، يمكن لمختبرات الخبراء المساعدة في التخفيف من مخاطر التنفيذ، والوصول إلى آفاق جديدة لأعمالك، وتحقيق أقصى استفادة من تقنيات IBM.
تجاوز الضجيج بفضل التحديثات المقدمة من الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنية السحابية والأمان وغير ذلك الكثير. يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة حول التوجهات الناشئة.